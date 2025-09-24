Volt Česko ve volbách 2025: stranu proslavila žaloba na nepřiznané koalice

Osmnáctku určil los pro letošní volby politické straně Volt Česko. Volt je nadnárodní celoevropská politická strana. Byla založena v roce 2017, její vznik byl reakcí na nárůst populismu a nacionalismu v Evropě a také na brexit.

Tisková konference Volt Česko (15. srpna 2025) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sociálně-liberální a panevropská strana nebude letos na podzim kandidovat poprvé, zabojovat o hlasy voličů zkusila už před rokem, když v eurovolbách postavila společnou kandidátku s hnutím SEN 21. Obdrželi 9 955 hlasů (0,33 %) a nezískali žádný mandát.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Soud odmítl stížnosti na nepřiznané koalice

Volt staví kandidátky ve všech čtrnácti krajích a navenek prezentuje hlavně pět lídrů, Kateřinu Šrámkovou, Adama Hrušku, Karolínu Salomonovou, Adama Hanka a Mikuláše Peksu. Bývalý pirátský místopředseda a europoslanec se k Voltu přidal loni.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

Volební program má 25 kapitol, které strana shrnuje do několika priorit: bezpečí díky silné Evropě, vzdělání pro výzvy budoucnosti, nižší účty díky čisté energii, péče místo lhostejnosti a připravíme Česko na budoucnost.

Víc než volební program stranu aktuálně proslavila žaloba na nepřiznané koalice SPD a Stačilo!. Podle strany jde o obcházení zákona.

Voliči budou o prvním říjnovém víkendu vybírat celkem z 26 politických stran, politických hnutí a koalic. Profily všech stran a hnutí najdete na volební stránce iDNES.cz volby.idnes.cz nebo ve velkém přehledu kandidátů.

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

24. září 2025  13:29

