Volby do Poslanecké sněmovny skončily, komise začínají sčítat hlasy

Josef Dyntr
Jan Hejl
,
  14:00
V Česku se ve 14 hodin uzavřely volební místnosti. Voliči rozhodli o tom, kdo obsadí 200 míst v Poslanecké sněmovně. Komise začaly se sčítáním hlasů. O tom, kdo bude sestavovat vládu, by mohlo být jasno okolo osmé hodiny večerní. K volebním urnám dorazily kolem poledne místy až tři čtvrtiny voličů. V některých krajích by mohla být účast vyšší než při volbách v roce 2021.

Členové volební komise sčítají hlasy po skončení voleb do Poslanecké sněmovny. Praha-Petřiny, Gymnázium Nad Alejí. (4. října 2025) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Na první sečtené okrsky se většinou čeká jen pár desítek minut. Při minulých i předminulých sněmovních volbách byla první čísla zveřejněna ve 14:22 hodin. Nejrychleji sečteno měli v obci Žimutice na Českobudějovicku, kde volilo 20 z 29 voličů.

Nejdéle se čekalo na výsledky hlasování z okrsku v Chaberské ulici v pražských Kobylisích a z velvyslanectví ve švýcarském Bernu, odkud byly zveřejněny ve 22:26.

„My nehoníme úplně čas, ale honíme to, aby to bylo správně. Je lépe výsledky odevzdat později a správně, než rychle a s nějakou chybou,“ uvedl ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec. Z historických dat je podle něj vidět, že největší počet zpracovaných výsledků přichází mezi 15. a 18. hodinou.

Výsledky voleb 2025 v Česku

"Rebelové web: re3elove.cz program-hash: 3wtBw2bAJ621 vWSxxgJHFG…."

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

0 %
strana získala 0 hlasů
0
-20

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

Levice

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

0 %
strana získala 0 hlasů
0
-71

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit… Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

Česká pirátská strana

0 %
strana získala 0 hlasů
0
-37

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

Volt Česko

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT. polit., NÍZKÉ daně, VYROVN. rozp., MIN. byrokr., SPRAV.just., PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

Motoristé sobě

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

Balbínova poetická strana

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

ANO 2011

0 %
strana získala 0 hlasů
0
-72

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

0 %
strana získala 0 hlasů
0
-37

Hnutí Kruh

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

Stačilo!

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Ve volbách do Sněmovny se rozděluje 200 poslaneckých křesel, téměř polovina z nich pravidelně připadá na čtyři nejlidnatější regiony. Tedy na Prahu, Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj, v nichž dohromady žije zhruba polovina obyvatel ČR.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 jsou u konce a začíná sčítání hlasů. (4. října 2025)
Členové volební komise sčítají hlasy po skončení voleb do Poslanecké sněmovny. Praha-Petřiny, Gymnázium Nad Alejí. (4. října 2025)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (4. října 2025)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební štáb ANO. (4. října 2025)
Od vzniku současného krajského uspořádání v lednu 2000 pocházelo z těchto krajů většinou 94 poslanců, výjimkou byly volby v roce 2017, kdy to bylo ještě o jednoho zákonodárce více. Nejméně poslanců v každých volbách pochází ze dvou krajů s nejmenším počtem obyvatel, tedy Karlovarského a Libereckého.

Letošní volby doprovázely potíže s eDoklady, kvůli nimž šéf Digitální informační agentury Martin Mesršmíd nabídl svou rezignaci.

Kdo sestaví vládu?

Do vyjednávání o nové vládě se aktivně zapojí i prezident Petr Pavel.

Zpravodajství ze štábů od redaktorů iDNES.cz

V neděli ráno začne první konzultační schůzky se všemi předsedy stran, které se dostanou do Poslanecké sněmovny. „Předpokládám, že by nám na to mohla stačit neděle a pondělí,“ uvedl. Podle průzkumů má šanci dostat se do Sněmovny sedm stran.

I když to nestanovuje ústava ani zákon, prezident pověří vítěze voleb k jednání o sestavení vlády. U předchozích dvou vlád dostal toto pověření pokaždé budoucí premiér, konkrétně Petr Fiala (ODS), respektive Andrej Babiš (ANO). Není to však pravidlem. Po pádu druhé vlády Václava Klause v roce 1998 byl pověřen sestavením vlády Josef Lux a výsledkem byla vláda Josefa Tošovského.

Délka vyjednávání o složení vlády opět není nijak legislativně vymezena. Prezident pak jmenuje premiéra a ten pro svou vládu žádá o důvěru novou Sněmovnu. Pokud ji na první pokus nezíská, musí podat demisi a následuje druhý pokus. Prezident znovu jmenuje premiéra a na jeho návrh další členy vlády. Jmenovaná vláda pak opět zamíří do sněmovny s žádostí o důvěru.

Případný třetí pokus už není v rukou prezidenta. Nového premiéra tentokrát navrhuje předseda dolní komory. K tomu ale ještě v historii České republiky nedošlo.

První schůze nově zvolené Poslanecké sněmovny se musí uskutečnit nejpozději třicet dnů od voleb. Na ustavující schůzi volí poslanci svého předsedu a místopředsedy a skládají se jednotlivé sněmovní výbory. Schůze může trvat i několik dní.

Rozdělení mandátů podle krajů ve volbách do Sněmovny
Kraj202120172013201020062002
Středočeský262625242323
Praha232424252525
Jihomoravský232323232323
Moravskoslezský222222222323
Ústecký141314141414
Jihočeský131312131312
Olomoucký121212121212
Zlínský121212121212
Plzeňský111111111111
Královéhradecký111111111111
Pardubický101010101010
Vysočina101011101011
Liberecký888888
Karlovarský555555
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

Programy stran a hnutí:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

