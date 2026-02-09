Voličský průkaz 2026: jak ho získat a kde žádat

  10:32
Voličský průkaz umožňuje každému voliči v České republice hlasovat kdekoliv mimo svůj volební okrsek, který určuje adresa trvalého bydliště. Pro každé volby se vydává znovu, není možné ho použít opakovaně. V letošních volbách je možné získat voličský průkaz jen při hlasování o složení Senátu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Jak získat voličský průkaz

O průkaz lze zažádat písemně na poště, kde je ale kvůli úřednímu ověření totožnosti nutné navštívit Czech Point. Osobně lze požádat o voličský průkaz na obecním úřadě. Elektronicky je to pak možné pomocí datové schránky.

Pro každé volby se vydává nový voličský průkaz, který v jiných volbách uplatnit nelze.

Kdy a kde žádat

O voličský průkaz je nutné požádat nejpozději do 16. hodiny sedm dní před prvním dnem voleb, pokud se jedná o písemnou či online žádost.

Další možnost je dostavit se osobně na obecní úřadě v místě trvalého bydliště, a nejpozději dva dny do 16. hodiny před prvním dnem voleb.

Voličský průkaz pro volby v říjnu 2026

  • Volby do zastupitelstev měst a obcí proběhnou, spolu s prvním kolem voleb do Senátu, v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026.
  • Senátní volby mají dvě kola – termín druhého kola bude hned následující týden, tedy pátek 16. a sobotu 17. října 2026.
  • Komunální i senátní volby jsou pevně navázány na místo bydliště. Zákon proto ani v jednom případě neumožňuje korespondenční volbu ze zahraničí. To se týká jen voleb do Poslanecké sněmovny, volby prezidenta republiky a voleb do Evropského parlamentu.
  • Pro volby do zastupitelstev obcí se voličské průkazy nevydávají, občané mohou hlasy odevzdat pouze v místě trvalého bydliště.
  • Nejdříve se může o voličský průkaz požádat od okamžiku vyhlášení voleb, přesněji jakmile vyhlášení vyjde ve Sbírce zákonů, což bývá cca dva až tři pracovní dny po vyhlášení prezidentem.

    Nejzazší termíny jsou:
  • pro písemnou nebo online žádost:
    nejpozději do 16:00 v pátek 2. října 2026 (7 dní před prvním dnem voleb)
  • pro osobní žádost na úřadě:
    nejpozději do 16:00 ve středu 7. října (2 dny před volbami)

Kde a kdy vyzvednout voličský průkaz

Voličský průkaz se vyzvedává na úřadě, jemuž volič poslal žádost o vydání. Může ho vyzvednout i jiná osoba s plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem.

Úřad může poslat voličský průkaz poštou do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti.

Co když voličský průkaz nepřijde?

Jakmile jednou zažádáte o voličský průkaz, budete ze seznamu voličů v místě trvalého bydliště vyškrtnuti. A bez voličského průkazu hlasování nebude umožněno.

Voličský průkaz musíte použít, i když zůstanete ve svém obvodu. Jinak neodvolíte

Pokud stále marně čekáte na doručení voličského průkazu, informujte se na úřadě v místě trvalého bydliště, jestli už byl zaslán. Pokud ano, pátrejte na poště, která doručuje na adresu, již jste zvolili pro doručení průkazu.

Co když voličský průkaz ztratím?

Na voličský průkaz je třeba dát dobrý pozor. Při hlasování v jiném okrsku než v tom, kam volič spadá podle trvalého bydliště, musí zájemce předložit průkaz totožnosti a voličský průkaz. Komise si ho nechá.

Bez voličského průkazu se volit nedá. Za ztracený, odcizený nebo nedoručený voličský průkaz nelze vydat duplikát. Úřad nemůže ověřit, že volič skutečně původní voličský průkaz nemá a je nutné zabránit jakékoliv možnosti dvojího hlasování.

Volby do Senátu

Pokud má volič trvalé bydliště v zahraničí, je nutné zapsat se u příslušného zastupitelského úřadu do seznamu voličů. „Volič, který je zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, mohl tento úřad požádat o vydání voličského průkazu i pro volby do Senátu. Pokud tak volič učinil, bylo mu umožněno na vydaný voličský průkaz hlasovat v kterémkoli z 27 senátních volebních obvodů, ve kterých se volby konaly,“ uvádí ministerstvo vnitra. Na samotné volby je ale nutné přijet do Česka.

Pokud má volič trvalé bydliště v České republice, může s voličským průkazem volit pouze ve svém volebním okrsku, může to být ale v jakékoliv volební místnosti.

Volby do Evropského parlamentu

S voličským průkazem lze volit v jakékoli volební místnosti v Česku. Při volbách do europarlamentu je totiž celá republika považována za jeden obvod. V těchto volbách bude možné volit korespondenčně, ovšem jen ze zahraničí.

Prezidentské volby

I u prezidentských voleb tvoří celá země jediný obvod. S voličským průkazem tak bude možné volit kdekoliv. I tyto volby spadají do těch s možností hlasovat poštou. Ovšem jen pro občany bydlící v zahraničí.

Volby do Poslanecké sněmovny

Voličský průkaz umožňuje u voleb do Poslanecké sněmovny hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku v České republice nebo i zahraničí. S voličským průkazem si tak člověk teoreticky může vybrat, ve kterém kraji podpoří danou kandidátku.

Pro všechny hlasy ze zahraničí se náhodně vylosuje jeden kraj, do kterého se hlasy započtou a z jehož kandidátek budou voliči vybírat.

Hosty pořadu iDnes Lounge na téma Investice jsou (zleva) Vladimír Holovka,...

Češi investují víc než dřív, přesto drží obrovskou část úspor na běžných a spořicích účtech. Inflace jim tak podle expertů nenápadně snižuje hodnotu peněz. V debatě Lounge iDNES.cz se na tom shodli...

9. února 2026  9:59

