Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Výsledky voleb 2026 vs 2022: všechny strany ztratily mandáty, jen jedna se raduje

Autor: ,
  17:18

Lídr koalice Lidovců a Starostů Jakub Hruška (KDU-ČSL) se raduje z průběžných výsledků. (10. října 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Padesát tisíc mandátů pro nezávislé, výrazné ztráty ODS, sociálních demokratů či SPD a naopak téměř stabilní výsledek Starostů. Výsledky komunálních voleb 2026 ukazují nejen nové rozložení sil na radnicích, ale při pohledu do minulosti také výraznou proměnu české komunální politiky.

Výsledky voleb 2026

Na výsledky komunálních voleb se dá dívat dvěma způsoby. ANO získalo mezi politickými stranami nejvíce hlasů, ale nejvíce zastupitelů z celostátních politických stran mají lidovci. A úplně jinou ligu představují nezávislí kandidáti, kteří obsadili přes 50 tisíc míst.

Rozdíl souvisí i s charakterem komunálních voleb. Strana silná ve velkých městech může získat obrovské množství hlasů, zatímco široká síť kandidátů v malých obcích přináší větší množství jednotlivých zastupitelských mandátů.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

Komunální volby 2026 v číslech

  • Nezávislí: 50 084 mandátů, o 2 352 více než před čtyřmi lety. Jde o rekord.
  • KDU-ČSL: 2 722 mandátů, nejvíce mezi celostátními politickými stranami, ale o 530 méně než v roce 2022.
  • STAN: 1 810 mandátů, proti minulým volbám pokles pouze o 44.
  • ODS: 1 721 mandátů, ztratila 573 zastupitelů.
  • ANO: 1 650 mandátů, o 98 méně než před čtyřmi lety.
  • TOP 09: 326 mandátů, pokračuje její dlouhodobý pokles.
  • SOCDEM a SPD: sociální demokraté získali 220 mandátů, SPD 166. Obě strany proti roku 2022 výrazně ztratily.
  • KSČM: 94 mandátů, zatímco ještě v roce 2022 jich měla 466.

Ještě nedávno bych si to neuměl představit. Rakušan o úspěchu ve volbách

Kdo proti minulým volbám získal a kdo ztratil

Největší absolutní úbytek mezi sledovanými celostátními stranami zaznamenala SOCDEM, těsně následovaná ODS a KDU-ČSL. Procentuálně je ještě výraznější propad komunistů a SPD. Naopak STAN zůstal velmi blízko výsledku z roku 2022. Historické výsledky z let 2018 a 2022 ukazují, že už v minulém volebním období výrazně ubývalo především zastupitelů SOCDEM a KSČM.

Strana / skupinaMandáty 2026Mandáty 2022Změna 2026 vs. 2022Mandáty 2018Změna 2022 vs. 2018Změna 2026 vs. 2018
KDU-ČSL2 7223 252−16,3 %3 645−10,8 %−25,3 %
STAN1 8101 854−2,4 %2 601−28,7 %−30,4 %
ODS1 7212 294−25,0 %2 600−11,8 %−33,8 %
ANO1 6501 748−5,6 %1 684+3,8 %−2,0 %
TOP 09326428−23,8 %484−11,6 %−32,6 %
SOCDEM220799−72,5 %1 955−59,1 %−88,7 %
Piráti199274−27,4 %358−23,5 %−44,4 %
Naše Česko170
SPD166492−66,3 %161+205,6 %+3,1 %
KSČM94466−79,8 %1 470−68,3 %−93,6 %
Motoristé200nově 20
Nezávislí kandidáti50 08447 732+4,9 %44 365+7,6 %+12,9 %
Volební účast48,00 %46,07 %+1,93 p. b.47,34 %−1,27 p. b.+0,66 p. b.

Pozn.: Pro dlouhodobé srovnání používáme mandáty podle navrhující strany. Ta započítává i politiky dané strany kandidující v některých koalicích či sdruženích. Právě proto se některá čísla mohou lišit od statistik výsledků čistě podle názvu volební kandidátky.

Dvacet let ústupu tradičních stran

Dlouhodobý pohled ukazuje proměnu ještě výrazněji. ODS měla v roce 2006 více než sedm tisíc zastupitelů, letos jich má 1 721. KDU-ČSL tehdy dosáhla na 5 187 mandátů, letos na 2 722.

