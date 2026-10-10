Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Výsledky voleb 2026: Kdo ovládne obce a klíčová města? Sčítání výsledků začalo

Josef Dyntr
Adéla Očenášková
,
  14:00aktualizováno  14:23

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Plzni na Slovanech. (10. října 2026) | foto: Martin Polívka, MF DNES

Komunální volby skončily, volební místnosti se po 14. hodině uzavřely a začínají se sčítat hlasy. V menších obcích bude sčítání trvat méně času, konečné výsledky by měly být zveřejněny již během sobotního odpoledne. U větších měst budeme čekat déle, některé hlasy mohou být sečteny až během neděle. Velké souboje se očekávají především v Praze, Brně, Ostravě a dalších statutárních městech.

Výsledky voleb 2026

Před uzavřením volebních místností se účast pohybovala nejčastěji kolem 40 procent, někde hlásí i přes 70 procent. V roce 2022 k urnám přišlo 45,3 procenta oprávněných voličů.

Oproti parlamentním volbám se problémy s aplikací e-doklady podle úřadů nevyskytly, mnoho stížností nemuseli řešit ani policisté. „Přijali jsme několik oznámení o možném narušení průběhu voleb či narušení veřejného pořádku napříč celou ČR, avšak v žádném případě nešlo o nic zásadního,“ napsala policie na sociální síti X. V souvislosti s volbami zasahovala například ve Františkových lázních.

Zpravodajství ze štábů od redaktorů iDNES.cz

Ve třetinách obcí je o výsledku rozhodnuto už dávno, občané tam totiž měli na výběr pouze z jediného uskupení. Povolební složení je navíc jasné už na tisícovce míst. Počet kandidátů tam přesně odpovídá počtu křesel v zastupitelstvu.

Zajímavé tak jsou především volby ve větších, případně statutárních městech, kde budou po volbách jednání o složení magistrátů a volbě primátora.

Nejvíce mandátů, stejně jako ve všech předchozích komunálních volbách, získají sdružení nezávislých kandidátů a místní sdružení. Z parlamentních stran obhajuje nejvíce mandátů KDU-ČSL: 2 716, přes 1 000 křesel obhajují také ODS, STAN či hnutí ANO.

Největší boje se čekají v Praze, Brně či Ostravě

Současným primátorem Prahy je od roku 2022 Bohuslav Svoboda (ODS), ten již letos nekandidoval. Jeho místo by rád převzal první místopředseda ODS Tomáš Portlík. Současnou pražskou koalici tvoří SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Piráti a STAN; dohromady mají většinu 36 křesel v 65členném zastupitelstvu.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. (10. října 2026)
Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. (10. října 2026)
V Česku začaly komunální a senátní volby. (9. září 2026)
Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Plzni na Slovanech. (10. října 2026)
183 fotografií

ODS by chtěla svou pozici určitě obhájit i v Brně. Post primátorky zastává Markéta Vaňková (ODS), která stejně jako Svoboda letos nekandidovala. Její kandidátka SPOLEČNĚ – ODS a TOP 09 před čtyřmi lety volby vyhrála se ziskem 25,02 procenta a brala 16 z 55 mandátů. Vedení Brna se následně ujala velmi široká koalice ODS a TOP 09, ANO, lidovců a Starostů a ČSSD/Vašich starostů, mimo vedení zůstali mimo jiné Piráti, SPD a Zelení se Žít Brno.

V Ostravě je primátorem za ODS Jan Dohnal, který svou pozici obhajuje. Volby v roce 2022 vyhrálo přesvědčivě ANO s necelými 34 procenty a 21 mandáty a primátorem se tehdy stal Tomáš Macura. Po rozkolu ale vedení města přešlo právě na Dohnala a současnou koalici tvoří ANO, SPOLU, Ostravak, Starostové pro Ostravu a Piráti.

Výsledky voleb: Češi vybírali třetinu senátorů. Aspoň jednoho zvolili už dnes

Velké očekávání bude mít od voleb také hnutí ANO, které je ve vedení většiny z 30 největších českých měst, ve 14 z nich zastává post primátora či starosty.

Většina politiků odvolila v pátek, vrátil se i Pavel

Už v pátek odvolili například předsedové parlamentních stran, většina z nich stála u volebních místností mezi prvními. Mezi nimi například Jan Grolich (KDU-ČSL), který letos také kandiduje do Senátu na Vyškově. Svůj hlas odevzdali také kandidáti na primátora Prahy a dalších měst.

Jako povinnost označovali volby bývalí prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman, kteří svůj hlas také v pátek odevzdali. Nakonec ji splnila také současná hlava státu Petr Pavel, který se do Černoučku vrátil na otočku ze své dovolené v Maroku. Během pár hodin opět odletěl.

Proč komunální výsledky trvají déle než senátní. Jak se z křížků stávají mandáty

V týdnu ostrou odezvu vyvolala také slova první dámy Evy Pavlové, která se k termínu voleb vyjádřila v úterý. V příspěvku zkritizovala, že stát sice letos poprvé termín přímo nařídil, ale zároveň podle Pavlové neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji.

V komunálních volbách měli letos voliči na výběr z nižšího počtu kandidátů než při předchozích volbách. Obecními zastupiteli, jichž je na 62 tisíc, chtělo být 189 896 kandidátů, zhruba o 5200 méně než při minulých volbách před čtyřmi lety. Lidé budou sestavovat zhruba 6400 zastupitelstev obcí a městských částí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela

Na brífinku k nálezu mrtvého těla ve Frýdku-Místku vystoupili šéf kriminálky...

Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

KVÍZ: Augle, fčil, rola, pali. Jak dobře rozumíte brněnskému hantecu?

Hrad Špilberk shlížející na Brno byl založen v druhé polovině 13. století...

Brněnský hantec, neboli slang kombinující češtinu s řadou cizích jazyků, proslavil už před 50 lety bavič a silák Franta Kocourek. Později tuto brněnskou pouliční mluvu zpopularizoval při svých...

Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln doplula k domovské základně u San...

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...

Vyzpíval si Grolich senátorské křeslo? Lidovci si nachystali víno i speciální čaj

Předseda KDU-ČSL a hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. (21. září 2026)

Vede opoziční stranu, ale do Prahy má zatím daleko. Změnit se to může už po tomto víkendu. Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) usiluje o senátorské křeslo, spolu s ním další čtyři lidovečtí...

10. října 2026  12:30,  aktualizováno  14:31

U voleb ve Františkových Lázních zasahovala policie

ilustrační snímek

Z neoprávněné manipulace s voličským seznamem nařkl člen jedné z františkolázeňských volebních komisí svého kolegu. Případ dnes zadokumentovali policisté a řeší jej ve spolupráci s úředníky kraje.

10. října 2026  14:10,  aktualizováno  14:28

Piráti budou černým koněm voleb, říká Hřib. Věří, že Šípová obhájí křeslo v Senátu

Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně v čele s předsedou...

Piráti věří v úspěch v komunálních i senátních volbách. Podle předsedy Zdeňka Hřiba jsou sice podceňovanou stranou, o to víc by ale mohli překvapit. Do senátních voleb představili tři kandidátky,...

10. října 2026  12:30,  aktualizováno  14:27

Volební exitpoll z Brna: Lidovci a ANO se perou o vítězství, ODS propadla

Odhad výsledků komunálních voleb 2026 v Brně.

Nakročeno k vítězství v Brně má koalice Lidovců a Starostů se ziskem 24 až 30 procent hlasů. Těsně za ním je hnutí ANO. Až třetí je dnes nejsilnější blok ODS a TOP 09, který by měl získat 10 až 15...

10. října 2026  14:27

Starostové chtějí získat v Praze 20 procent. Do štábu dorazila hejtmanka Pecková

Zahájení kampaně Starostů (STAN) do komunálních voleb v Praze za účasti...

Před šesti lety se o Starostech mluvilo jako o vítězích senátních voleb. Hnutí tehdy získalo 11 křesel. Předseda STAN Vít Rakušan by nyní za úspěch považoval, pokud by se podařilo obhájit sedm až osm...

10. října 2026  12:30,  aktualizováno  14:26

Policie pátrá po dvanáctiletém chlapci z Brna, v pátek se nevrátil ze školy

ilustrační snímek

Policisté vyhlásili pátrání po pohřešovaném dvanáctiletém chlapci z Brna. Otec přišel na policii v sobotu dopoledne s tím, že jeho syn odešel v pátek do školy, po vyučování se však nevrátil domů....

10. října 2026  14:26

Výsledky voleb 2026: Kdo ovládne obce a klíčová města? Sčítání výsledků začalo

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole...

Komunální volby skončily, volební místnosti se po 14. hodině uzavřely a začínají se sčítat hlasy. V menších obcích bude sčítání trvat méně času, konečné výsledky by měly být zveřejněny již během...

10. října 2026,  aktualizováno  14:23

Výsledky voleb: Češi vybírali třetinu senátorů. Aspoň jednoho zvolili už dnes

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. (10. října 2026)

Česká republika vybírala své zástupce do Senátu v celkem 27 obvodech. Volební místnosti byly otevřeny do dnešních 14 hodin, momentálně se sčítají hlasy. V případě, že žádný z kandidátů nezíská...

10. října 2026,  aktualizováno  14:19

Krok, který se může vymstít. Čeští politici odsoudili Trumpovu dohodu s Ruskem

Předseda STAN Vít Rakušan před mimořádnou schůzí o nedůvěře vládě. (29. září...

Americký prezident Donald Trump šokoval transatlantické partnery, když oficiálně oznámil dohodu s vládcem Kremlu Vladimirem Putinem o okamžitém uvolnění ruské nafty pro americký a globální trh. Čeští...

10. října 2026  13:26,  aktualizováno  14:14

Volby 2026: kde sledovat výsledky komunálních a senátních voleb ONLINE

V Česku začínají komunální a senátní volby. (9. září 2026)

Sčítání hlasů v komunálních a senátních volbách 2026 je mnohem složitější než v loňských sněmovních. Voliči totiž nemají jen jeden hlas, ale takový počet, kolik je křesel v zastupitelstvu. V malých...

10. října 2026  14:10

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Kupkova ODS obhajuje posty primátorů. Před politiky dorazily řízky a štrúdl

Předseda ODS Martin Kupka při rozhovoru pro iDNES.cz

První velkou zkoušku v čele opoziční ODS skládá v podzimních volbách Martin Kupka. Jeho straně jde o to, aby obhájila posty primátorů tří největších českých měst - Prahy, Brna a Ostravy - i...

10. října 2026  12:30,  aktualizováno  14:04

ANO čeká na verdikt voličů. Chceme vyhrát, aby Praha získala změnu, řekl Hušbauer

Volební štáb Hnutí ANO na Chodově. Na snímku Jan Hušbauer (ANO). (10. září 2026)

Hnutí ANO vyhlíží výsledek letošních komunálních a senátních voleb. Do souboje o třetinu Senátu vyslalo své kandidáty ve 24 z 27 volebních obvodů. Pozornost bude během dne směřovat také k velkým...

10. října 2026  12:30,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.