Voliči v zahraničí hlasovací lístky nedostanou, musí si je sami vytisknout

Autor: ,
  13:56
Voliči si budou muset hlasovací lístky pro korespondenční volbu vytisknout sami ze stránek ministerstva vnitra. K dispozici by na webu měly být asi do 10. září. Novinářům to v pondělí řekl ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Do voličských seznamů na zastupitelských úřadech se k účasti na hlasování v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny podle aktuálních informací ministerstva zahraničí zapsalo 24 206 krajanů. Číslo se ještě může měnit po vyhodnocení žádostí přijatých o víkendu. Konečná lhůta pro zápis uplynula v neděli v 16:00.

„U korespondenční volby platí, že v zásilce, kterou obdrží voliči, kteří si o písemnosti zažádali, nedostanou hlasovací lístky. To je změna oproti českému prostředí, kdy všichni voliči nejpozději do 30. září obdrží sady hlasovacích lístků do poštovní schránky,“ popsal Jirovec.

V sadě písemností ale podle něj bude informace o tom, kde ty hlasovací lístky naleznou. „Prakticky je to tak, že hlasovací lístky pro jednotlivé kraje tak, jak byly přelosovány, budou zveřejněny na stránkách ministerstva vnitra. Z těchto stránek musí volič provést vytištění,“ doplnil Jirovec.

Některá hnutí podala žaloby

Hlasovací lístky by měly být na stránkách k dispozici zhruba do 10. září. Ministerstvo totiž čeká na soudní přezkum registrací některých kandidátních listin. Některá hnutí podala žaloby na zrušení registrací kandidátek kvůli údajnému obcházení hranice pro vstup do Sněmovny platné pro koalice. Směřují na kandidátky hnutí SPD, Stačilo! či Pirátů. Dotčené strany odmítají, že by porušovaly zákon.

Zápis ve voličském seznamu na zastupitelském úřadě umožní krajanům volit osobně na zastupitelských úřadech a nově i korespondenční volbu. Ti ze zapsaných, kteří hodlají hlas poslat poštou a chtějí písemnosti obdržet na dálku, musejí o všechny potřebné obálky požádat do 29. srpna. Do 1. října mohou písemnosti dostat na zastupitelském úřadě, pokud si pro ně přijdou osobně.

Jedna z dalších nedotažených věcí vlády, říká politolog ke korespondenční volbě

Jirovec v pondělí upozornil, že přijaté obálky s hlasy zastupitelský úřad uchová například v zabezpečené místnosti, dokud nebude hlasování ukončené.

„Následně se obálky vezmou, protokolárně se předají členům zvláštní okrskové volební komise a ta teprve začne otevírat volební obálky. Neotevírá úřední obálky s hlasem. Až zkontroluje že je obsah doručovací obálky v souladu se zákonem, tak vezme úřední obálku a přihodí ji do schránky k úředním obálkám, které tam byly vhozeny u prezenčního hlasování,“ uvedl Jirovec. Postup je podle něj stanoven tak, aby nebyla ohrožena tajnost volby lidí, kteří hlasují korespondenčně.

Novinkou eDoklady

Členové komise navíc budou kontrolovat, zda člověk, který zaslal hlas poštou, nehlasoval na úřadě i osobně. V takovém případě jeho hlas do urny nevhodí. Podle Jirovce se tak zabrání tomu, aby někdo hlasoval dvakrát.

Možnost korespondenční formy hlasování budou mít zahraniční Češi v letošních sněmovních volbách poprvé. Češi žijící v Americe budou vybírat z kandidátek pro Středočeský kraj. V dalších mimoevropských zemích, tedy v Austrálii, Africe a Asii, budou krajané hlasovat pro kandidáty z pražských volebních listin.

K volbě ze zahraničí se přihlásilo 24 tisíc lidí, čekalo se ale dvakrát tolik

Čechům žijícím v části západní Evropy komise vylosovala Moravskoslezský kraj. Krajané, kteří žijí v Německu a zbývajících zemích kontinentu, budou své zástupce do dolní parlamentní komory vybírat z jihomoravských kandidátek.

Další novinkou letošních voleb je možnost prokázat svou totožnost u komise pomocí eDokladů. Ty by mělo být podle vnitra možné použít v každé volební místnosti. Jirovec doporučil, aby se lidé do aplikace přihlásili ještě před vstupem do místnosti, aby byl doklad v zařízení obnovený a bylo možné se jím prokázat.

Jirovec dodal, že pro letošní sněmovní volby ministerstvo vnitra plánuje vytisknout 10 956 546 sad volebních lístků. Náklady na vytištění a distribuci činí necelých sto milionů korun.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Sobotka, Hamáček, Šmarda: to jsou hrobníci SOCDEM, řekl v Rozstřelu Paroubek

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech

Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky dokazují, že láska nezná hranic. Kochejte se temnou krásou Madeiry nebo obdivujte unikátní přírodu...

