Voluntia ve volbách 2025: alternativa pro zklamané pravičáky, slibují zakladatelé

Přestože se Voluntia na svých stránkách označuje jako nová strana pro zklamané pravičáky, její program patří mezi velmi liberální. Mezi třemi hlavními body jsou zeštíhlení státu, tedy nechat lidem více peněz, odpovědnosti i svobody. Druhým je „zastavění státu“, tedy debyrokratizace a deregulace bytové výstavby - měně limitů, razítek i regulace. Třetím je zastavit státní zasahování do všeho, od vzdělávání po zdravotnictví.
Uskupení chce legalizovat domácí pěstování konopí až do 20 kilogramů ročně. „Bylo by to po vzoru zákona o pivovarnictví, podle kterého je možné uvařit až 2 000 litrů piva, a to bez spotřební daně,“ uvádí Voluntia v programu.
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
Kromě konopí by legalizovala také LSD, lysohlávky a extázi. Prodávat by se prý mohly v lékárnách či specializovaných obchodech. „Součástí prodeje bude i informační leták o dávkování a rizicích. Domácí pěstování nebude trestné, pokud je určeno pro vlastní potřebu,“ uvádí strana.
„Jsme alternativa pro ty, kdo chtějí skutečnou svobodu,“ zdůrazňuje volební lídr Roud.