Sociální demokracie klesla ze 4 361 zastupitelů v roce 2006 na současných 220 a KSČM z více než čtyř tisíc na pouhých 94. Údaje za roky 2006 a 2010 potvrzují, že tehdy všechny čtyři strany disponovaly v komunální politice několikanásobně větší sítí zastupitelů než dnes.

Jak ubývají mandáty tradičních stran

Počet zastupitelů podle navrhující strany v komunálních volbách 2006–2026

Zdroj: ČSÚ, výsledky komunálních voleb

Vývoj ale nebyl u všech stran plynulý. ODS se po prudkém propadu v roce 2014 v následujících volbách částečně vzpamatovala, lidovci si mezi lety 2010 a 2014 dokonce mírně polepšili.

U sociální demokracie a komunistů je však zejména od roku 2014 patrný prakticky nepřetržitý a velmi výrazný úbytek.

Kdo získal nejvíc mandátů v roce 2026

Vybrané celostátní politické strany a hnutí. Počet mandátů v obecních zastupitelstvech.

Zdroj: ČSÚ. Pracovní údaje – ověřit před publikací.

U stran, které vstoupily do komunální politiky později, jsou trajektorie rozdílné. ANO se od svých prvních komunálních voleb drží v poměrně úzkém pásmu: v roce 2014 získalo 1 610 mandátů, o čtyři roky později 1 684, v roce 2022 pak 1 748 a letos 1 650.

STAN dosáhl maxima v roce 2018, kdy kandidáti navržení hnutím získali 2 601 mandátů. Od té doby jejich počet klesl na 1 854 v roce 2022 a letošních 1 810. TOP 09 naopak počet zastupitelů snižuje prakticky s každými komunálními volbami: z 1 580 v roce 2010 přes 868 v roce 2014 a 484 v roce 2018 až na letošních 326.

Debakl SPD? Hnutí unikl magistrát v sedmi krajských městech, pohoršilo si i v Ústí

SPD po výrazném nárůstu na 492 mandátů v roce 2022 letos spadla na 166, tedy téměř na úroveň svých prvních komunálních voleb v roce 2018.

Nezávislí dál rostou

Opačným směrem se vyvíjí počet mandátů nezávislých kandidátů. V roce 2014 jich připadalo na nezávislé a jejich místní sdružení 41 460, o čtyři roky později 44 365 a v roce 2022 už 47 732. Letos počet poprvé překročil hranici 50 tisíc a dosáhl 50 084 mandátů. Proti roku 2014 je to nárůst o více než 8 600 zastupitelů. Historicky jsou nezávislí silní především v menších obcích, kde celostátní strany často ani vlastní kandidátky nestaví.

Právě zde je dobře vidět zvláštnost komunálních voleb. Celostátní politické strany mohou dominovat podle počtu odevzdaných hlasů či výsledků velkých měst, většinu jednotlivých zastupitelských křesel v Česku ale získávají místní a nezávislí kandidáti. Výsledky voleb 2026 tento dlouhodobý trend ještě posílily.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

KVÍZ: Augle, fčil, rola, pali. Jak dobře rozumíte brněnskému hantecu?

Hrad Špilberk shlížející na Brno byl založen v druhé polovině 13. století...

Brněnský hantec, neboli slang kombinující češtinu s řadou cizích jazyků, proslavil už před 50 lety bavič a silák Franta Kocourek. Později tuto brněnskou pouliční mluvu zpopularizoval při svých...

Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln doplula k domovské základně u San...

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

„Máme záliv i jezero, potřebujeme oceán.“ Jmenovat by se dle Trumpa mohl po něm

Americký prezident Donald Trump na předvolebním mítinku v Clarksvillu v...

Americký prezident Donald Trump na předvolebním mítinku v Clarksvillu v Tennessee v sobotu navrhl, že by Atlantský nebo Tichý oceán mohl nést název Trumpův oceán či Oceán Amerik. Formální plán na...

11. října 2026  18:25

Polská policie zadržela muže podezřelého z plánování útoku na premiéra Tuska

Polský premiér Donald Tusk na schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky (23....

Muž podezřelý z vyhrožování a plánování útoku na polského premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysze byl zadržen. Oznámil to ministr vnitra Marcin Kierwiński, aniž by uvedl...

11. října 2026  11:02,  aktualizováno  18:21

Zarzycký reaguje na pokus obejít vítězné ANO. S PRO PLZEŇ už jednají společně

Oslavy výsledků ve štábu ANO v Plzni. Ano vyhrálo v komunálních volbách, lídrem...

