Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Přehledně: Kdo ovládl třicítku největších měst? Výsledky voleb detailně

Josef Dyntr
Přehledně   18:36
Ve většině z třiceti největších měst dojde po volbách ke změně vedení, jednání se budou někde vést i několik týdnů. Velmi rychlé to bude ve Zlíně, kde jsou na koalici v podstatě dohodnutí, rozhodnuto je nejspíše i v Brně a v Karviné opět bude vládnout samotná ČSSD. Oproti posledním volbám razantně propadlo vládní SPD, které ve městech zhoršilo svůj výsledek, nebo z magistrátů úplně zmizelo.

Výsledky voleb 2026
Část 1/30

1 Praha

Výsledky voleb v Praze.

V hlavním městě vyhrálo hnutí STAN, které o více než procento porazilo koalici SPOLU pro Prahu (ODS a TOP 09). Na třetím místě skončila Praha sobě, čtvrté ANO a až pátí Piráti. Z magistrátu vypadlo SPD, které se nedostalo přes potřebných pět procent hlasů. Výraznější výsledek měli také Motoristé a hnutí SEN pro Prahu Václava Lásky, mandáty se jim však získat nepodařilo.

Boj o pražský magistrát: STAN vyhrál, stejný počet mandátů bude mít druhé Spolu pro Prahu

Šéf Starostů Petr Hlaváček si bude moci vybírat, s kým složí koalici, možností je tu hned několik. Už během neděle se měk setkat s Tomášem Portlíkem (SPOLU pro Prahu) a Adamem Scheinherrem (Praha sobě). Ve vládnoucí koalici by ale chtěli zůstat také Piráti. Naopak téměř jistě v opozici zůstane hnutí ANO.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

KVÍZ: Augle, fčil, rola, pali. Jak dobře rozumíte brněnskému hantecu?

Hrad Špilberk shlížející na Brno byl založen v druhé polovině 13. století...

Brněnský hantec, neboli slang kombinující češtinu s řadou cizích jazyků, proslavil už před 50 lety bavič a silák Franta Kocourek. Později tuto brněnskou pouliční mluvu zpopularizoval při svých...

Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln doplula k domovské základně u San...

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

STAN v Praze řešil další postup. Hlaváček se v pondělí sejde s Portlíkem

Petr Hlaváček a Vít Rakušan ve volebním štábu hnutí STAN během tiskové...

Nový zastupitelský klub pražského STAN, který v komunálních volbách získal v hlavním městě 17 mandátů, se v neděli poprvé sešel. Lídr hnutí Petr Hlaváček chce v pondělí zahájit jednání o nové koalici...

11. října 2026  16:38,  aktualizováno  18:44

Budoucí olomoucký primátor? Program o 276 stránkách měl smysl, míní lídr STAN

Marek Zelenka (STAN) by teoreticky mohl být budoucím primátorem Olomouce. STAN...

Varianta spolupráce s ANO je velmi nepravděpodobná, prohlásil v neděli odpoledne pro iDNES.cz lídr olomouckých Starostů a nezávislých Marek Zelenka. Věří, že hnutí STAN, které skončilo v komunálních...

11. října 2026  18:38

Byl bych radši, kdyby v koalici byli další dva partneři, říká k vyjednávání Korec

Primátor Zlína Jiří Korec je jedničkou kandidátky hnutí ANO do komunálních...

Volby nedopadly k jeho úplné spokojenosti, nicméně zklamáním je nenazývá. Hnutí ANO pod jeho vedením opět vyhrálo. Zlínský primátor Jiří Korec by měl i další čtyři roky úřadovat ve své kanceláři,...

11. října 2026  18:36

Přehledně: Vítězové voleb v největších městech. Někde už mají jasno i o koalici

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 - členky volební komise na 13. základní škole...

Ve většině z třiceti největších měst dojde po volbách ke změně vedení, jednání se budou někde vést i několik týdnů. Velmi rychlé to bude ve Zlíně, kde jsou na koalici v podstatě dohodnutí, rozhodnuto...

11. října 2026  18:36

„Máme záliv i jezero, potřebujeme oceán.“ Jmenovat by se dle Trumpa mohl po něm

Americký prezident Donald Trump na předvolebním mítinku v Clarksvillu v...

Americký prezident Donald Trump na předvolebním mítinku v Clarksvillu v Tennessee v sobotu navrhl, že by Atlantský nebo Tichý oceán mohl nést název Trumpův oceán či Oceán Amerik. Formální plán na...

11. října 2026  18:25

Polská policie zadržela muže podezřelého z plánování útoku na premiéra Tuska

Polský premiér Donald Tusk na schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky (23....

Muž podezřelý z vyhrožování a plánování útoku na polského premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysze byl zadržen. Oznámil to ministr vnitra Marcin Kierwiński, aniž by uvedl...

11. října 2026  11:02,  aktualizováno  18:21

Zarzycký reaguje na pokus obejít vítězné ANO. S PRO PLZEŇ už jednají společně

Oslavy výsledků ve štábu ANO v Plzni. Ano vyhrálo v komunálních volbách, lídrem...

Plzeňskou radnici s největší pravděpodobností v dalších čtyřech letech povede Roman Zarzycký, jehož ANO v komunální volbách ve městě podruhé zvítězilo a zřejmě si ve vedení města udrží dominantní...

11. října 2026  18:18

Široká koalice? Děláme, co jsme avizovali před volbami, říká budoucí primátor Brna

Jakub Hruška (KDU-ČSL). (10. října 2026)

Po víkendovém přepsání politické mapy Brna do barev vítězné koalice lidovců a Starostů míří do čela města čtyřicetiletý lídr společné kandidátky Jakub Hruška (KDU-ČSL). Ten se stane nejen premiérovým...

11. října 2026  18:05

Luxus, nebo nepřítel? Proč se máslo opět stalo hitem sociálních sítí

Le Butter Shop nabízí 50 druhů másel. (25. srpna 2026)

Z francouzského másla se stal nový hit internetu. Pařížské obchody prodávají luxusní varianty za stovky korun a sjíždějí se za nimi lidé z celého světa. Ještě před pár lety se přitom konzumace másla...

11. října 2026

Pěvkyně, generál i partnerka „krále kasin“. Druhé kolo voleb slibuje zajímavé střety

Zleva Jiří Padevět, Jan Čižinský, Karel Řehka a Lucie Kantorová

Jen o jediný hlas postoupil senátor Josef Klement. Spisovatel Jiří Padevět naopak jen těsně unikl vítězství už v prvním kole. Druhé kolo senátních voleb tak nabídne několik zajímavých střetů. O...

11. října 2026  17:56

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Efekt Grolich zafungoval v Brně. Komunální volby revoluční žlutou vlnu nepřinesly

Jan Grolich (KDU-ČSL) na tiskové konferenci poslaneckého klubu KDU-ČSL ve...

Raketový úspěch sice Janu Grolichovi v senátních volbách nikdo neodpáře, na přebarvení politické mapy v Česku to ale nestačí. Lidovci si jen drží své typické zisky. Na tom, aby jim stoupaly...

11. října 2026  17:48

Mezi Ukrajinou a Ruskem začíná platit energetické příměří, sdělil Trump

Zleva: Vladimir Putin, Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj

Ve válce, kterou Rusko vede proti Ukrajině, podle amerického prezidenta Donalda Trumpa s okamžitou platností začíná energetické příměří. Obě strany s ním souhlasily, tvrdí na své sociální síti Truth...

11. října 2026  16:28,  aktualizováno  17:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.