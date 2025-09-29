Voluntia ve volbách 2025: alternativa pro zklamané pravičáky, slibují zakladatelé

Nejvyšší číslo, dvacet šest, určil los pro letošní volby politické straně Voluntia. Nová strana, která se registrovala teprve letos, kandiduje ve všech čtrnácti krajích. Někde je ale účast symbolická v podobě tři čtyř kandidátů. Lídrem pro volby do Sněmovny je podnikatel a zakladatel strany Tomáš Roud. Ten volební program charakterizuje jednoduše. „Malý stát. Nízké daně. Dobrovolnost.“

Politická strana Voluntia se poprvé registrovala do voleb. | foto: Voluntia

Přestože se Voluntia na svých stránkách označuje jako nová strana pro zklamané pravičáky, její program patří mezi velmi liberální. Mezi třemi hlavními body jsou zeštíhlení státu, tedy nechat lidem více peněz, odpovědnosti i svobody. Druhým je „zastavění státu“, tedy debyrokratizace a deregulace bytové výstavby - měně limitů, razítek i regulace. Třetím je zastavit státní zasahování do všeho, od vzdělávání po zdravotnictví.

Volby 2025 ONLINE: Pavel jednal s Babišem o střetu zájmů

Uskupení chce legalizovat domácí pěstování konopí až do 20 kilogramů ročně. „Bylo by to po vzoru zákona o pivovarnictví, podle kterého je možné uvařit až 2 000 litrů piva, a to bez spotřební daně,“ uvádí Voluntia v programu.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

Kromě konopí by legalizovala také LSD, lysohlávky a extázi. Prodávat by se prý mohly v lékárnách či specializovaných obchodech. „Součástí prodeje bude i informační leták o dávkování a rizicích. Domácí pěstování nebude trestné, pokud je určeno pro vlastní potřebu,“ uvádí strana.

„Jsme alternativa pro ty, kdo chtějí skutečnou svobodu,“ zdůrazňuje volební lídr Roud.

Voliči budou o prvním říjnovém víkendu vybírat celkem z 26 politických stran, politických hnutí a koalic. Profily všech stran a hnutí najdete na volební stránce iDNES.cz volby.idnes.cz nebo ve velkém přehledu kandidátů.

