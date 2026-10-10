Výsledky voleb 2026: Kdo ovládne obce a klíčová města? Sčítání výsledků začalo

Před uzavřením volebních místností se účast pohybovala nejčastěji kolem 40 procent, někde hlásí i přes 70 procent. V roce 2022 k urnám přišlo 45,3 procenta oprávněných voličů.
Oproti parlamentním volbám se problémy s aplikací e-doklady podle úřadů nevyskytly, mnoho stížností nemuseli řešit ani policisté. „Přijali jsme několik oznámení o možném narušení průběhu voleb či narušení veřejného pořádku napříč celou ČR, avšak v žádném případě nešlo o nic zásadního,“ napsala policie na sociální síti X. V souvislosti s volbami zasahovala například ve Františkových lázních.
Zpravodajství ze štábů od redaktorů iDNES.cz
Ve třetinách obcí je o výsledku rozhodnuto už dávno, občané tam totiž měli na výběr pouze z jediného uskupení. Povolební složení je navíc jasné už na tisícovce míst. Počet kandidátů tam přesně odpovídá počtu křesel v zastupitelstvu.
Zajímavé tak jsou především volby ve větších, případně statutárních městech, kde budou po volbách jednání o složení magistrátů a volbě primátora.
Nejvíce mandátů, stejně jako ve všech předchozích komunálních volbách, získají sdružení nezávislých kandidátů a místní sdružení. Z parlamentních stran obhajuje nejvíce mandátů KDU-ČSL: 2 716, přes 1 000 křesel obhajují také ODS, STAN či hnutí ANO.
Největší boje se čekají v Praze, Brně či Ostravě
Současným primátorem Prahy je od roku 2022 Bohuslav Svoboda (ODS), ten již letos nekandidoval. Jeho místo by rád převzal první místopředseda ODS Tomáš Portlík. Současnou pražskou koalici tvoří SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Piráti a STAN; dohromady mají většinu 36 křesel v 65členném zastupitelstvu.
Volby 2026 OBRAZEM
ODS by chtěla svou pozici určitě obhájit i v Brně. Post primátorky zastává Markéta Vaňková (ODS), která stejně jako Svoboda letos nekandidovala. Její kandidátka SPOLEČNĚ – ODS a TOP 09 před čtyřmi lety volby vyhrála se ziskem 25,02 procenta a brala 16 z 55 mandátů. Vedení Brna se následně ujala velmi široká koalice ODS a TOP 09, ANO, lidovců a Starostů a ČSSD/Vašich starostů, mimo vedení zůstali mimo jiné Piráti, SPD a Zelení se Žít Brno.
V Ostravě je primátorem za ODS Jan Dohnal, který svou pozici obhajuje. Volby v roce 2022 vyhrálo přesvědčivě ANO s necelými 34 procenty a 21 mandáty a primátorem se tehdy stal Tomáš Macura. Po rozkolu ale vedení města přešlo právě na Dohnala a současnou koalici tvoří ANO, SPOLU, Ostravak, Starostové pro Ostravu a Piráti.
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Výsledky voleb: Češi vybírali třetinu senátorů. Aspoň jednoho zvolili už dnes
Velké očekávání bude mít od voleb také hnutí ANO, které je ve vedení většiny z 30 největších českých měst, ve 14 z nich zastává post primátora či starosty.
Většina politiků odvolila v pátek, vrátil se i Pavel
Už v pátek odvolili například předsedové parlamentních stran, většina z nich stála u volebních místností mezi prvními. Mezi nimi například Jan Grolich (KDU-ČSL), který letos také kandiduje do Senátu na Vyškově. Svůj hlas odevzdali také kandidáti na primátora Prahy a dalších měst.
Jako povinnost označovali volby bývalí prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman, kteří svůj hlas také v pátek odevzdali. Nakonec ji splnila také současná hlava státu Petr Pavel, který se do Černoučku vrátil na otočku ze své dovolené v Maroku. Během pár hodin opět odletěl.
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Proč komunální výsledky trvají déle než senátní. Jak se z křížků stávají mandáty
V týdnu ostrou odezvu vyvolala také slova první dámy Evy Pavlové, která se k termínu voleb vyjádřila v úterý. V příspěvku zkritizovala, že stát sice letos poprvé termín přímo nařídil, ale zároveň podle Pavlové neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji.
V komunálních volbách měli letos voliči na výběr z nižšího počtu kandidátů než při předchozích volbách. Obecními zastupiteli, jichž je na 62 tisíc, chtělo být 189 896 kandidátů, zhruba o 5200 méně než při minulých volbách před čtyřmi lety. Lidé budou sestavovat zhruba 6400 zastupitelstev obcí a městských částí.