Plzeňskou radnici s největší pravděpodobností v dalších čtyřech letech povede Roman Zarzycký, jehož ANO v komunální volbách ve městě podruhé zvítězilo a zřejmě si ve vedení města udrží dominantní...

11. října 2026  18:18

Široká koalice? Děláme, co jsme avizovali před volbami, říká budoucí primátor Brna

Jakub Hruška (KDU-ČSL). (10. října 2026)

Po víkendovém přepsání politické mapy Brna do barev vítězné koalice lidovců a Starostů míří do čela města čtyřicetiletý lídr společné kandidátky Jakub Hruška (KDU-ČSL). Ten se stane nejen premiérovým...

11. října 2026  18:05

Luxus, nebo nepřítel? Proč se máslo opět stalo hitem sociálních sítí

Le Butter Shop nabízí 50 druhů másel. (25. srpna 2026)

Z francouzského másla se stal nový hit internetu. Pařížské obchody prodávají luxusní varianty za stovky korun a sjíždějí se za nimi lidé z celého světa. Ještě před pár lety se přitom konzumace másla...

11. října 2026

Pěvkyně, generál i partnerka „krále kasin“. Druhé kolo voleb slibuje zajímavé střety

Zleva Jiří Padevět, Jan Čižinský, Karel Řehka a Lucie Kantorová

Jen o jediný hlas postoupil senátor Josef Klement. Spisovatel Jiří Padevět naopak jen těsně unikl vítězství už v prvním kole. Druhé kolo senátních voleb tak nabídne několik zajímavých střetů. O...

11. října 2026  17:56

Efekt Grolich zafungoval v Brně. Komunální volby revoluční žlutou vlnu nepřinesly

Jan Grolich (KDU-ČSL) na tiskové konferenci poslaneckého klubu KDU-ČSL ve...

Raketový úspěch sice Janu Grolichovi v senátních volbách nikdo neodpáře, na přebarvení politické mapy v Česku to ale nestačí. Lidovci si jen drží své typické zisky. Na tom, aby jim stoupaly...

11. října 2026  17:48

Mezi Ukrajinou a Ruskem začíná platit energetické příměří, sdělil Trump

Zleva: Vladimir Putin, Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj

Ve válce, kterou Rusko vede proti Ukrajině, podle amerického prezidenta Donalda Trumpa s okamžitou platností začíná energetické příměří. Obě strany s ním souhlasily, tvrdí na své sociální síti Truth...

11. října 2026  16:28,  aktualizováno  17:44

Ve Zlíně vzniká koalice ANO, Zlín 21 a ODS. Řeší se už účast lidovců a Pirátů

Jako první se zlínský primátor Jiří Korec (vpravo) po volbách sešel se zástupci...

Ačkoliv podpora ANO ve Zlíně oproti posledním komunálním volbám klesla přibližně o deset procent, opět je vyhrálo. Náskok před opozičním hnutím STAN, které vsadilo na konfrontační kampaň, byl nakonec...

11. října 2026  17:32

Dominantní Naše Česko v Budějovicích začíná vyjednávat o koalici, Piráti ho zkusí obejít

Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)

Druzí Občané pro Budějovice a STAN chtějí jednat se všemi subjekty, které se v krajském městě dostaly do zastupitelstva. Pro lídra ODS Jana Teplého je koalice s hnutím Naše Česko nepřijatelná. Zatím...

11. října 2026  17:29

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Výsledky voleb 2026 vs 2022: všechny strany ztratily mandáty, jen jedna se raduje

Lídr koalice Lidovců a Starostů Jakub Hruška (KDU-ČSL) se raduje z průběžných...

Padesát tisíc mandátů pro nezávislé, výrazné ztráty ODS, sociálních demokratů či SPD a naopak téměř stabilní výsledek Starostů. Výsledky komunálních voleb 2026 ukazují nejen nové rozložení sil na...

11. října 2026  17:18

Kyberútok na Rohlík. Hackeři odcizili osobní údaje zákazníků i jejich komunikaci

Rohlik Group masivně modernizuje svá distribuční centra s cílem stát se...

Část údajů uživatelů internetového supermarketu Rohlík byla odcizena, sdělil v neděli zástupce společnosti. Kyberútočníci napadli nástroj zákaznické podpory Rohlíku, odcizili tak jména, e-mailové...

11. října 2026  17:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.