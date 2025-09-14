Vláda na počátku září projednala poslední velký strategický projekt, který do konce volebního období bude schvalován, a to nákup tanků Leopard 2A8. Celková cena za 44 tanků, integrovanou logistickou podporu, náhradní díly nebo bohemizaci je 34,25 miliardy. Zároveň se podle Čapka vláda seznámila s nákupem ručních zbraní od České zbrojovky za více než čtyři miliardy a s pořízením vozidel Supacat pro speciální síly.
Experti: Na obranu má jít pětina rozpočtu, bez dluhů a vyšších daní to nepůjde
„Cena za dodání 18 podvozků bude kolem jedné miliardy, technické zhodnocení od Vojenského technického ústavu bude stát 810 milionů korun,“ sdělil mluvčí ministerstva obrany Čapek. Smlouvy na tyto projekty jsou nebo budou v nejbližší době podepisovány. V současné době jsou na ministerstvu ale dokončovány i další zakázky a smlouvy k nim by měly být uzavřeny ještě letos.
„Jde o pasivní sledovací systém kategorie PLESS (radar), prostředek SRTP (sledovací zařízení), mobilní modulární systém elektromagnetického boje (rušička), stacionární základnu MILSATCOM (satelitní stanice), technologie pro šifrovanou komunikaci, bezpilotní prostředky, přístroje nočního vidění nebo balistické přilby,“ řekl Čapek.
Co bude po volbách?
Do nastíněných plánů armádní obměny ale mohou výrazně zasáhnout blížící se volby. Výdaje na zbrojení se totiž po úterním ruském dronovém útoku na Polsko opět staly jedním z ústředních témat předvolební kampaně. A zatímco vládní strany chtějí v rostoucích investicích do armády pokračovat, opozice je zásadně proti.
Podle koalice události tohoto týdne dokazují, že se mají výdaje na obranu nadále zvyšovat, a to až na pět procent HDP. „S ohledem na současnou situaci v Evropě je to nutnost. Prioritou by v příštím volebním období bylo financování strategických projektů uzavřených za Fialovy vlády – BVP, stíhačky F-35, transportní letouny a tanky. Vedle toho ale musíme investovat do všech druhů sil. Zásadní je posílení protivzdušné obrany – raketové i dronové,“ řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS).
Navyšování výdajů až na pět procent HDP dle závazků NATO podporují také Starostové i Piráti. Pokud by byli v příští vládě, chtějí daleko více peněz vrhnout právě i na vývoj protivzdušné obrany. „Významnou položkou budou investice související se změnami taktiky, které přinesla válka na Ukrajině. Musíme masivně investovat do dronů i opatření určených proti nim, aby náklady na sestřelování nepřátelských dronů byly nižší než náklady agresora,“ tvrdí expert Pirátů Jan Hora.
Ani to nejde utratit
Naopak opozice růst výdajů na obranu na pět procent razantně odmítá. Podle bývalého ministra obrany Lubomíra Metnara (ANO) mají peníze na armádu sice nadále růst, ale pět procent HDP podle něj nelze efektivně utratit. „Je to nerealistický závazek. Současná vláda ještě ani u letošního rozpočtu neví, kde vezme chybějících osm miliard, a také neví, za co ty peníze vůbec utratí,“ prohlásil Metnar. Závazek k nákladnému nákupu letounů F-35 podle něj navíc značně limituje další možnosti investic v armádě.
Podle Stačilo! by měly obranné výdaje dokonce stagnovat a armáda by se měla přeorientovat pouze na defenzivu. „Odmítáme navyšování výdajů na obranu dle příkazů NATO. Postupně přebudujeme českou expediční armádu na armádu obranného typu s důrazem na technologie moderního boje. Stabilní obranná armáda zajistí naši bezpečnost,“ řekl portálu iDNES.cz lídr Stačilo! v Pardubickém kraji Roman Roun.
Do čeho by měla česká armáda investovat? Redakce iDNES.cz se zeptala stran, jak by ve vládě vypořádaly se závazkem navýšit obranné výdaje na pět procent HDP.