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Výsledky voleb do Senátu: Grulich obhájil. Křeslo mají jisté i Grolich, Sobotka a Fiala

Matyáš Müller
Sledujeme online   19:32aktualizováno  20:41
Po sečtení tří čtvrtin hlasů v senátních volbách je jisté, že v prvním kole byl zvolen Jan Grulich (TOP 09). Jistotu senátorského křesla mají po dnešku také Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko) a Jan Grolich (KDU-ČSL). Přes polovinu hlasů má i Zbyněk Linhart (STAN). Mezi průběžně postupujícími do druhého kola, které se uskuteční za týden, jsou nejčastěji kandidáti hnutí ANO a Starostů.

Výsledky voleb 2026

Okrsky z volebního obvodu Rychnov nad Kněžnou byly sečteny jako první. Grulichův náskok na jeho soka Petra Sadovského z hnutí ANO byl od začátku sčítání pohodlný a dosavadní senátor byl prvním, kdo svůj mandát v těchto volbách potvrdil.

Dalším úspěšným kandidátem, který získal křeslo v horní komoře rovnou v prvním kole, je Jan Sobotka v Trutnově za hnutí STAN. Za sebou nechal soupeře z ANO, SPD a PRO.

Odborníci a bookmakeři vítězství již v prvním kole předpovídali také hejtmanovi Jihomoravského kraje Janu Grolichovi z Lidovců. Ten kandidoval proti Petře Absolonové (ANO) a Jaroslavu Fládrovi (Přísaha) ve Vyškově. Po sečtení dvou třetin okrsků měl Grolich přes 60 procent odevzdaných hlasů a s jistotou získaného křesla mu může být do zpěvu.

V Kladně byl zase výrazným kandidátem bývalý ústavní soudce Aleš Gerloch. Ten se dokonce dočkal opakované podpory bývalého prezidenta Miloše Zemana. Ve volbách ale pohořel a zaostal jak za Adélou Suchardou Šípovou (Piráti), tak za Petrem Patákem (ODS) a druhé kolo se ho netýká.

Velkým favoritem byl ve Strakonicích i dosavadní senátor Tomáš Fiala za Naše Česko. Roli potvrdil a je dalším zvoleným rovnou v prvním kole. Fiala krátce po zvolení oznámil, že se vzdá místa ředitele strakonické nemocnice, kde strávil 24 let. Chce se naplno věnovat práci v Senátu.

Se zpožděním se objevují i první sečtené okrsky z velkých měst. V Plzni se čekal souboj bývalého náčelníka generálního štábu armády Karla Řehky a senátora Lumíra Aschenbrennera, ale místo něj se s Řehkou o vedení přetahovala Lucie Kantorová z ANO, která nakonec, stejně jako Řehka, postupuje do druhého kola. V hlavním městě má nejvíc okrsků sečteno Praha 5, kde zatím svádí souboj senátor Václav Láska a učitel Radko Sáblík.

Zpravodajství ze štábů od redaktorů iDNES.cz

V Příbrami byl favoritem Petr Štěpánek za hnutí STAN, které letos celkově obhajuje 11 mandátů v horní komoře. Štěpánek se ale nevyhne druhému kolu proti Barboře Daňhové z hnutí ANO. V České Lípě vedla za hnutí ANO Jitka Volfová a výrazně porážela hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu. Ten ale ztrátu již takřka dorovnal a čeká se postup obou dvou do druhého klání.

Jasné druhé kolo už je i v Kolíně. Tam kandidát hnutí STAN Michael Kašpar vyzve Andreu Brzobohatou z hnutí ANO. Nic se nezmění ani v Karviné, kde do druhého kola postupuje Lenka Brzyszkowská (ANO) a Petr Kazík z uskupení Osobnosti pro kraj. V obvodu Louny do druhého kola senátních voleb postoupil obhajující Ivo Trešl (STAN). Utká se v něm s Jaroslavem Mikolášem (ANO).

Obhajující senátor Tomáš Třetina (TOP 09) se v druhém kole voleb na Znojemsku utká s Jiřím Kyněrou (za ANO). Do druhého kola senátních voleb na Pelhřimovsku postoupili Ladislav Med (ODS) a Michal Kozár (ANO). Dosavadní senátor Jaroslav Chalupský (Srdcem a rozumem) tak svůj mandát neobhájil.

Mimo druhé kolo byl dlouhou dobu bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN), který kandiduje v Hradci Králové. Nakonec ale otočil vývoj a míří za postupem se Zuzanou Ceralovou Petrofovou (ODS). Vyrovnaný trojboj panuje na Žďársku, kde je v těsném vedení Michal Šmarda, který na Žďársku kandiduje s podporou strany Volt. O tisícovku méně mají David Moos (SD-SN) a Josef Klement (KDU-ČSL). Postoupí jen dva z nich.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb ODS v Praze. Na snímku Tomáš Portlík.. (10. října 2026)
337 fotografií

Kompletní sčítání hlasů i s interaktivní mapou můžete sledovat na tomto odkazu: Sčítání. Druhé kolo senátních voleb se koná v pátek 16. a v sobotu 17. října.

Ve většině obvodů se očekávají dvoukolová klání. Opakem Rychnova nad Kněžnou co do počtu kandidátů je senátní obvod Praha 1, kde je ale i kus městské části Praha 7 a Praha-Troja. Zde je kandidátů hned devět. Mezi nejvýraznější tváře patří spisovatel Jiří Padevět, který se těší podpoře hnutí STAN. Dále pak tento obvod uvidí i souboj bratří Čižinských. Po prvních sečtených okrscích to ale vypadalo na dominanci Padevěta.

Výsledky voleb do Senátu

Jednu z nejvýraznějších kampaní měla kandidátka hnutí ANO v Chebu Sandra Tsoukernik. Tam ji přijel podpořit sám Andrej Babiš a na akci vystoupil i zpěvák Michal David. Ten podle sázkových kanceláří dokonce zahýbal kurzy. Kandidát hnutí STAN Miroslav Plevný se podle bookmakerů dostal z pozice jasného favorita do pozice outsidera. Oba zamíří do druhého kola.

Výsledky voleb 2026: V Praze vedou Starostové, ANO až čtvrté. Ostravu ovládlo

Podpory Miloše Zemana se dočkal i Milan Loprais v obvodu Ostrava-město. Loprais kandiduje za hnutí PRO Jindřicha Rajchla a výrazně zaostává za Ondřejem Šimetkou (ODS) a Lucií Baránkovou Vilamovou (ANO).

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