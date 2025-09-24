Volt Česko ve volbách 2025: stranu proslavila žaloba na nepřiznané koalice

Sociálně-liberální a panevropská strana nebude letos na podzim kandidovat poprvé, zabojovat o hlasy voličů zkusila už před rokem, když v eurovolbách postavila společnou kandidátku s hnutím SEN 21. Obdrželi 9 955 hlasů (0,33 %) a nezískali žádný mandát.
Volt staví kandidátky ve všech čtrnácti krajích a navenek prezentuje hlavně pět lídrů, Kateřinu Šrámkovou, Adama Hrušku, Karolínu Salomonovou, Adama Hanka a Mikuláše Peksu. Bývalý pirátský místopředseda a europoslanec se k Voltu přidal loni.
Volební program má 25 kapitol, které strana shrnuje do několika priorit: bezpečí díky silné Evropě, vzdělání pro výzvy budoucnosti, nižší účty díky čisté energii, péče místo lhostejnosti a připravíme Česko na budoucnost.
Víc než volební program stranu aktuálně proslavila žaloba na nepřiznané koalice SPD a Stačilo!. Podle strany jde o obcházení zákona.
