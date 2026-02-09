Jak získat voličský průkaz
O průkaz lze zažádat písemně na poště, kde je ale kvůli úřednímu ověření totožnosti nutné navštívit Czech Point. Osobně lze požádat o voličský průkaz na obecním úřadě. Elektronicky je to pak možné pomocí datové schránky.
Pro každé volby se vydává nový voličský průkaz, který v jiných volbách uplatnit nelze.
Kdy a kde žádat
O voličský průkaz je nutné požádat nejpozději do 16. hodiny sedm dní před prvním dnem voleb, pokud se jedná o písemnou či online žádost.
Další možnost je dostavit se osobně na obecní úřadě v místě trvalého bydliště, a nejpozději dva dny do 16. hodiny před prvním dnem voleb.
Voličský průkaz pro volby v říjnu 2026
Kde a kdy vyzvednout voličský průkaz
Voličský průkaz se vyzvedává na úřadě, jemuž volič poslal žádost o vydání. Může ho vyzvednout i jiná osoba s plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem.
Úřad může poslat voličský průkaz poštou do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti.
Co když voličský průkaz nepřijde?
Jakmile jednou zažádáte o voličský průkaz, budete ze seznamu voličů v místě trvalého bydliště vyškrtnuti. A bez voličského průkazu hlasování nebude umožněno.
Voličský průkaz musíte použít, i když zůstanete ve svém obvodu. Jinak neodvolíte
Pokud stále marně čekáte na doručení voličského průkazu, informujte se na úřadě v místě trvalého bydliště, jestli už byl zaslán. Pokud ano, pátrejte na poště, která doručuje na adresu, již jste zvolili pro doručení průkazu.
Co když voličský průkaz ztratím?
Na voličský průkaz je třeba dát dobrý pozor. Při hlasování v jiném okrsku než v tom, kam volič spadá podle trvalého bydliště, musí zájemce předložit průkaz totožnosti a voličský průkaz. Komise si ho nechá.
Bez voličského průkazu se volit nedá. Za ztracený, odcizený nebo nedoručený voličský průkaz nelze vydat duplikát. Úřad nemůže ověřit, že volič skutečně původní voličský průkaz nemá a je nutné zabránit jakékoliv možnosti dvojího hlasování.
Volby do Senátu
Pokud má volič trvalé bydliště v zahraničí, je nutné zapsat se u příslušného zastupitelského úřadu do seznamu voličů. „Volič, který je zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, mohl tento úřad požádat o vydání voličského průkazu i pro volby do Senátu. Pokud tak volič učinil, bylo mu umožněno na vydaný voličský průkaz hlasovat v kterémkoli z 27 senátních volebních obvodů, ve kterých se volby konaly,“ uvádí ministerstvo vnitra. Na samotné volby je ale nutné přijet do Česka.
Pokud má volič trvalé bydliště v České republice, může s voličským průkazem volit pouze ve svém volebním okrsku, může to být ale v jakékoliv volební místnosti.
Volby do Evropského parlamentu
S voličským průkazem lze volit v jakékoli volební místnosti v Česku. Při volbách do europarlamentu je totiž celá republika považována za jeden obvod. V těchto volbách bude možné volit korespondenčně, ovšem jen ze zahraničí.
Prezidentské volby
I u prezidentských voleb tvoří celá země jediný obvod. S voličským průkazem tak bude možné volit kdekoliv. I tyto volby spadají do těch s možností hlasovat poštou. Ovšem jen pro občany bydlící v zahraničí.
Volby do Poslanecké sněmovny
Voličský průkaz umožňuje u voleb do Poslanecké sněmovny hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku v České republice nebo i zahraničí. S voličským průkazem si tak člověk teoreticky může vybrat, ve kterém kraji podpoří danou kandidátku.
Pro všechny hlasy ze zahraničí se náhodně vylosuje jeden kraj, do kterého se hlasy započtou a z jehož kandidátek budou voliči vybírat.