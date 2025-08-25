Voliči v zahraničí hlasovací lístky nedostanou, musí si je sami vytisknout

Do voličských seznamů na zastupitelských úřadech se k účasti na hlasování v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny podle aktuálních informací ministerstva zahraničí zapsalo 24 206 krajanů. Číslo se ještě může měnit po vyhodnocení žádostí přijatých o víkendu. Konečná lhůta pro zápis uplynula v neděli v 16:00.
„U korespondenční volby platí, že v zásilce, kterou obdrží voliči, kteří si o písemnosti zažádali, nedostanou hlasovací lístky. To je změna oproti českému prostředí, kdy všichni voliči nejpozději do 30. září obdrží sady hlasovacích lístků do poštovní schránky,“ popsal Jirovec.
V sadě písemností ale podle něj bude informace o tom, kde ty hlasovací lístky naleznou. „Prakticky je to tak, že hlasovací lístky pro jednotlivé kraje tak, jak byly přelosovány, budou zveřejněny na stránkách ministerstva vnitra. Z těchto stránek musí volič provést vytištění,“ doplnil Jirovec.
Některá hnutí podala žaloby
Hlasovací lístky by měly být na stránkách k dispozici zhruba do 10. září. Ministerstvo totiž čeká na soudní přezkum registrací některých kandidátních listin. Některá hnutí podala žaloby na zrušení registrací kandidátek kvůli údajnému obcházení hranice pro vstup do Sněmovny platné pro koalice. Směřují na kandidátky hnutí SPD, Stačilo! či Pirátů. Dotčené strany odmítají, že by porušovaly zákon.
Zápis ve voličském seznamu na zastupitelském úřadě umožní krajanům volit osobně na zastupitelských úřadech a nově i korespondenční volbu. Ti ze zapsaných, kteří hodlají hlas poslat poštou a chtějí písemnosti obdržet na dálku, musejí o všechny potřebné obálky požádat do 29. srpna. Do 1. října mohou písemnosti dostat na zastupitelském úřadě, pokud si pro ně přijdou osobně.
Jedna z dalších nedotažených věcí vlády, říká politolog ke korespondenční volbě
Jirovec v pondělí upozornil, že přijaté obálky s hlasy zastupitelský úřad uchová například v zabezpečené místnosti, dokud nebude hlasování ukončené.
„Následně se obálky vezmou, protokolárně se předají členům zvláštní okrskové volební komise a ta teprve začne otevírat volební obálky. Neotevírá úřední obálky s hlasem. Až zkontroluje že je obsah doručovací obálky v souladu se zákonem, tak vezme úřední obálku a přihodí ji do schránky k úředním obálkám, které tam byly vhozeny u prezenčního hlasování,“ uvedl Jirovec. Postup je podle něj stanoven tak, aby nebyla ohrožena tajnost volby lidí, kteří hlasují korespondenčně.
Novinkou eDoklady
Členové komise navíc budou kontrolovat, zda člověk, který zaslal hlas poštou, nehlasoval na úřadě i osobně. V takovém případě jeho hlas do urny nevhodí. Podle Jirovce se tak zabrání tomu, aby někdo hlasoval dvakrát.
Možnost korespondenční formy hlasování budou mít zahraniční Češi v letošních sněmovních volbách poprvé. Češi žijící v Americe budou vybírat z kandidátek pro Středočeský kraj. V dalších mimoevropských zemích, tedy v Austrálii, Africe a Asii, budou krajané hlasovat pro kandidáty z pražských volebních listin.
K volbě ze zahraničí se přihlásilo 24 tisíc lidí, čekalo se ale dvakrát tolik
Čechům žijícím v části západní Evropy komise vylosovala Moravskoslezský kraj. Krajané, kteří žijí v Německu a zbývajících zemích kontinentu, budou své zástupce do dolní parlamentní komory vybírat z jihomoravských kandidátek.
Další novinkou letošních voleb je možnost prokázat svou totožnost u komise pomocí eDokladů. Ty by mělo být podle vnitra možné použít v každé volební místnosti. Jirovec doporučil, aby se lidé do aplikace přihlásili ještě před vstupem do místnosti, aby byl doklad v zařízení obnovený a bylo možné se jím prokázat.
Jirovec dodal, že pro letošní sněmovní volby ministerstvo vnitra plánuje vytisknout 10 956 546 sad volebních lístků. Náklady na vytištění a distribuci činí necelých sto milionů korun.