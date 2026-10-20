Výsledky prvního kola voleb na Ždársku chce napadnout neúspěšný kandidát ODS Radek Černý, kterému postup do finále unikl o jediný hlas ve prospěch později zvoleného staronového senátora Josefa Klementa (KDU-ČSL).
„Návrhem na přezkum volebního procesu se rozhodně nechci pokoušet zvrátit výsledek voleb. Mým cílem je toliko odstranit pochybnosti, aby se ještě více posílila důvěra voličů ve volby a v český volební systém,“ uvedl v pondělí Černý.
Nejvíce senátorů z 27 zvolených letos získala obě hnutí Starostů, a to celkem deset. Za ODS, která obhajovala pět mandátů, zvítězilo sedm kandidátů. Trojici senátorů znovu získala KDU-ČSL, obdobně dva mandáty uhájila TOP 09. Zbývajících pět křesel si rozdělily Naše Česko, SEN 21, Naše město Frýdek-Místek, Osobnosti pro kraj a 24/7.
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Z vládních uskupení žádný ze zástupců ANO či SPD na zvolení nedosáhl ani v předchozím prvním kole, z něhož vzešlo zbývající pět letošních nových či staronových senátorů. Motoristé nikoho nenominovali.
V případě pěti kandidátů zvolených v prvním kole, jejichž jména byla ve sbírce vyhlášena už před týdnem, desetidenní lhůta pro soudní přezkum skončí tento pátek. V případě zbývajících 22 lhůta uplyne v pátek 30. října.