Urza chce svou kandidaturou pouze propagovat své myšlenky. V případě zvolení do Sněmovny nebo překročení hranice 1,5 procenta, která garantuje státní příspěvek, se už minule zavázal, že odmítne veškeré funkce a peníze od státu.
V minulých volbách získala strana, kandidující pod názvem Nevolte Urzu, 6 775 hlasů (0,12%) a nezískala žádné křeslo ve Sněmovně. Tehdy strana postavila po kandidátovi ve všech krajích, tentokráte kandiduje jen v Praze a má jediného kandidáta, Urzu.
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
Program strany nejvíce vystihuje její celý název: „Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit. Odmítneme každou politickou funkci; nechceme totiž lidem nařizovat, jak mají žít. Máme jinou vizi. Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz.
