Von der Leyenová okomentuje výsledky eurovoleb v Německu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

CDU/CSU vyhrála se zhruba 30 procenty, následuje pravicově populistická Alternativa pro Německo (AfD), která díky 15,6 procenta hlasů získá 15 europoslaneckých mandátů. AfD dosud měla devět europoslanců. Vzestup krajně pravicových stran je patrný i v dalších evropských státech. Ve Francii volby vyhrálo Národní sdružení Marine Le Penové.

Pro von der Leyenovou budou následující týdny ve znamení boje o obhajobu klíčového postu. Nejprve si musí na neformálním summitu 17. června a následném zasedání Evropské rady na sklonku měsíce zajistit podporu kvalifikované většiny lídrů členských zemí. To by měla být formalita, dvanáct z nich se hlásí k její domovské EPP, získání dalších pár hlasů by neměl být problém. Hlasování v Evropském parlamentu bude mnohem dramatičtější.

V teoretické rovině se může spolehnout na podporu všech europoslanců z EPP a dvou spřátelených frakcí, dohromady jde o 403 mandátů. Ke zvolení potřebuje alespoň 361. Na první pohled je volba formalitou, historie hlasování v Evropském parlamentu však hovoří jinak. Žádná z frakcí nehlasuje zcela jednotně, vždy se najde alespoň deset procent europoslanců, kteří jdou názorově proti.