Výsledky voleb 2025: Jak se sčítají hlasy ve volbách? Ručně a několikrát

  11:00
Volby 2025 končí v sobotu ve 14 hodin a od té chvíle všichni obyvatelé Česka s napětím očekávají volební výsledky. Co se děje od chvíle, kdy se zavřou volební místnosti, do vyhlášení výsledků voleb?

Skutečné výsledky se často liší od předvolebních průzkumů. Ostatně i agentury přiznávají, že statistická chyba u větších stran se pohybuje kolem 3,5 procenta a u menších až 1,7 procenta. | foto: Stadler JakubMAFRA

Když se v sobotu ve 14 hodin zavřou volební místnosti, je to napínavá chvíle. Vlastně je už rozhodnuto, jen nikdo neví jak. Volební komise a posléze také pracovníci Českého statistického úřadu musejí ze zapečetěných uren vykutat tajemství nového složení Poslanecké sněmovny. Jak z hromad hlasovacích lístků povstanou jména nových poslankyň a poslanců?

Volby ONLINE: První den přišla čtvrtina voličů, hlasy odevzdal Pavel i většina lídrů

Z urny na stůl

Drama zvané sčítání hlasů začíná v tisících volebních okrscích v Česku v okamžiku, kdy předsedové či předsedkyně tamních volebních komisí prohlásí hlasování za uzavřené. Členům komisí, kteří mají za sebou 14 hodin dohledu na správný průběh voleb, tím začíná nejtěžší část jejich práce: rozpečetit urny, vysypat obálky a začít zkoumat jejich obsah.

Volby 2025: Kdo vyhraje sněmovní volby? Napovědět mohou kurzy sázek

Prázdné obálky nebo takové, ve kterých je víc než jeden hlasovací lístek, se žádné straně nezapočtou. Platné hlasovací lístky musí komise prohlédnout kvůli preferenčním hlasům – jsou vyznačeny kroužky kolem čísel kandidátů.

Po sečtení hlasů pro jednotlivá uskupení i kandidáty komise sepíše zápis o průběhu a výsledku hlasování, každý z členů ho podepíše a jeden stejnopis putuje Českému statistickému úřadu. Pro okrskovou komisi tím práce ještě nekončí. Musí zapečetit volební dokumentaci a spolu se zápisem ji předat obecnímu úřadu. Teprve poté si členové komise mohou potřást rukama, že letošní volby zvládli.

Volby do Sněmovny obrazem

Volební místnost v Obci Černouček. Volí zde prezident republiky Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou. (3. října 2025)
Volební místnost v Obci Černouček. Volí zde prezident republiky Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou. (3. října 2025)
Premiér Petr Fiala s manželkou Janou volili na ZŠ Masarykova v Brně. (3. října 2025)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odvolil exprezident Miloš Zeman. (3. října 2025)
„Staťák“ v akci

Dílčí výsledky zatím třímá v rukou Český statistický úřad. Tedy jen přeneseně, ve skutečnosti jsou výsledky v elektronické podobě uložené do systému, kde se dále zpracovávají a který je zcela oddělený od veřejné internetové sítě.

Pravidla pro vyhodnocení hlasů voličů se liší podle typu voleb. Zatímco třeba u volby prezidenta nebo nových senátorů rozhoduje většinový systém, pro obsazení Poslanecké sněmovny se používá poměrný systém se započtením preferenčních hlasů pro zakroužkované kandidáty.

Velmi zhruba lze říct, že o počtu získaných křesel rozhoduje počet hlasů pro dané uskupení, přímá úměra tu ale úplně neplatí. Statistici musejí nejdřív vyloučit platné hlasy pro strany či hnutí, které nedosáhly 5 procent hlasů (u dvoučlenných koalic je uzavírací klauzule 8 procent, u tří a vícečlenných dokonce 11 procent).

Volby 2025: Do kdy jsou v sobotu otevřené volební místnosti?

K přepočtu hlasů na mandáty lze pak použít několik metod, a v Česku se od 90. let postup skutečně několikrát měnil. Cílem přepočtu je, aby systém až příliš nenahrával velkým stranám, které si budou moci uzurpovat hlasy pro uskupení, která se nedostala do Sněmovny. Na druhé straně by se při velké benevolenci vůči stranám s malou podporou mohlo do Sněmovny dostalo tolik uskupení, že by dohoda na budoucí vládě byla zhola nemožná.

Zatím poslední změnu přinesl volební zákon z roku 2021, který stanovil výše zmíněné uzavírací klauzule a také dvě skrutinia, tedy dva stupně přepočtu „zbytkových“ hlasů na mandáty

O čem rozhodují kroužky?

Při kroužkování si volič může vybrat nanejvýš 4 kandidáty, které by ve Sněmovně viděl raději než ty, kteří jsou nad nimi. Když se rozdělují mandáty, které strana získala, přihlíží se primárně k pořadí na kandidátce. Kroužky ale způsobí, že preferovaný kandidát může lídra přeskočit. Jak?

Nejprve statistici určí průměrný počet hlasů, který v dané straně zajistí křeslo v Parlamentu. Pak se tento průměr porovná s tím, kolik hlasů kandidáti skutečně získali. Když se „vyšvihnou“ o více než pět procent nad průměr, putují do čela kandidátky. Je-li jich víc, seřadí se v čele kandidátky podle skutečného počtu hlasů. Křesla se potom rozdělují s přihlédnutím k tomuto novému pořadí kandidátů.

Sněmovna: 200 poslanců

V Poslanecké sněmovně zasedá 200 poslanců. K přijetí nového zákona je pak zpravidla potřeba nadpoloviční většina, tedy více než polovina přítomných poslanců. K přehlasování prezidentského veta nebo vyslovení nedůvěry vládě je potřeba většina absolutní, tj. 101 poslanců. Pro schválení ústavního zákona nebo u některých dalších mimořádně důležitých rozhodnutí je potřeba kvalifikovaná většina, tj. 120 poslanců.

První důležitý úkol, který bude ležet na bedrech nové Sněmovny, je vyslovení důvěry vládě. Tu sestavuje prezidentem jmenovaný lídr nejsilnější strany a o důvěru musí požádat do 30 dnů. Pokud ji nezíská, pověří prezident sestavením vlády dalšího politika.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

