Menší strany se radí o změně režimu. Koudelka navrhl poloprezidentský systém

„Byl by odvolatelný nadpoloviční většinou všech občanů na návrh parlamentu. Kdyby ale nebyl odvolán, mohl by rozpustit parlament,“ řekl Koudelka na akci, kterou pořádá spolek Svatopluk.

Na konferenci vystoupí také předseda SPD Tomio Okamura, lídr hnutí Stačilo! Daniel Sterzik známý jako bloger Vidlák a předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka.

„Jednokomorový parlament volený na 5 let by byl složený ze 151 poslanců,“ nastínil další z návrhů reformy Koudelka, který je členem neparlamentní Trikolory a vedl loni kandidátku SPD, Svobodných, PRO a Trikolory v krajských volbách na jižní Moravě.

„Ústava má mít přednost před právem Evropské unie. Počet soudců Ústavního soudu by mohl být snížen na 13,“ řekl Koudelka. Největší aplaus přítomných ale vyvolal návrh vypustit právo na azyl z Listiny základních práv a svobod.

„Pokud se nechceme rozplynout v multikulturním chaosu, neobejdeme se bez změny režimu,“ řekl Petr Drulák, bývalý náměstek ministra zahraničí a exvelvyslanec ve Francii. Nyní se angažuje ve spolku Svatopluk a podporuje hnutí Stačilo!, za které budou kandidovat komunisté.

„Navrhujeme silnou roli prezidenta,“ řekl i Drulák k tomu, co by změna režimu měla obnášet. Navrhl také odchod z vojenských struktur NATO. „Pokud volíte Fialu, je to katastrofa, pokud volíte Babiše, nebude to uspokojivé,“ prohlásil Drulák.

„Pokud mluvíme o změně režimu, mluvíme o změně základních pravidel hry,“ řekl muž, který byl náměstek ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka ze sociální demokracie, než se názorově přidal k radikálnějšímu proudu levice. Drulák na konferenci, který se koná v pražském hotelu Duo na Proseku, připustil, že ke změně režimu nedojde ještě po letošních podzimních volbách do Sněmovny.