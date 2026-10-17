Nejvíc voličů za 15 let. Volební účast v 2. kole byla rekordní

Lidé v sobotu rozhodli o 22 nových nebo staronových senátorech, pět dalších si místo v horní parlamentní komoře zajistilo již v prvním kole. Volební místnosti se uzavřely ve 14:00.
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Volební účast ve druhém kole senátních voleb se ve většině obvodů pohybovala mezi 15 a 25 procenty.
V pražských senátních obvodech se konečná volební účast lišila. Nejvyšší byla v obvodu Praha 1, kde dosáhla 25,44 procenta. V obvodu Praha 5 hlasovalo 22,68 procenta voličů a v obvodu Praha 9 činila účast 19,22 procenta.
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Ve volebním obvodu Brno-město obhájil mandát Zdeněk Papoušek (za ODS), který získal 65,78 procenta hlasů. Jeho soupeře Karla Zitterbarta (za STAN) podpořilo 34,21 procenta voličů. Konečná volební účast dosáhla 18,95 procenta.
Ve znojemském obvodu dosáhla konečná volební účast 20,86 procenta, před šesti lety se pohybovala také okolo 20 procent. Mandát obhájil Tomáš Třetina (TOP 09), který získal 63,67 procenta hlasů. Jeho soupeře Jiřího Kyněru (za ANO) podpořilo 36,32 procenta voličů. V Podmyčích na Znojemsku přišli tři z 99 voličů.
V obvodu Plzeň-město dosáhla konečná volební účast 27,24 procenta. Zvítězil Karel Řehka (za STAN), který získal 59,37 procenta hlasů, zatímco Lucie Kantorová (ANO) obdržela 40,62 procenta. „Chodí spíš starší ročníky,“ řekla během hlasování ČTK členka volební komise na základní škole v Baarově ulici ve čtvrti Bory. V sídlištním obvodu Lochotín činila průběžná účast 23 procent, o týden dříve byla 45 procent.
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V obvodu Kladno zvítězil Petr Paták (ODS) s 51,66 procenta hlasů. Dosavadní senátorka Adéla Sucharda Šípová (za Piráty s podporou STAN, TOP 09, Zelených a SEN 21) získala 48,33 procenta hlasů a mandát neobhájila. Konečná volební účast dosáhla 18,56 procenta.
V Příbrami obhájil mandát Petr Štěpánek (STAN), kterého podpořilo 74,25 procenta voličů. Barbora Daňhová (ANO) získala 25,74 procenta hlasů. Účast voličů v obvodu dosáhla 21,31 procenta.
V Kolíně zvítězil starosta Michael Kašpar (STAN) se 73,24 procenta hlasů nad Andreou Brzobohatou (ANO), která obdržela 26,75 procenta. Konečná účast v kolínském obvodu činila 21,49 procenta.
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V obvodu Hradec Králové zvítězila Zuzana Ceralová Petrofová (za ODS), jediná žena zvolená v letošních senátních volbách. Získala 60,15 procenta hlasů, zatímco Martin Dvořák (STAN) obdržel 39,84 procenta. Konečná volební účast v celém obvodu dosáhla 24,01 procenta.
Ve zlínském obvodu obhájil mandát Tomáš Goláň (ODS), který získal 62,15 procenta hlasů. Jeho soupeř Ivo Mitáček (za STAN) obdržel 37,84 procenta. Konečná účast v celém obvodu činila 16,06 procenta, oproti 17,08 procenta v roce 2020.
V obvodu Uherské Hradiště obhájil mandát Josef Bazala (KDU-ČSL), který získal 65,46 procenta hlasů. Jiří Vašica (za ANO) obdržel 34,53 procenta. Konečná volební účast v celém obvodu dosáhla 23,15 procenta, před šesti lety činila 21,85 procenta.
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V litovelském senátním obvodu dosáhla konečná volební účast 18,49 procenta. Mandát obhájil Marek Ošťádal (24/7), který získal 65,42 procenta hlasů. Jeho soupeř Martin Škurek (ANO) obdržel 34,57 procenta.
V senátním obvodu Cheb obhájil mandát Miroslav Plevný (za STAN), který získal 71,35 procenta hlasů. Jeho soupeřka Sandra Tsoukernik (za ANO) obdržela 28,64 procenta. Konečná volební účast dosáhla 20,35 procenta, zatímco v roce 2020 činila 10,77 procenta. „Volit chodí stejné obličeje a také rodiny s mladými jako prvovoliči,“ uvedla komisařka.
|Rok
|Účast ve 2. kole
|1996
|30,63 %
|1998
|20,36 %
|2000
|21,56 %
|2002
|32,55 %
|2004
|18,41 %
|2006
|20,73 %
|2008
|29,85 %
|2010
|24,64 %
|2012
|18,60 %
|2014
|16,69 %
|2016
|15,38 %
|2018
|16,49 %
|2020
|16,74 %
|2022
|19,44 %
|2024
|17,54 %
|2026
|21,12 %
Ve druhém kole voleb mohlo hlasovat zhruba 2,25 milionu lidí. K prvnímu kolu, spojenému s komunálními volbami, přišlo 43,31 procenta oprávněných voličů. Výsledky hlasování zveřejňuje Český statistický úřad na volebním webu.