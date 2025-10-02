Rudá záře nad Všesulovem. Vítejte v obci, kde mají komunisté nejvyšší čísla v Česku

Tam nahoře. Muž ukazuje rukou do prudkého kopce: „Tam žijí oni. Říkáme jim Rudí Khmerové.“ Na mysli má lidi, kteří volí komunisty. „Proč zrovna jenom nahoře?“ ptám se. „To je historicky daný. V horní části žijí voliči komunistů, dole je nevolí nikdo,“ vysvětluje muž, zatímco kvapně nasedá na kolo a šlape do kopce na nákup.
„A co vy?“ křiknu na něj. „Jedu zezdola, tak je to snad jasný,“ zafuní a odjíždí.
Obchod ve Všesulově už 20 let není, stejně tak hospoda. Kravín je v troskách. Chodník kolem hlavní a jediné silnice chybí. Požární nádrž je podobná bažině. Dokonce i obecní úřad připomíná ruinu.