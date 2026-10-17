Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nejvíc voličů za 15 let. Volební účast v 2. kole byla rekordní

Autor: ,
  20:39
Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října...

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole...
U druhého kola senátních voleb odvolil i ministr zahraničí Petr Macinka...
Druhé kolo senátních voleb. Na snímku Matěj Ondřej Havel na ZŠ SNP v Hradci...
Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. (10. října 2026)
9 fotografií
Letošní účast ve druhém kole senátních voleb je nejvyšší od roku 2010, přišlo 21,12 procenta voličů. Je to téměř o 4,5 procentního bodu více než před šesti lety, kdy v obvodech, kde se volilo i letos, volilo 16,73 procenta lidí. Rekordní účast byla 32,55 procenta v roce 2002.

Senátní volby 2026: druhé kolo

Cheb | Louny | Plzeň-město | Pelhřimov | Příbram | Praha 5 | Praha 9 | Praha 1 | Kladno | Česká Lípa | Kolín | Hradec Králové | Žďár nad Sázavou | Znojmo | Brno-město | Přerov | Litovel | Frýdek-Místek | Ostrava-město | Karviná | Zlín | Uherské Hradiště

Lidé v sobotu rozhodli o 22 nových nebo staronových senátorech, pět dalších si místo v horní parlamentní komoře zajistilo již v prvním kole. Volební místnosti se uzavřely ve 14:00.

Přehledně: Kdo posílil a kdo ztratil. Jak volby přepsaly křesla v Senátu

Volební účast ve druhém kole senátních voleb se ve většině obvodů pohybovala mezi 15 a 25 procenty.

V pražských senátních obvodech se konečná volební účast lišila. Nejvyšší byla v obvodu Praha 1, kde dosáhla 25,44 procenta. V obvodu Praha 5 hlasovalo 22,68 procenta voličů a v obvodu Praha 9 činila účast 19,22 procenta.

Čižinský bojoval, Pecková vzdala. Pro Pražany nenastane velká změna, říká politolog

Ve volebním obvodu Brno-město obhájil mandát Zdeněk Papoušek (za ODS), který získal 65,78 procenta hlasů. Jeho soupeře Karla Zitterbarta (za STAN) podpořilo 34,21 procenta voličů. Konečná volební účast dosáhla 18,95 procenta.

Ve znojemském obvodu dosáhla konečná volební účast 20,86 procenta, před šesti lety se pohybovala také okolo 20 procent. Mandát obhájil Tomáš Třetina (TOP 09), který získal 63,67 procenta hlasů. Jeho soupeře Jiřího Kyněru (za ANO) podpořilo 36,32 procenta voličů. V Podmyčích na Znojemsku přišli tři z 99 voličů.

V obvodu Plzeň-město dosáhla konečná volební účast 27,24 procenta. Zvítězil Karel Řehka (za STAN), který získal 59,37 procenta hlasů, zatímco Lucie Kantorová (ANO) obdržela 40,62 procenta. „Chodí spíš starší ročníky,“ řekla během hlasování ČTK členka volební komise na základní škole v Baarově ulici ve čtvrti Bory. V sídlištním obvodu Lochotín činila průběžná účast 23 procent, o týden dříve byla 45 procent.

Tsoukernik volila se žlutou obálkou místo šedé. Ministerstvo řeklo, zda hlas platí

V obvodu Kladno zvítězil Petr Paták (ODS) s 51,66 procenta hlasů. Dosavadní senátorka Adéla Sucharda Šípová (za Piráty s podporou STAN, TOP 09, Zelených a SEN 21) získala 48,33 procenta hlasů a mandát neobhájila. Konečná volební účast dosáhla 18,56 procenta.

V Příbrami obhájil mandát Petr Štěpánek (STAN), kterého podpořilo 74,25 procenta voličů. Barbora Daňhová (ANO) získala 25,74 procenta hlasů. Účast voličů v obvodu dosáhla 21,31 procenta.

V Kolíně zvítězil starosta Michael Kašpar (STAN) se 73,24 procenta hlasů nad Andreou Brzobohatou (ANO), která obdržela 26,75 procenta. Konečná účast v kolínském obvodu činila 21,49 procenta.

VOLBY 2026 OBRAZEM

Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku hovoří Vít Rakušan. (17. října 2026)
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (17. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku David Smoljak. (17. října 2026)
141 fotografií

V obvodu Hradec Králové zvítězila Zuzana Ceralová Petrofová (za ODS), jediná žena zvolená v letošních senátních volbách. Získala 60,15 procenta hlasů, zatímco Martin Dvořák (STAN) obdržel 39,84 procenta. Konečná volební účast v celém obvodu dosáhla 24,01 procenta.

