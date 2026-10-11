1 Praha
V hlavním městě vyhrálo hnutí STAN, které o více než procento porazilo koalici SPOLU pro Prahu (ODS a TOP 09). Na třetím místě skončila Praha sobě, čtvrté ANO a až pátí Piráti. Z magistrátu vypadlo SPD, které se nedostalo přes potřebných pět procent hlasů. Výraznější výsledek měli také Motoristé a hnutí SEN pro Prahu Václava Lásky, mandáty se jim však získat nepodařilo.
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Boj o pražský magistrát: STAN vyhrál, stejný počet mandátů bude mít druhé Spolu pro Prahu
Šéf Starostů Petr Hlaváček si bude moci vybírat, s kým složí koalici, možností je tu hned několik. Už během neděle se měk setkat s Tomášem Portlíkem (SPOLU pro Prahu) a Adamem Scheinherrem (Praha sobě). Ve vládnoucí koalici by ale chtěli zůstat také Piráti. Naopak téměř jistě v opozici zůstane hnutí ANO.