Voličský průkaz musíte použít, i když zůstanete ve svém obvodu. Jinak neodvolíte

Matouš Waller
  9:11
Voličský průkaz otevírá cestu k hlasovacím urnám po celé republice. Někdy ale plány nevyjdou a zůstane nevyužitý. Dá se hlasovat bez něj, když už byl vydán? A co když průkaz, který se vydává jen v papírové podobě, včas nedorazí?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Vladimír Pryček, ČTK

S voličským průkazem můžete odevzdat hlasy v jakékoli volební místnosti po celé republice – tedy klidně i té vaší. Pokud tedy na poslední chvíli změníte plány a zůstanete v místě trvalého bydliště, klidně běžte na obvyklé místo, onen kus papíru však vezměte s sebou. Komise o něm ví.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Motoristé zahájili závěrečnou fázi kampaně

Jak hlasovat s voličským průkazem

Hlasování s voličským průkazem se od toho běžného příliš neliší. Po příchodu do volební místnosti se prokážete platnou občankou nebo pasem a k němu přidáte také voličský průkaz. Díky seznamu voličů členové komise vědí, že vám byl vydán, a musíte se jím u voleb prokázat.

Komise vás odškrtne ze seznamu a voličský průkaz si ponechá. Tímto způsobem brání dvojímu hlasování, aby volič nemohl na občanku nebo pas volit ve svém obvodě a pak znovu na voličský průkaz v jiném.

Volby 2025: úřady začaly vydávat voličské průkazy. Do kdy se dá získat?

Co když průkaz nepřijde včas?

Základní pravidlo zní: bez průkazu do volební místnosti nechoďte. Pokud voličský průkaz do začátku října nepřijde, voleb se nebudete moci zúčastnit. Komise totiž o vydání průkazu ví, a pokud jej nepředložíte, neumožní vám hlasovat. I v tomhle případě jde o opatření proti dvojí volbě.

Komise ani samy úřady zkrátka nemají možnost ověřit, že jej skutečně nemáte. Nicméně přijít včas by měl, úřady s rozesíláním voličských průkazů začínají 18. září, kdy do voleb zbývá už jen něco přes týden.

Volby 2025: kdo vyhraje sněmovní volby? Napovědět mohou kurzy sázek

Voličské průkazy se vydávají jen v papírové podobě, elektronická by nezabránila dvojímu hlasování. Úřady je posílají na adresu, kterou žadatel v žádosti zadá. Může si zvolit nejen adresu korespondenční, ale i do svého zaměstnání. Zásilky doručuje Česká pošta. Tam by měly směřovat první kroky při pátrání po průkazu, pokud do prvního den voleb nedorazí.

Vstoupit do diskuse

Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...

Další den Dozimetru. Čeká se kratší průběh, řeší se Kosova vina

I ve středu pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Tentokrát se ale očekává kratší průběh než v předešlých dvou dnech, soud totiž řeší vinu Pavla Kosa. Ten se už v pondělí ke skutkům přiznal a...

24. září 2025,  aktualizováno  9:29

Paralen? Farmakolog hovoří o rizikových faktorech autismu. Jeden měl i otec Trump

Rozstřel

Farmakolog Jan Strojil v pořadu Rozstřel upozornil, že Donald Trump zbytečně šíří paniku kolem paracetamolu. Skutečným prokázaným rizikovým faktorem pro vznik autismu je podle přednosty Ústavu...

24. září 2025  9:22

Přes 250 podvodů za rok. Obviněný muž zneužíval cizí i smyšlené údaje

Dvě stě padesát dva podvodů za uplynulý rok. Taková je bilance jednatřicetiletého muže z Jablonce nad Nisou, který skončil ve vazbě. Kriminalisté ho stíhají za podvody a za přečin poškození cizích...

24. září 2025  9:18

Vlny vyšší než uliční lampy. Tajfun Ragasa vyhnal z domovů dva miliony Číňanů

Tajfun Ragasa ve středu brzy ráno zasáhl jižní pobřeží Číny, kde své domovy opustily bezmála dva miliony lidí, i město Hongkong, jehož promenády zasáhly vlny vyšší než pouliční lampy. Tajfun si v...

24. září 2025  6:36,  aktualizováno  9:13

Velezkušený plukovník. Tajné operace rozvědky řídí muž, který chránil politiky

Kdo vede nejtajnější operace české zahraniční rozvědky, nebylo až dosud jasné. Web iRozhlas.cz ve středu přišel s informací, že oním mužem je Petr Hrazánek, který má za sebou více než dvě dekády...

24. září 2025  9:13

Voličský průkaz musíte použít, i když zůstanete ve svém obvodu. Jinak neodvolíte

Voličský průkaz otevírá cestu k hlasovacím urnám po celé republice. Někdy ale plány nevyjdou a zůstane nevyužitý. Dá se hlasovat bez něj, když už byl vydán? A co když průkaz, který se vydává jen v...

24. září 2025  9:11

Dojatý Kimmel se vrátil na obrazovky. Demokratický odpad, vzkázal Trump

Talk show Jimmyho Kimmela, kterou ABC dočasně stáhla po moderátorových komentářích souvisejících se smrtí konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, se vrátila do vysílání. Americký prezident Donald...

24. září 2025  8:46

Co je stát Palestina, kde se rozkládá a kdo mu vládne

Desítka evropských i zámořských zemí v poslední době uznala palestinský stát. Státníci si do toho slibují pokrok na cestě k míru mezi Palestinci a Izraelci. Izrael to kritizoval a jeho vláda...

24. září 2025  8:30

Bez Číny je Rusko ničím, řekl Zelenskyj. Putin chce podle něho pokračovat ve válce

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na jednání Rady bezpečnosti OSN o Ukrajině prohlásil, že „bez Číny by putinovské Rusko bylo ničím.“ Ruský prezident Vladimir Putin se podle něho bojí přímých...

24. září 2025  8:25

Cílem je férový růst platů ve veřejné sféře, říká šéf odborů Středula

Zástupci vlády a odborů pokračují ve vyjednávání o růstu platů ve veřejném sektoru. Vláda by i kvůli tomu měla rozhodnout o návrhu státního rozpočtu na příští rok až příští týden. Do Sněmovny ho musí...

24. září 2025  5:46,  aktualizováno  8:10

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Toho by Praha potřebovala! V Itálii řádí „sprejer naopak“, říká si Přízračný malíř

Itálie má svého superhrdinu. A ne ledajakého. Tajemný muž vyráží po setmění do ulic a čistí fasády budov od nevzhledných výtvorů, které na nich napáchali sprejeři. Videa, která se objevila na...

24. září 2025  7:48

ANO pozastavilo členství v hnutí třem lidem, včetně havířovského primátora

Celorepublikový výbor ANO pozastavil členství třem členům hnutí obviněným kvůli pronajímání městských bytů v Havířově na Karvinsku. Je mezi nimi i primátor města Ondřej Baránek. Baránek uvedl, že...

23. září 2025  19:37,  aktualizováno  24.9 7:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.