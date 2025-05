Fiala zahájí v Jihlavě debaty s voliči, které moderuje herečka Pazderková

Herečka se předsedy vlády zastala, když pondělní mítink koalice SPOLU přišli narušovat lidé s vlajkami Palestiny a křičeli na něj „Fiala do Haagu“, čímž ho posílali k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu, protože česká vláda stojí za Izraelem, který se snaží osvobodit občany unesené teroristickým hnutím Hamás.

Kde bude možné se setkat s premiérem? 15. května – Jihlava

19. května – Olomouc

21. května – České Budějovice

22. května – Ústí nad Labem

28. května – Liberec

3. června – Pardubice

9. června – Ostrava

12. června – Praha

16. června – Hradec Králové

17. června – Brno

24. června – Plzeň

25. června – Zlín

„Jediné, čeho se bojím, je to, že třeba vám, co máváte palestinskými vlajkami a máte spoustu nápisů, by se, když to dopadne špatně, taky mohlo stát, že tady budete muset stát příští rok třeba s ruskými vlajkami. A nebudete vědět, proč tady s nimi máváte,“ řekla Pazderková.

Herečka zastává názor, že současný kabinet je za poslední roky nejlepší, které Česko mělo. „Česká republika patří mezi nejbezpečnější, nejbohatší a nejdemokratičtější země na světě – a já bych byla nerada, kdyby výsledek letošních voleb ohrozil to, na čem jsme tady všichni dlouhé roky pracovali,“ uvedla, proč se ujala role moderátorky.

Spolu s premiérem a Pazderkovou budou na jihlavské debatě místopředsedkyně ODS Eva Decroix, která vede kandidátku SPOLU na Vysočině, a šéf Senátu Miloš Vystčill. I on žije, stejně jako Decroix, na Vysočině.

Premiér Fiala se svým turné debat do 25. června zamíří za občany ve všech krajských městech s výjimkou Karlových Varů.

„Letos půjde opravdu o všechno,“ řekl na úvodním mítinku u Masarykova nádraží v Praze. „V oblasti bezpečnosti nesmí existovat žádné ale. Žádné zbytečné kompromisy,“ řekl. Odpovědí mu bylo skandování „Fiala, Fiala!“.