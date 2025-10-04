Na první sečtené okrsky se většinou čeká jen pár desítek minut. Při minulých i předminulých sněmovních volbách byla první čísla zveřejněna ve 14:22 hodin. Nejrychleji sečteno měli v obci Žimutice na Českobudějovicku, kde volilo 20 z 29 voličů.
Nejdéle se čekalo na výsledky hlasování z okrsku v Chaberské ulici v pražských Kobylisích a z velvyslanectví ve švýcarském Bernu, odkud byly zveřejněny ve 22:26.
„My nehoníme úplně čas, ale honíme to, aby to bylo správně. Je lépe výsledky odevzdat později a správně, než rychle a s nějakou chybou,“ uvedl ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec. Z historických dat je podle něj vidět, že největší počet zpracovaných výsledků přichází mezi 15. a 18. hodinou.
Výsledky voleb 2025 v Česku
VÝZVA 2025
Levice
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit… Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz
Hnutí Generace
Volt Česko
Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT. polit., NÍZKÉ daně, VYROVN. rozp., MIN. byrokr., SPRAV.just., PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET
Motoristé sobě
ANO 2011
Hnutí Kruh
Stačilo!
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
Ve volbách do Sněmovny se rozděluje 200 poslaneckých křesel, téměř polovina z nich pravidelně připadá na čtyři nejlidnatější regiony. Tedy na Prahu, Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj, v nichž dohromady žije zhruba polovina obyvatel ČR.
Volby do Poslanecké sněmovny 2025
Od vzniku současného krajského uspořádání v lednu 2000 pocházelo z těchto krajů většinou 94 poslanců, výjimkou byly volby v roce 2017, kdy to bylo ještě o jednoho zákonodárce více. Nejméně poslanců v každých volbách pochází ze dvou krajů s nejmenším počtem obyvatel, tedy Karlovarského a Libereckého.
Letošní volby doprovázely potíže s eDoklady, kvůli nimž šéf Digitální informační agentury Martin Mesršmíd nabídl svou rezignaci.
Kdo sestaví vládu?
Do vyjednávání o nové vládě se aktivně zapojí i prezident Petr Pavel.
Zpravodajství ze štábů od redaktorů iDNES.cz
V neděli ráno začne první konzultační schůzky se všemi předsedy stran, které se dostanou do Poslanecké sněmovny. „Předpokládám, že by nám na to mohla stačit neděle a pondělí,“ uvedl. Podle průzkumů má šanci dostat se do Sněmovny sedm stran.
I když to nestanovuje ústava ani zákon, prezident pověří vítěze voleb k jednání o sestavení vlády. U předchozích dvou vlád dostal toto pověření pokaždé budoucí premiér, konkrétně Petr Fiala (ODS), respektive Andrej Babiš (ANO). Není to však pravidlem. Po pádu druhé vlády Václava Klause v roce 1998 byl pověřen sestavením vlády Josef Lux a výsledkem byla vláda Josefa Tošovského.
Délka vyjednávání o složení vlády opět není nijak legislativně vymezena. Prezident pak jmenuje premiéra a ten pro svou vládu žádá o důvěru novou Sněmovnu. Pokud ji na první pokus nezíská, musí podat demisi a následuje druhý pokus. Prezident znovu jmenuje premiéra a na jeho návrh další členy vlády. Jmenovaná vláda pak opět zamíří do sněmovny s žádostí o důvěru.
Případný třetí pokus už není v rukou prezidenta. Nového premiéra tentokrát navrhuje předseda dolní komory. K tomu ale ještě v historii České republiky nedošlo.
První schůze nově zvolené Poslanecké sněmovny se musí uskutečnit nejpozději třicet dnů od voleb. Na ustavující schůzi volí poslanci svého předsedu a místopředsedy a skládají se jednotlivé sněmovní výbory. Schůze může trvat i několik dní.
|Kraj
|2021
|2017
|2013
|2010
|2006
|2002
|Středočeský
|26
|26
|25
|24
|23
|23
|Praha
|23
|24
|24
|25
|25
|25
|Jihomoravský
|23
|23
|23
|23
|23
|23
|Moravskoslezský
|22
|22
|22
|22
|23
|23
|Ústecký
|14
|13
|14
|14
|14
|14
|Jihočeský
|13
|13
|12
|13
|13
|12
|Olomoucký
|12
|12
|12
|12
|12
|12
|Zlínský
|12
|12
|12
|12
|12
|12
|Plzeňský
|11
|11
|11
|11
|11
|11
|Královéhradecký
|11
|11
|11
|11
|11
|11
|Pardubický
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|Vysočina
|10
|10
|11
|10
|10
|11
|Liberecký
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|Karlovarský
|5
|5
|5
|5
|5
|5