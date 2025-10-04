Na první sečtené okrsky se většinou čeká jen pár desítek minut. Při minulých i předminulých sněmovních volbách byla první čísla zveřejněna ve 14:22 hodin. Nejrychleji sečteno měli v obci Žimutice na Českobudějovicku, kde volilo 20 z 29 voličů.
Volby ONLINE: První den přišla čtvrtina voličů, hlasy odevzdal Pavel i většina lídrů
Nejdéle se čekalo na výsledky hlasování z okrsku v Chaberské ulici v pražských Kobylisích a z velvyslanectví ve švýcarském Bernu, odkud byly zveřejněny ve 22:26.
Výsledky voleb 2025 v Česku
VÝZVA 2025
Levice
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit… Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz
Hnutí Generace
Volt Česko
Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT. polit., NÍZKÉ daně, VYROVN. rozp., MIN. byrokr., SPRAV.just., PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET
Motoristé sobě
ANO 2011
Hnutí Kruh
Stačilo!
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
Kdy budou výsledky voleb
Sčítá se počet obálek, volební lístky pro jednotlivé strany a pak ještě zvlášť preferenční hlasy. Volební komise musejí po sečtení hlasů sepsat zápis, na předání zápisu mají 24 hodin od ukončení hlasování.
„Je to významný časový slot na to, aby výsledky zpracovali dobře, správně. My nehoníme úplně čas, ale honíme to, aby to bylo správně. Je lépe výsledky odevzdat později a správně, než rychle a s nějakou chybou,“ uvedl ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
Volby do Poslanecké sněmovny 2025
Z historických dat je podle něj vidět, že největší počet zpracovaných výsledků přichází mezi 15. a 18. hodinou.
Ve volbách do Sněmovny se rozděluje 200 poslaneckých křesel, téměř polovina z nich pravidelně připadá na čtyři nejlidnatější regiony. Tedy na Prahu, Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj, v nichž dohromady žije zhruba polovina obyvatel ČR.
Od vzniku současného krajského uspořádání v lednu 2000 pocházelo z těchto krajů většinou 94 poslanců, výjimkou byly volby v roce 2017, kdy to bylo ještě o jednoho zákonodárce více. Nejméně poslanců v každých volbách pochází ze dvou krajů s nejmenším počtem obyvatel, tedy Karlovarského a Libereckého.
|Kraj
|2021
|2017
|2013
|2010
|2006
|2002
|Středočeský
|26
|26
|25
|24
|23
|23
|Praha
|23
|24
|24
|25
|25
|25
|Jihomoravský
|23
|23
|23
|23
|23
|23
|Moravskoslezský
|22
|22
|22
|22
|23
|23
|Ústecký
|14
|13
|14
|14
|14
|14
|Jihočeský
|13
|13
|12
|13
|13
|12
|Olomoucký
|12
|12
|12
|12
|12
|12
|Zlínský
|12
|12
|12
|12
|12
|12
|Plzeňský
|11
|11
|11
|11
|11
|11
|Královéhradecký
|11
|11
|11
|11
|11
|11
|Pardubický
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|Vysočina
|10
|10
|11
|10
|10
|11
|Liberecký
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|Karlovarský
|5
|5
|5
|5
|5
|5
Kdo sestaví vládu?
Do vyjednávání o nové vládě se aktivně zapojí i prezident Petr Pavel.
V neděli ráno začne první konzultační schůzky se všemi předsedy stran, které se dostanou do Poslanecké sněmovny. „Předpokládám, že by nám na to mohla stačit neděle a pondělí,“ uvedl. Podle průzkumů má šanci dostat se do Sněmovny sedm stran.
I když to nestanovuje ústava ani zákon, prezident pověří vítěze voleb k jednání o sestavení vlády. U předchozích dvou vlád dostal toto pověření pokaždé budoucí premiér, konkrétně Petr Fiala (ODS), respektive Andrej Babiš (ANO). Není to však pravidlem. Po pádu druhé vlády Václava Klause v roce 1998 byl pověřen sestavením vlády Josef Lux a výsledkem byla vláda Josefa Tošovského.
Délka vyjednávání o složení vlády opět není nijak legislativně vymezena. Prezident pak jmenuje premiéra a ten pro svou vládu žádá o důvěru novou Sněmovnu. Pokud ji na první pokus nezíská, musí podat demisi a následuje druhý pokus. Prezident znovu jmenuje premiéra a na jeho návrh další členy vlády. Jmenovaná vláda pak opět zamíří do sněmovny s žádostí o důvěru.
Případný třetí pokus už není v rukou prezidenta. Nového premiéra tentokrát navrhuje předseda dolní komory. K tomu ale ještě v historii České republiky nedošlo.
První schůze nově zvolené Poslanecké sněmovny se musí uskutečnit nejpozději třicet dnů od voleb. Na ustavující schůzi volí poslanci svého předsedu a místopředsedy a skládají se jednotlivé sněmovní výbory. Schůze může trvat i několik dní.