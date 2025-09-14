Co plánují strany pro armádu: koalice chce zbraně za 5 % HDP, opozice by brzdila

Eva Pospíšilová
Jiří Vachtl
,
  15:18
Pořízení 24 amerických letounů F-35 za 150 miliard korun nebo 44 tanků Leopard za 34,25 miliardy. I to má přispět ke zlepšení stavu české armády. „Modernizaci není v současné bezpečnostní situaci možné zastavit. Proto ministerstvo obrany kontinuálně pokračuje v práci na uzavírání důležitých kontraktů,“ uvedl mluvčí resortu Karel Čapek.
Část 1/8

Vláda na počátku září projednala poslední velký strategický projekt, který do konce volebního období bude schvalován, a to nákup tanků Leopard 2A8. Celková cena za 44 tanků, integrovanou logistickou podporu, náhradní díly nebo bohemizaci je 34,25 miliardy. Zároveň se podle Čapka vláda seznámila s nákupem ručních zbraní od České zbrojovky za více než čtyři miliardy a s pořízením vozidel Supacat pro speciální síly.

Experti: Na obranu má jít pětina rozpočtu, bez dluhů a vyšších daní to nepůjde

„Cena za dodání 18 podvozků bude kolem jedné miliardy, technické zhodnocení od Vojenského technického ústavu bude stát 810 milionů korun,“ sdělil mluvčí ministerstva obrany Čapek. Smlouvy na tyto projekty jsou nebo budou v nejbližší době podepisovány. V současné době jsou na ministerstvu ale dokončovány i další zakázky a smlouvy k nim by měly být uzavřeny ještě letos.

„Jde o pasivní sledovací systém kategorie PLESS (radar), prostředek SRTP (sledovací zařízení), mobilní modulární systém elektromagnetického boje (rušička), stacionární základnu MILSATCOM (satelitní stanice), technologie pro šifrovanou komunikaci, bezpilotní prostředky, přístroje nočního vidění nebo balistické přilby,“ řekl Čapek.

Co bude po volbách?

Do nastíněných plánů armádní obměny ale mohou výrazně zasáhnout blížící se volby. Výdaje na zbrojení se totiž po úterním ruském dronovém útoku na Polsko opět staly jedním z ústředních témat předvolební kampaně. A zatímco vládní strany chtějí v rostoucích investicích do armády pokračovat, opozice je zásadně proti.

Podle koalice události tohoto týdne dokazují, že se mají výdaje na obranu nadále zvyšovat, a to až na pět procent HDP. „S ohledem na současnou situaci v Evropě je to nutnost. Prioritou by v příštím volebním období bylo financování strategických projektů uzavřených za Fialovy vlády – BVP, stíhačky F-35, transportní letouny a tanky. Vedle toho ale musíme investovat do všech druhů sil. Zásadní je posílení protivzdušné obrany – raketové i dronové,“ řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Experti: Na obranu má jít pětina rozpočtu, bez dluhů a vyšších daní to nepůjde

Navyšování výdajů až na pět procent HDP dle závazků NATO podporují také Starostové i Piráti. Pokud by byli v příští vládě, chtějí daleko více peněz vrhnout právě i na vývoj protivzdušné obrany. „Významnou položkou budou investice související se změnami taktiky, které přinesla válka na Ukrajině. Musíme masivně investovat do dronů i opatření určených proti nim, aby náklady na sestřelování nepřátelských dronů byly nižší než náklady agresora,“ tvrdí expert Pirátů Jan Hora.

Ani to nejde utratit

Naopak opozice růst výdajů na obranu na pět procent razantně odmítá. Podle bývalého ministra obrany Lubomíra Metnara (ANO) mají peníze na armádu sice nadále růst, ale pět procent HDP podle něj nelze efektivně utratit. „Je to nerealistický závazek. Současná vláda ještě ani u letošního rozpočtu neví, kde vezme chybějících osm miliard, a také neví, za co ty peníze vůbec utratí,“ prohlásil Metnar. Závazek k nákladnému nákupu letounů F-35 podle něj navíc značně limituje další možnosti investic v armádě.

Bilance Zbyňka Stanjury. Rozpočtu pomohl, ale některé manévry byly na hraně

Podle Stačilo! by měly obranné výdaje dokonce stagnovat a armáda by se měla přeorientovat pouze na defenzivu. „Odmítáme navyšování výdajů na obranu dle příkazů NATO. Postupně přebudujeme českou expediční armádu na armádu obranného typu s důrazem na technologie moderního boje. Stabilní obranná armáda zajistí naši bezpečnost,“ řekl portálu iDNES.cz lídr Stačilo! v Pardubickém kraji Roman Roun.