Ve zlínském obvodu obhájil mandát Tomáš Goláň (ODS), který získal 62,15 procenta hlasů. Jeho soupeř Ivo Mitáček (za STAN) obdržel 37,84 procenta. Konečná účast v celém obvodu činila 16,06 procenta, oproti 17,08 procenta v roce 2020.

V obvodu Uherské Hradiště obhájil mandát Josef Bazala (KDU-ČSL), který získal 65,46 procenta hlasů. Jiří Vašica (za ANO) obdržel 34,53 procenta. Konečná volební účast v celém obvodu dosáhla 23,15 procenta, před šesti lety činila 21,85 procenta.

Šlo to i bez kampaně. Voličům jsem nedal jediný letáček, říká staronový senátor Ošťádal

V litovelském senátním obvodu dosáhla konečná volební účast 18,49 procenta. Mandát obhájil Marek Ošťádal (24/7), který získal 65,42 procenta hlasů. Jeho soupeř Martin Škurek (ANO) obdržel 34,57 procenta.

V senátním obvodu Cheb obhájil mandát Miroslav Plevný (za STAN), který získal 71,35 procenta hlasů. Jeho soupeřka Sandra Tsoukernik (za ANO) obdržela 28,64 procenta. Konečná volební účast dosáhla 20,35 procenta, zatímco v roce 2020 činila 10,77 procenta. „Volit chodí stejné obličeje a také rodiny s mladými jako prvovoliči,“ uvedla komisařka.

Volební účast ve 2. kole senátních voleb
RokÚčast ve 2. kole
199630,63 %
199820,36 %
200021,56 %
200232,55 %
200418,41 %
200620,73 %
200829,85 %
201024,64 %
201218,60 %
201416,69 %
201615,38 %
201816,49 %
202016,74 %
202219,44 %
202417,54 %
202621,12 %

Ve druhém kole voleb mohlo hlasovat zhruba 2,25 milionu lidí. K prvnímu kolu, spojenému s komunálními volbami, přišlo 43,31 procenta oprávněných voličů. Výsledky hlasování zveřejňuje Český statistický úřad na volebním webu.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Výsledky voleb do Senátu: Pět zvolených i nejtěsnější vyřazení. Vítězi jsou Starostové

Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.

Po sečtení všech hlasů v senátních volbách je jisté, že v prvním kole byl zvolen Jan Grulich (TOP 09). Jistotu senátorského křesla mají po dnešku také Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko),...

Výsledky voleb: Starostové vyhráli v Praze, ANO ovládne šest krajských měst

Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Petr...

V komunálních volbách jsou sečtené všechny hlasy. V Praze zvítězilo STAN, před SPOLU pro Prahu, Prahou sobě a hnutím ANO. Do zastupitelstva se dostali také Piráti. Hnutí premiéra Andreje Babiše...

Nejhorší sucho za sto let. Hracholusky odhalily bunkr i bývalý sad

Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty....

Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic,...

Volební mapa 2026: prohlédněte si, kdo vyhrál ve vaší obci

Mapa s průběžnými volebními výsledky

Jak dopadly volby ve vaší obci? Podívejte se do volební mapy. Výsledky se dají snadno zjistit ve volebním speciálu iDNES.cz. Stačí zadat jméno obce a rozbalí se podrobné výsledky ve volební mapě...

Trump jmenoval novou zmocněnkyni. Debata znovu sklouzla k jejímu vzhledu

Oficiální fotografie nové zvláštní velvyslankyně pro monitorování a boj proti...

Americký prezident Donald Trump jmenoval podnikatelku a filantropku Barberu Thornhillovou novou zvláštní velvyslankyní pro monitorování a boj proti obchodu s lidmi. Oznámení její nové funkce...

Výsledek voleb je katastrofální. Hnutí ANO čeká restart, říká Babiš

Tisková konference hnutí ANO. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (17....

Vládní hnutí ANO mělo ve druhém kole senátních voleb nejvíce kandidátů, celkem 13. Nepodařilo se mu však zvítězit v jediném obvodě. V letošních volbách hnutí premiéra Andreje Babiše obhajovalo jednu...

17. října 2026  13:03,  aktualizováno  20:58

Spojení našeho SPOLU s hnutím STAN bych brala. Němcová o konci v Senátu i plánech

Premium
Tisková konference ve volebním štábu ODS. Na snímku Miroslava Němcová. (17....

