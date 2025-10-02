Rudá záře nad Všesulovem. Vítejte v obci, kde mají komunisté nejvyšší čísla v Česku

Premium

Fotogalerie 8

Všesulov | foto: Tomáš Lánský, MAFRA

Tomáš Lánský
Vítejte ve středočeském Všesulově. Vsi, o které jste asi nikdy neslyšeli. Zajímavá je jedinou věcí: komunisté tu přepočteno na procenta dosáhli v posledních parlamentních volbách největšího úspěchu v Česku. Komunisty tu stabilně volí vždy nejméně 24 procent lidí.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Tam nahoře. Muž ukazuje rukou do prudkého kopce: „Tam žijí oni. Říkáme jim Rudí Khmerové.“ Na mysli má lidi, kteří volí komunisty. „Proč zrovna jenom nahoře?“ ptám se. „To je historicky daný. V horní části žijí voliči komunistů, dole je nevolí nikdo,“ vysvětluje muž, zatímco kvapně nasedá na kolo a šlape do kopce na nákup.

„A co vy?“ křiknu na něj. „Jedu zezdola, tak je to snad jasný,“ zafuní a odjíždí.

Obchod ve Všesulově už 20 let není, stejně tak hospoda. Kravín je v troskách. Chodník kolem hlavní a jediné silnice chybí. Požární nádrž je podobná bažině. Dokonce i obecní úřad připomíná ruinu.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Fiala uráží víc než půlku národa, říká Babiš. Vylíčil, co udělá po volbách

„Může to dopadnout jakkoliv, pokud naši voliči nepřijdou k volbám, tak prohrajeme a další čtyři roky tu bude Petr Fiala lidi obelhávat a ničit jejich životní úroveň,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz...

2. října 2025

AfD podporují i migranti. Německá pravice nasává sympatie tam, kde to nečekala

Premium

Vypadá to na první pohled překvapivě. Opoziční protiimigrační strana Alternativa pro Německo (AfD) sbírá podle nové studie Nadace Konrada Adenauera podporu od výrazné části přistěhovalců. AfD, která...

2. října 2025

Po dobré sklizni přišly špatné ceny, situace je pro zemědělce frustrující

Zatímco ještě na konci sklizně se farmáři mohli usmívat, protože úroda letos nebyla špatná, nyní mnohým z nich zbyly jen oči pro pláč. Místo mírného navýšení cen obilovin, jak tomu na podzim bývá,...

2. října 2025

Česko vybralo komunikace pro přesuny vojsk NATO. Obrana zaplatí i 105 km dálnic

Premium

Převážně západo-východní orientace a faktury za výstavbu ve splatnosti. Tak by se ve stručnosti dala shrnout kritéria, podle kterých resorty dopravy a obrany vybíraly komunikace na seznam...

2. října 2025

Rudá záře nad Všesulovem. Vítejte v obci, kde mají komunisté nejvyšší čísla v Česku

Premium

Vítejte ve středočeském Všesulově. Vsi, o které jste asi nikdy neslyšeli. Zajímavá je jedinou věcí: komunisté tu přepočteno na procenta dosáhli v posledních parlamentních volbách největšího úspěchu v...

2. října 2025

Elon Musk pokořil rekord, jako první na světě má majetek půl bilionu dolarů

Bohatství nejbohatšího muže planety Elona Muska dosáhlo nových výšin a stal se prvním člověkem, jehož majetek činí více než 500 miliard dolarů (10,3 bilionu Kč). Musk je nyní o 150 miliard USD...

1. října 2025  22:56

Oddělené šatny i žert s Nacherem. Jak to vypadalo v zákulisí duelu Babiše s Fialou

Ve středu večer se poprvé před volbami střetli v ostrém duelu na CNN Prima News dva největší rivalové – lídr koalice SPOLU Petr Fiala a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Oba usilují podruhé o premiérské...

1. října 2025  22:47

Volby 2025 ONLINE: Fiala a Babiš si v debatě vyčítali lži, inflaci i Ukrajinu

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

1. října 2025  22:21

Krouží kolem nás izraelští vojáci, tvrdí Češka z propalestinské flotily

Izraelská armáda zahájila operaci s cílem zastavit flotilu, která navzdory izraelské blokádě směřuje s humanitární pomocí do Pásma Gazy. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani řekl, že ho Izrael...

1. října 2025  9:41,  aktualizováno  22:18

Babiš a Fiala se pohádali o inflaci, penze, Green Deal i pomoc Ukrajině

Dva hlavní volební rivalové, premiér, předseda ODS a lídr koalice SPOLU Petr Fiala a šéf ANO, bývalý premiér Andrej Babiš, se utkali v předvolební debatě CNN Prima News. Vzájemně si vyčetli vysokou...

1. října 2025  11:19,  aktualizováno  22:10

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Francouzští vojáci vnikli na ruský tanker podezřelý z vysílání dronů nad Dánsko

Francouzští vojáci u pobřeží Bretaně vstoupili na palubu zabaveného tankeru, který je podle úřadů součástí takzvané ruské stínové flotily. Zabavené plavidlo Francie podezírá z podílu na ilegálních...

1. října 2025  21:51

Socha Tiny Turnerové schytává kritiku. Simply the Worst, bouří se fanoušci

Město Brownsville v americkém státě Tennessee v sobotu odhalilo novou sochu své rodačce Tině Turnerové. Dílo vyvolalo na sociálních sítích vlnu posměchu a hněvu. Fanoušci tvrdí, že se rockové...

1. října 2025  20:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.