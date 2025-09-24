S voličským průkazem můžete odevzdat hlasy v jakékoli volební místnosti po celé republice – tedy klidně i té vaší. Pokud tedy na poslední chvíli změníte plány a zůstanete v místě trvalého bydliště, klidně běžte na obvyklé místo, onen kus papíru však vezměte s sebou. Komise o něm ví.
Jak hlasovat s voličským průkazem
Hlasování s voličským průkazem se od toho běžného příliš neliší. Po příchodu do volební místnosti se prokážete platnou občankou nebo pasem a k němu přidáte také voličský průkaz. Díky seznamu voličů členové komise vědí, že vám byl vydán, a musíte se jím u voleb prokázat.
Komise vás odškrtne ze seznamu a voličský průkaz si ponechá. Tímto způsobem brání dvojímu hlasování, aby volič nemohl na občanku nebo pas volit ve svém obvodě a pak znovu na voličský průkaz v jiném.
Co když průkaz nepřijde včas?
Základní pravidlo zní: bez průkazu do volební místnosti nechoďte. Pokud voličský průkaz do začátku října nepřijde, voleb se nebudete moci zúčastnit. Komise totiž o vydání průkazu ví, a pokud jej nepředložíte, neumožní vám hlasovat. I v tomhle případě jde o opatření proti dvojí volbě.
Komise ani samy úřady zkrátka nemají možnost ověřit, že jej skutečně nemáte. Nicméně přijít včas by měl, úřady s rozesíláním voličských průkazů začínají 18. září, kdy do voleb zbývá už jen něco přes týden.
Voličské průkazy se vydávají jen v papírové podobě, elektronická by nezabránila dvojímu hlasování. Úřady je posílají na adresu, kterou žadatel v žádosti zadá. Může si zvolit nejen adresu korespondenční, ale i do svého zaměstnání. Zásilky doručuje Česká pošta. Tam by měly směřovat první kroky při pátrání po průkazu, pokud do prvního den voleb nedorazí.