Končíte v Senátu i ve vrcholné politice, kde jste byla také předsedkyní Sněmovny a jednou z nejznámějších tváří ODS. Jak hodnotíte výsledky občanských demokratů a opozičních stran?
Musím říct, že jsou pro mě ty volby překvapením. Jednak zájmem, který se ve druhém kole objevil mezi voliči, a jednak tím, že jsme opravdu uspěli. Spíš jsem, když budu upřímná, počítala s nějakou ztrátou a se ziskem dalších hlasů pro hnutí ANO.
Největším překvapením pro mě bylo, že hnutí ANO neobhájilo jediný mandát. Do senátních obvodů nasadilo své kandidáty téměř všude, ale neproměnilo ani jednu šanci. Jsem proto ráda, že sestava, která bude nyní v Senátu, bude schopná alespoň trochu regulovat směr, kterým Andrej Babiš, jeho vláda a sněmovní většina posouvají Českou republiku. Těch možností není tolik jako ve Sněmovně, to si velmi dobře uvědomuji, ale za tento výsledek jsem nesmírně vděčná.
Mně je úplně jedno, co bude v této souvislosti říkat Andrej Babiš. Na adresu Senátu už toho řekl tolik a všechno ve smyslu, že jde o negativní a zbytečnou instituci.