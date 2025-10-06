Státní komise schválila výsledky voleb. Ve Sbírce zákonů vyjdou v úterý


  10:47aktualizováno  11:33
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny vyhlásí Státní volební komise v úterý ve Sbírce zákonů. Po pondělním jednání komise to oznámil ředitel odboru voleb z ministerstva vnitra Tomáš Jirovec. Od středy do pátku 17. října tak bude možné průběh a výsledky hlasování napadnout u Nejvyššího správního soudu.
Briefing po jednání Státní volební komise k výsledkům voleb do Poslanecké...

Briefing po jednání Státní volební komise k výsledkům voleb do Poslanecké sněmovny. Zástupci ministerstva vnitra, ministerstva zahraničních věcí a Českého statistického úřadu. (6. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Briefing po jednání Státní volební komise k výsledkům voleb do Poslanecké...
Briefing po jednání Státní volební komise k výsledkům voleb do Poslanecké...
Briefing po jednání Státní volební komise k výsledkům voleb do Poslanecké...
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v...
33 fotografií

„Očekávám, že k tomu dojde nejpozději v úterý dopoledne,“ uvedl Jirovec k termínu zveřejnění volebních výsledků. Vrchní ředitel ministerské sekce legislativy a státní správy Petr Vokáč uvedl, že komise výsledky voleb projednala a schválila.

Volby z hlediska průběhu podle komise patřily ke klidnějším. S výjimkou potíží s prokazováním totožnosti prostřednictvím aplikace eDoklady žádné vážnější problémy nezaznamenala. Hlasování muselo být přerušeno na několik minut jen v jedné z více než 14 800 volebních místností kvůli uhašení menšího požáru před jednou z nich, uvedl Jirovec.

Ohledně prokazování totožnosti nedostalo ministerstvo stížnost na to, že by některá komise nevěděla, jak pracovat s eDoklady, zdůraznil Vokáč. Ve spolupráci s Digitální informační agenturou se povedlo proškolit komise i v 1700 obcích, kde ještě pár měsíců před volbami s elektronickými doklady neuměli pracovat.

Komise také v pondělí informovala, že Filipa Turka, který se stal českým poslancem za Motoristy, nahradí v Evropském parlamentu bývalý ministr kultury Antonín Staněk za Přísahu. V souladu se zákonem o volbách do EP vyslovila zánik Turkova mandátu a nastoupení náhradníka Staňka do pozice europoslance, řekl v pondělí Jirovec.

V evropských volbách Motoristé kandidovali spolu s Přísahou. Dohromady získali dva mandáty. Spolu s Turkem se europoslankyní stala Nikola Bartůšek za Přísahu. Třetím v pořadí na společné eurokandidátce byl předseda Přísahy Robert Šlachta, na podzim nicméně uspěl v senátních volbách. Šlachta v pondělí řekl, že se místa náhradníka vzdal už v lednu.

ANALÝZA: Babišův triumf. Varianty, jak bude složená vláda

Sněmovní volby vyhrálo výrazně hnutí ANO, které obdrželo 34,51 procenta hlasů. Druhá byla koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, s 23,36 procenta hlasů před Starosty s 11,23 procenta hlasů. Piráti se Zelenými obdrželi 8,97 procenta hlasů, SPD s Trikolorou, Svobodnými a PRO 7,78 procenta a strana Motoristé sobě 6,77 procenta hlasů.

ANO bude mít nově 80 poslanců, ODS 27, Starostové 22, Piráti 18 a lidovci 16 členů dolní parlamentní komory. Za SPD bylo zvoleno 15 poslanců, za Motoristy 13 a za TOP 09 devět členů Sněmovny. V porovnání s minulými sněmovními volbami si polepšili pouze ANO a Piráti. ANO obhajovalo 72 mandátů, ODS 34, Starostové 33, lidovci 23, SPD 20, TOP 09 celkem 14 křesel a Piráti byli čtyři.

6. října 2025  6:05,  aktualizováno  11:41

6. října 2025  10:47,  aktualizováno  11:33