Patnáctiletého cyklistu srazily na polní cestě dráty vysokého napětí, nebyly označené

Okolnostmi nevšední nehody se od pátečního večera zabývají policisté na Vysočině. Patnáctiletý chlapec při jízdě na kole po polní cestě narazil do drátů vysokého napětí. Ty nebyly pod proudem, ale...

25. srpna 2025  14:43

Systém je složitý, zájemců bude ještě méně, tvrdí politici o volbě ze zahraničí

Ministerstvo zahraničí v pondělí oznámilo, že k volbě z ciziny se přihlásilo 24 206 českých občanů. Číslo však ještě není konečné, ministerstvo zahraničí a vnitra totiž ještě nějaké žádosti...

25. srpna 2025  13:37,  aktualizováno  14:36

Zemřela spisovatelka Zdena Salivarová, manželka Josefa Škvoreckého

V 91 letech zemřela v Kanadě spisovatelka a překladatelka Zdena Salivarová. Manželka Josefa Škvoreckého žila spolu s již zesnulým slavným spisovatelem od roku 1969 v Torontu, kde vedle psaní knih...

25. srpna 2025  14:08,  aktualizováno  14:29

Řidič po nehodě u Humpolce nechal auto na dálnici a utekl. Nenašel ho ani psovod

Nevšední vyústění měla dopravní nehoda, k níž došlo dnes ráno na dálnici D1 u Humpolce. Osobní automobil narazil do zadní části nákladního vozu a jeho řidič od nehody utekl. Ačkoliv po něm pátral i...

25. srpna 2025  14:22

Rakousko žaluje Billu či Lidl kvůli slevovým akcím. Jsou klamavé, tvrdí

Rakouské ministerstvo sociálních věcí žaluje obchodní řetězce Spar, Billa, Hofer a Lidl, které ovládají tamní trh. Stěžuje si na reklamu na slevy, která je podle něj klamavá. Opatření na zvýšení...

25. srpna 2025  14:15

Sedmá oběť povodní potvrzena. Mrtvé tělo nalezené v Polsku patří muži z Jesenicka

Loňské zářijové záplavy mají sedm obětí. Ostatky nalezené letos v dubnu u Glucholaz v Polsku patří dvaačtyřicetiletému muži z Lipové-lázní na Jesenicku, který byl pohřešován od poloviny loňského...

25. srpna 2025  14:12

RECENZE: Nová krev, Mladá krev, všude krev. Startuje nejen další Kriminálka Anděl

50 % Premium

S podzimní televizní sezonou tradičně nastupuje premiérová várka krimiseriálů, jak nových dílů již zavedených titulů, tak původních projektů. Mezi prvními startují Kriminálka Anděl na Nově a Mladá...

25. srpna 2025

Urážka padlých filmařů! Kyjev kritizuje vystoupení Woodyho Allena v Moskvě

Světoznámý americký režisér a scenárista Woody Allen v neděli vystoupil na filmovém festivalu v Moskvě, informují ruskojazyčná média. Jeho účast na akci kritizuje ministerstvo zahraničí Ukrajiny,...

25. srpna 2025  13:57

Voliči v zahraničí hlasovací lístky nedostanou, musí si je sami vytisknout

Voliči si budou muset hlasovací lístky pro korespondenční volbu vytisknout sami ze stránek ministerstva vnitra. K dispozici by na webu měly být asi do 10. září. Novinářům to v pondělí řekl ředitel...

25. srpna 2025  13:56

Klubko hadů se zabydlelo v základech domu, vystrašení majitelé zavolali hasiče

Hasiči vyjížděli v neděli do obce Bezděkovec na Plzeňsku, kde se u základů rodinného domu objevili hadi. Klubko plazů majitele nemovitosti dosti znepokojovalo a tak si na pomoc zavolali právě hasiče....

25. srpna 2025  13:46

Rostou nástupiště, podchody i lávka. Podívejte se na přestavbu smíchovského nádraží

Nový podchod i lávka vznikají v rámci rozsáhlé přestavby v areálu smíchovského nádraží. Na konci příštího roku pasažérům budou sloužit na smíchovském nádraží dvě nová nástupiště, stavaři poté...

25. srpna 2025  13:45

Z potkana zaseknutého ve dveřích koukal jen ocas. Není to těsnění, hlásala cedule

Netradiční zásah mají za sebou jindřichohradečtí hasiči. Z mechanismu, který ovládá posuvné dveře, vyprostili mrtvého potkana. Ten tam zalezl a uhynul. Obyvatele domu na problémy s dveřmi upozornila...

25. srpna 2025  13:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.