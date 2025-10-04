V historii samostatné České republiky volili občané nové složení Poslanecké sněmovny už osmkrát – letos rozhodli podeváté. Kolik lidí přišlo odevzdat svůj hlas o volebním víkendu, bude jasné až po sečtení všech lístků, vliv na účast má ale mnoho faktorů.
|
ONLINE: Jasný triumf ANO, úspěch Motoristů. Fiala z SPD mluví o podpoře vlády
Předběžné výsledky sčítání naznačují, že účast by mohla být rekordní. Při sečtených 12 procentech okrsků dosahovala 70 procent, při polovině sečtených okrsků toto číslo lehce kleslo, stále se ale pohybovalo nad 68 procenty. Alespoň na některých místech rekordy volební účasti určitě padnou, na celorepublikové závěry je ale ještě brzy.
Před čtyřmi lety se mluvilo o tom, že strany dokázaly zmobilizovat voliče nevídaným způsobem. Jejich tehdejší snahy vyústily v roce 2021 v překvapivě vysokou účast přesahující 65 procent. V Praze přišlo volit nejvíce lidí, dokonce nad 70 procent. Naopak nejslabší volební účast tehdy zaznamenaly Karlovarský a Ústecký kraj.
Výsledky voleb 2025 v Česku
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
VÝZVA 2025
Jasný Signál Nezávislých
Hnutí občanů a podnikatelů
Moravské zemské hnutí
Volt Česko
Levice
SMS – Stát Má Sloužit
Hnutí Kruh
Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT. polit., NÍZKÉ daně, VYROVN. rozp., MIN. byrokr., SPRAV.just., PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit… Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz
Minule nejvíce po dvaceti letech
Ačkoli patří mezi ty nejpopulárnější, účast ve volbách do Poslanecké sněmovny měla během posledních téměř třiceti let spíše klesající tendenci. Jedinou výjimkou byly rekordní minulé volby v roce 2021, kdy k urnám přišlo přes 65 procent voličů – téměř o pět procentních bodů více než v roce 2017 a nejvíce od roku 1998.
Volby do Sněmovny obrazem
A právě mezi volbami v roce 1998 a 2002 pak došlo k největšímu volebnímu propadu. Voliče pravděpodobně znechutila opoziční smlouva mezi nejsilnějšími stranami ODS a ČSSD, jež přispěla i k poklesu důvěry v politiky. K prvním sněmovním volbám v novém tisíciletí přišlo přesně 58 procent voličů, což je o šestnáct procentních bodů méně než čtyři roky předtím.
|Rok konání voleb
|Volební účast
|1996
|76,41 %
|1998
|74,03 %
|2002
|58,0 %
|2006
|64,47 %
|2010
|62,60 %
|2013
|59,48 %
|2017
|60,84 %
|2021
|65,43 %
Kde chodí volit nejvíce lidí
Během posledních pěti termínů k urnám přišlo s přehledem nejvíce voličů v Praze. Oproti všem krajům byla volební účast v hlavním městě až na jednu výjimku vyšší nejméně o několik procentních bodů. Těsně v závěsu se umisťuje Kraj Vysočina, v roce 2002 byla právě tam volební účast dokonce nejvyšší. V témže roce se Praha posunula až na šesté místo.
|Volební rok
|Praha
|Vysočina
|Ústecký kraj
|Karlovarský kraj
|2002
|59,98
|62,45
|50,65
|50,17
|2006
|68,51
|67,61
|57,22
|56,48
|2010
|67,99
|65,68
|55,66
|54,04
|2013
|64,14
|63,37
|51,69
|51,57
|2017
|67,13
|64,03
|52,38
|52,11
|2021
|70,15
|68,93
|57,65
|57,10
Opačné prvenství dlouhodobě drží Karlovarský kraj. Už od roku 2002 je v něm účast ve sněmovních volbách nejnižší – zhruba o osm procentních bodů pod celorepublikovým průměrem. Jen o desetiny procenta vyšší účast pak dlouhodobě vykazuje Ústecký kraj.
Kolik lidí chodí k jiným volbám
Volby do Poslanecké sněmovny se řadí k těm s nejvyšší volební účastí. K těm posledním přišlo více než 65 procent voličů. Více jich své hlasy přišlo odevzdat jen v poslední volbě prezidenta v lednu 2023, a to v prvním i druhém kole. Ve druhém termínu byla účast ještě o něco vyšší.
|září 2024
|Senátní volby
|30,47 (1. kolo), 17,54 (2. kolo)
|září 2024
|Krajské volby
|32,91
|červen 2024
|Volby do EP
|36,45
|leden 2023
|Prezidentské volby
|68,24 (1. kolo), 70,25 (2. kolo)
|říjen 2021
|Sněmovní volby
|65,43
Zhruba poloviční popularitě se těší volby do europarlamentu, následované volbami do zastupitelstev krajů. Nejméně populární jsou senátní volby. Díky překryvu s krajskými volbami v nich před rokem hlasovalo jen něco přes třicet procent voličů. Ve druhém kole o týden později už k urnám nepřišla ani pětina.