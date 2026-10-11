ANO se na povolební tiskové konferenci prohlásilo za vítěze voleb. „Zvítězili jsme, ale vítězství bylo menší než v roce 2022. Dopadli jsme dobře v Plzni, Přerově nebo Opavě, naopak pokles máme v Ústí nad Labem nebo v Jihlavě a na to se musíme podívat,“ uvedl v debatě na CNN Prima News 1. místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.
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„Otázkou je, jak se nakonec koalice budou skládat a jakou budeme mít vyjednávací pozici,“ dívá se Havlíček směrem do budoucna.
Spokojeni s výsledkem jsou Starostové. „Výrazně jsme posílili ve velkých městem a zároveň jsme neztratili venkov,“ chválil si za Starosty výsledek poslanec Lukáš Vlček. Právě hnutí STAN patří také vítězství v hlavním městě. „Petr Hlaváček odvedl velký kus práce,“ řekl Vlček a dodal, že jim paradoxně mohla pomoci i „špinavá“ kampaň vedená proti nim.
Volby 2026 OBRAZEM
ODS cílí především na Senát. „Věřím, že našich pět senátních mandátů obhájíme,“ uvedl předseda ODS Martin Kupka. Připustil, že v Praze však čekali vítězství. „I to dává ale příležitost postavit kvalitní koalici, které bude Prahu rozvíjet,“ avizoval. Podle Kupky volby ukázaly, že Česko není žádnou spálenou zemí, jak se to snaží prezentovat současná vládní koalice.
Neúspěch zaznamenalo hnutí SPD. „Příčiny vidím hlavně dvě, vznikli jsme jako celostátní hnutí a témata se nám nedovedla přenést do komunálních voleb. Naši kandidáti v krajích asi neměli tak silná témata,“ okomentoval ztrátu SPD první místopředseda Radim Fiala s tím, že na své kandidáty v kampani nijak netlačili. „Mám pocit, že jsem tady jediný realista,“ uvedl Fiala s poznámkou ke Kupkovi, jehož strana letos taktéž ztratila množství mandátů.
Podle Fialy se však výsledky nedají hodnotit jako referendum o vládě. Připustil však, že situace je pro SPD složitá. Posteskl si také, že je těžké porazit společné kandidáty postavené stávající opozicí. „V Senátu bychom byli úspěšnější, kdybychom se koaličně dohodli, ale to neprošlo,“ dodal.
Podle Grolicha volby především ukázaly, že se vládní strany po republice propadají. Stejně tak vnímá i svůj úspěch v senátních volbách na Vyškovsku, v nichž porazil kandidátu hnutí ANO Petru Absolonovou. Právě na tento senátní souboj se přitom ANO v kampani velmi zaměřilo. „Radost mám z Brna, ale posílili jsme ve městech i mimo jižní Moravu,“ uvedl šéf lidovců.
Grolichovi gratuloval i Vlček s Kupkou. Pro oba je sice Grolich soupeřem, shodují se však, že může být i kvalitním koaličním partnerem. „Doufám, že roste spíše partner,“ vyslovil své přání Vlček.
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Překvapením voleb je také Martin Kuba z hnutí Naše Česko, které zvítězilo v domovských Českých Budějovicích. „Na to, jak kampaň řady subjektů bylo založená proti nám, tak výsledek považuji za velmi dobrý,“ myslí si Kuba, jehož hnutí je silné zejména na jihu Čech, kde poráží svoji bývalou stranu ODS. „Příběh z jižních Čech potvrzuje, že politika, kterou chceme dělat, může platit i na celostátní úrovní,“ uvedl s tím, že jejich politika je o reálném řešení problémů a jsou připraveni si zájem voličů odpracovat.
„Od bývalých kolegů z ODS jsem poslouchal, že jsme skoro autoritářští, a že s námi odmítá spolupracovat. Je mi líto, že to někteří v kampani přepálí tak, až zapomenou, že je pak potřeba sednout si k jednomu stolu,“ dodává Kuba, podle kterého jejich kampaň byla opakem. Nabídku spolupráce očekává také od ostatních klubů v Senátu.
Spolupráci s Kubou či dalšími kluby by se nebránilo například ANO, Havlíček Kubu označil za pracovitého člověka. Hnutí ANO se přitom v Senátu moc nedaří, což i jeho místopředseda připustil.
„Senát je pro nás komplikovaný. Ambice na jeho ovládnutí jsme neměli, chtěli jsme být druhým největším klubem,“ popsal Havlíček, jehož hnutí do druhého kola voleb vysílá 13 kandidátů.
Naopak podporu v současné opozici chce pro své kandidáty do horní komory parlamentu hledat hnutí STAN. „Vstupovali jsme s tím, že bychom chtěli obhájit 7 nebo 8 senátorů. Výsledek je pro nás určitým překvapením,“ připustil Vlček.