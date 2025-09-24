Volte Pravý blok ve volbách 2025: Petr Cibulka dobývá Sněmovnu už tři desítky let

Devatenáctku určil los pro letošní volby politické straně Volte Pravý Blok. Strana se sněmovních voleb účastní pravidelně od roku 2002. Lze ji charakterizovat jako pravicovou, antikomunistickou a především antiruskou.

Petr Cibulka, aktivista a disident (2017) | foto: WikimediaCreative Commons

Někdejší disident a chartista Petr Cibulka, který se na začátku 90. let proslavil vydáním seznamu agentů a spolupracovníků StB, před volbami pravidelně zaujímá délkou názvu své strany na volebním lístku.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Soud odmítl stížnosti na nepřiznané koalice

Založil ji v roce 1996 a původně se jmenovala jen Pravý blok. Postupně Cibulka do názvu přidal výzvu „Volte“ i výčet svých programových tezí. Mezi ně patří snadná a rychlá odvolatelnost politiků a státních úředníků přímo občany, obecné referendum, vyrovnaný rozpočet a odkaz na švýcarskou demokracii, která je podle něj vzorem.

Protože na volebním lístku musí být vytištěn název strany celý, Pravý blok ho vlastně využívá jako volební noviny. Celkem má letos oficiální název na volebním lístku 226 slov, včetně webové a poštovní adresy strany.

Lídrem strany je už tradičně Petr Cibulka, letos ale strana kandiduje ze 14 krajů pouze v jediném, v Praze. Jako důvod uvádí finance. V některých volbách se straně už podařilo překonat jednoprocentní zisk voličských hlasů, v těch posledních v roce 2021 ale získala jen 586 hlasů (0,01 %).

Voliči budou o prvním říjnovém víkendu vybírat celkem z 26 politických stran, politických hnutí a koalic. Profily všech stran a hnutí najdete na volební stránce iDNES.cz volby.idnes.cz nebo ve velkém přehledu kandidátů.