Do čeho by měla česká armáda investovat? Redakce iDNES.cz se zeptala stran, jak by ve vládě vypořádaly se závazkem navýšit obranné výdaje na pět procent HDP.



Vstoupit do diskuse (59 příspěvků)

Černochová připustila vyslání vojáků na Ukrajinu. Metnar to považuje za hazard

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

Kyjev se přihlásil k útokům na ruské železnice, Moskva hlásí čtyři mrtvé civilisty

Ukrajina se přihlásila ke dvěma útokům na železniční síť na západě Ruska, napsala s odvoláním na zdroj z ukrajinské vojenské rozvědky agentura AFP. V Leningradské oblasti podle místních úřadů...

14. září 2025  16:20

„Dlouho bylo všude šedo.“ Lidé z vytopené Opavy zestárli a dovolují si naději

Premium

Za rok zestárli jako za několik let, bojí se vyúčtování elektřiny. Ale žijí. Byť v holobytech. Navštívila jsem lidi z opavských čtvrtí a ostravské Nové Vsi. Rok po povodni si opatrně dovolují cítit...

14. září 2025

Není úniku. Ruské vojáky loví české drony s optovláknem, nedají se zarušit

Od našich zpravodajů na Ukrajině Bleskovou technickou evolucí procházejí i drony, které na Ukrajinu posílají čeští dobrovolníci. Začátkem září do Doněcké a Záporožské oblasti dorazila zásilka kvadrokoptér vybavených optickým...

14. září 2025  15:54

Patnáctiletý chlapec otočil na Chebsku auto na střechu. Roli sehrál i alkohol

Teprve patnáctiletý kluk havaroval v sobotu večer se Škodou Octavia mezi Beranovkou a Pěkovicemi poblíž Teplé na Chebsku. Zřejmě nezvládl řízení, vyjel ze silnice, narazil do ohradníku a dopravní...

14. září 2025  15:32

Jste demagog, nařkl Hřib Turka. Minule jste mi říkal nácek, opáčil šéf Motoristů

Filip Turek, čestný prezident Motoristů sobě, se v nedělních Otázkách Václava Moravce vyjádřil k údajné povolební spolupráci se Stačilo!, svá nedávná slova označil za vytržená z kontextu. Zároveň...

14. září 2025  15:27

Piráti nakopli průzkum. Pomáhá jim STAN svou nevýraznou kampaní, říká politolog

Piráti v nedělním průzkumu společnosti STEM překvapili tím, že dohnali hnutí STAN, se kterým v minulých sněmovních volbách tvořili koalici. Podle politologa Milana Školníka jsou to ale hlavně...

14. září 2025  15:26

Co plánují strany pro armádu: koalice chce zbraně za 5 % HDP, opozice by brzdila

Pořízení 24 amerických letounů F-35 za 150 miliard korun nebo 44 tanků Leopard za 34,25 miliardy. I to má přispět ke zlepšení stavu české armády. „Modernizaci není v současné bezpečnostní situaci...

14. září 2025  15:18

Tři české vrtulníky dorazí do Polska v řádu hodin, oznámila Černochová

Vrtulníková jednotka pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š dorazí do Polska v řádu hodin, oznámila v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Vyšle se...

14. září 2025  12:23,  aktualizováno  14:14

Češka se dostala do potíží v rakouských Alpách. Zachraňovali ji šest hodin

Češka se v rakouských Alpách vydala na zajištěnou lezeckou cestu, avšak na 1720 metrů vysoké hoře Hochlantsch se dostala do blíže neupřesněných potíží. Akce na záchranu jednadvacetileté ženy trvala...

14. září 2025  14:10

Řemeslníci či opraváři patří v Praze mezi nejlépe placené profese, ukazuje analýza

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Praze přesáhla v letošním druhém čtvrtletí hranici 62 tisíc korun. Přesáhla tak republikový průměr zhruba o 13 tisíc. Platový žebříček vedou řídicí...

14. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zapomínáme. Naše minulost není jen o másle za dvacku, varuje Klára Formanová

Premium

Ač nyní napsala divadelní hru, která vedle dalšího pojednává o manželských stereotypech, přiznává Klára Formanová, že její manželství s divadelníkem Petrem něčím takovým mohlo trpět jen těžko. Ve...

14. září 2025

V Krči zasahovali policisté i vyjednavač. Muž před nimi utekl na střechu

Pražští policisté vyjížděli v neděli okolo poledne do pražské Krče. Oznamovatel jim ohlásil, že ublížil jiné osobě. V bytě ale policisté zraněného ani zbraň nenašli, jeden muž před nimi utekl na...

14. září 2025  12:33,  aktualizováno  13:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.