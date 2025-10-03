V historii samostatné České republiky volili občané nové složení Poslanecké sněmovny už osmkrát – letos rozhodnou podeváté. Kolik lidí přijde odevzdat svůj hlas o nadcházejícím volebním víkendu, bude jasné až sečtení všech lístků, vliv na účast má ale mnoho faktorů.
Zásadní otázkou i těch letošních je, zda strany opět po čtyřech letech dokážou zmobilizovat voliče, tak jak se jim to podařilo v roce 2021. Jejich tehdejší snahy vyústily v překvapivě vysokou účast. Nebo snad voliče nechá politika spíš chladnými a účast bude nízká jako v prvních volbách tohoto století?
Loni nejvíce po dvaceti letech
Ačkoli patří mezi ty nejpopulárnější, účast ve volbách do Poslanecké sněmovny měla během posledních téměř třiceti let spíše klesající tendenci. Jedinou výjimkou byly rekordní minulé volby v roce 2021, kdy k urnám přišlo přes 65 procent voličů – o téměř pět procent více než v roce 2017 a nejvíce od roku 1998.
A právě mezi volbami v roce 1998 a 2002 pak došlo k největšímu volebnímu propadu. Voliče pravděpodobně znechutila opoziční smlouva mezi nejsilnějšími stranami ODS a ČSSD, jež přispěla i k poklesu důvěry v politiky. K prvním sněmovním volbám v novém tisíciletí přišlo přesně 58 procent voličů, tedy o šestnáct procent méně než o čtyři roky předtím.
|Rok konání voleb
|Volební účast
|1996
|76,41 %
|1998
|74,03 %
|2002
|58,0 %
|2006
|64,47 %
|2010
|62,60 %
|2013
|59,48 %
|2017
|60,84 %
|2021
|65,43 %
Kde chodí volit nejvíce lidí
Během posledních pěti termínů k urnám přišlo s přehledem nejvíce voličů v Praze. Oproti všem krajům byla volební účast v hlavním městě až na jednu výjimku vyšší nejméně o několik procentních bodů. Těsně v závěsu se umisťuje kraj Vysočina, v roce 2002 byla právě v něm volební účast dokonce nejvyšší. V témže roce se Praha posunula až na šesté místo.
|Volební rok
|Praha
|Vysočina
|Ústecký kraj
|Karlovarský kraj
|2002
|59,98
|62,45
|50,65
|50,17
|2006
|68,51
|67,61
|57,22
|56,48
|2010
|67,99
|65,68
|55,66
|54,04
|2013
|64,14
|63,37
|51,69
|51,57
|2017
|67,13
|64,03
|52,38
|52,11
|2021
|70,15
|68,93
|57,65
|57,10
Opačné prvenství dlouhodobě drží Karlovarský kraj. Už od roku 2002 je v něm účast ve sněmovních volbách nejnižší. K urnám na západě Čech chodí zhruba o osm procent voličů méně, než je celorepublikový průměr. Jen o desetiny procenta vyšší účast pak dlouhodobě vykazuje Ústecký kraj.
Kolik lidí chodí k jiným volbám
Volby do Poslanecké sněmovny se řadí k těm s nejvyšší volební účastí. K těm posledním přišlo více než 65 procent voličů. Více jich své hlasy přišlo odevzdat jen v poslední volbě prezidenta v lednu 2023, a to v prvním i druhém kole. Ve druhém termínu byla účast ještě o něco vyšší.
|září 2024
|Senátní volby
|30,47 (1. kolo), 17,54 (2. kolo)
|září 2024
|Krajské volby
|32,91
|červen 2024
|Volby do EP
|36,45
|leden 2023
|Prezidentské volby
|68,24 (1. kolo), 70,25 (2. kolo)
|říjen 2021
|Sněmovní volby
|65,43
Zhruba poloviční popularitě se těší volby do europarlamentu, následované volbami do zastupitelstev krajů. Nejméně populární jsou nicméně senátní volby. Díky překryvu s krajskými volbami před rokem hlasovalo více než třicet procent voličů. Ve druhém kole o týden později však k urnám nepřišla ani pětina.