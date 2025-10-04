Volební studio iDNES.cz: Sledujte špičkové komentátory a exkluzivní hosty

Už ve 14:00 odstartuje Volební studio iDNES.cz a MF DNES, které nabídne živé vysílání plné analýz, komentářů a exkluzivních hostů. Zajímavými rozhovory vás provedou moderátoři Vladimír Vokál a Elen Černá. Přinesou pohledy těch nejpovolanějších – od odbornice na politický marketing Anny Shavit, přes ekonomku Janu Matesovou, až po šéfredaktora MF DNES Jaroslava Plesla i jeho zástupce Petra Koláře.

V povolebním odpoledni se můžete těšit také na renomované komentátory Miroslava Koreckého, Petra Kamberského či Martina Zvěřinu, kteří zhodnotí průběh i výsledky voleb. Pozvání přijal také bývalý premiér Petr Nečas.

„Letošní volby do Poslanecké sněmovny se vyplatí sledovat u nás na iDNES.cz. Připravili jsme pro čtenáře jedinečný mix: nejenom, že se u nás dozví, co se děje, ale také proč se to děje. Přinášíme podrobné kontinuální a vyvážené online zpravodajství, které doplňujeme o rozhovory, analýzy i komentáře,“ popsal vedoucí zpravodajství a zástupce šéfredaktora iDNES.cz Tomáš Franěk.

Účast přislíbil také politolog Jan Bureš a do studia dorazí i letitý prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Ten je ve funkci již od března 2013, za jeho působení se v České republice vystřídalo pět vlád. Jednotlivá období tak může vzájemně porovnat a okomentovat.

Reportéři iDNES.cz a MF DNES pak budou celé odpoledne referovat z volebních štábů stran a hnutí. Nenechte si ujít unikátní mix odborných analýz, čerstvých informací o sčítání hlasů i zákulisních pohledů na zásadní politickou událost roku.

Harmonogram hostů:

14:00-14:30 Anna Shavit, politoložka a marketérka, FSV UK

14:30-15:00 Petr Kamberský, komentátor Lidových novin

15:00-15:30 Jana Matesová, ekonomka; Jan Bureš, politolog

15:30-16:00 Martin Zvěřina, komentátor Lidových novin; Jan Bureš, politolog

16:00-16:30 Martin Zvěřina, komentátor Lidových novin;
Jan Bureš, politolog

16:30-17:00 Jan Bureš, politolog

17:00-17:30 Miroslav Korecký, šéfkomentátor MF DNES

17:30-18:00 Miloslav Kala, šéf Nejvyššího kontrolního úřadu;
Miroslav Korecký, šéfkomentátor MF DNES

18:00-19:00 Petr Nečas, bývalý předseda vlády

19:00-20:00 Jaroslav Plesl, šéfredaktor MF DNES;
Petr Kolář, zástupce šéfredaktora MF DNES

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