Výsledky senátních voleb podle Miroslavy Němcové z ODS ukázaly, že voliči oceňují spolupráci stran a chtějí ji. Němcová, která v horní komoře končí a odchází i z vrcholné politiky, by podpořila...

17. října 2026  20:44

Nejvíc voličů za 15 let. Volební účast v 2. kole byla rekordní

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října...

Letošní účast ve druhém kole senátních voleb je nejvyšší od roku 2010, přišlo 21,12 procenta voličů. Je to téměř o 4,5 procentního bodu více než před šesti lety, kdy v obvodech, kde se volilo i...

17. října 2026  20:39

Francie vře. Do ulic vyšly statisíce lidí, policejní granát utrhl demonstrantovi ruku

Ve Francii začaly demonstrace, u kterých se očekává, že se během dne rozrostou...

Proti zdražování ve Francii v sobotu protestovalo podle organizátorů 800 tisíc lidí, podle ministra vnitra 550 tisíc. Demonstrace provázely střety s policií. V Saint-Étienne přišel jeden z účastníků...

17. října 2026  13:53,  aktualizováno  20:23

Přehledně: Kdo posílil a kdo ztratil. Jak volby přepsaly křesla v Senátu

Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)

Volby do třetiny horní komory Parlamentu jsou u konce. Vládní koalice v nich vyhořela, opozice naopak slaví. Celková rovnováha sil v Senátu se tak dramaticky nepřevrátila, ale skýtá pár překvapení....

17. října 2026  20:09

ANALÝZA: Proč Rakušan slaví. Volby byly hlavně o symbolických vzkazech

Premium
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít...

Po zveřejnění výsledků komunálních a prvního kola senátních voleb šéf hnutí ANO Andrej Babiš s místopředsedou Karlem Havlíčkem vykládali, že to sice nebylo tak dobré, jak čekali, ale úplně špatné...

17. října 2026

OBRAZEM: Zklamaný Babiš, slavící Řehka s půllitrem i Láska na cestě za soupeřem

Nový senátor Karel Řehka s manželkou slaví vítězství.v senátních volbách....

Druhé kolo senátních voleb rozhodlo o podobě horní komory na další dva roky. Starostové slavili, šéf hnutí ANO Andrej Babiš označil výsledek svého hnutí za katastrofální. Václav Láska po vítězství...

17. října 2026  19:52

Rumuni sestřelili nad Černým mořem dva drony. Narušily vzdušný prostor země

ilustrační snímek

Rumunské stíhačky F-16 v sobotu sestřelily nad Černým mořem dva drony, které podle tamního ministerstva obrany narušily vzdušný prostor země. Oba bezpilotní letouny piloti zneškodnili krátce po sobě....

17. října 2026  19:26

Papež Lev XIV. opustil nemocnici. Zdravil věřící, v neděli přednese modlitbu

Papež Lev XIV. opustil římskou Gemelliho nemocnici, kde byl na operaci kvůli...

Papež Lev XIV. opustil římskou Gemelliho nemocnici, kde byl v úterý operován, ukazují záběry z místa. Z auta zdravil věřící, kteří na něj čekali. Již v neděli pak papež přednese tradiční polední...

17. října 2026  12:59,  aktualizováno  19:10

Hořící auta a budovy, slzný plyn i vodní děla. Jak Francii ovládly masivní protesty

Ve Francii začaly demonstrace, u kterých se očekává, že se během dne rozrostou...

Francii zachvátily rozsáhlé protesty proti vysokým životním nákladům. V řadě měst propukly násilnosti, hořela auta i budovy a policie nasadila slzný plyn či vodní děla. V Saint-Étienne přišel jeden z...

17. října 2026  19:04

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Čižinský bojoval, Pecková vzdala. Pro Pražany nenastane velká změna, říká politolog

Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku senátoři...

Praha zvolila tři senátory. Ve všech třech pražských obvodech zvítězili favorité z prvního kola. Nejpřesvědčivěji uspěl David Smoljak (STAN) s téměř 80 procenty. Jiří Padevět (STAN) porazil Jana...

17. října 2026  14:24,  aktualizováno 

Pro ANO je to Waterloo, ale nemůže se divit. SPOLU 2.0 dává smysl, míní experti

Premium
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (17....

Druhé kolo senátních voleb přineslo vládnímu bloku tvrdou porážku. ANO neproměnilo ani jednu z finálových šancí, v komunálních volbách a prvním kole senátních vyhořeli i jeho koaliční partneři. Podle...

17. října 2026  18:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.