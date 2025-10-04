Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
V povolebním odpoledni se můžete těšit také na renomované komentátory Miroslava Koreckého, Petra Kamberského či Martina Zvěřinu, kteří zhodnotí průběh i výsledky voleb. Pozvání přijal také bývalý premiér Petr Nečas.
„Letošní volby do Poslanecké sněmovny se vyplatí sledovat u nás na iDNES.cz. Připravili jsme pro čtenáře jedinečný mix: nejenom, že se u nás dozví, co se děje, ale také proč se to děje. Přinášíme podrobné kontinuální a vyvážené online zpravodajství, které doplňujeme o rozhovory, analýzy i komentáře,“ popsal vedoucí zpravodajství a zástupce šéfredaktora iDNES.cz Tomáš Franěk.
Účast přislíbil také politolog Jan Bureš a do studia dorazí i letitý prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Ten je ve funkci již od března 2013, za jeho působení se v České republice vystřídalo pět vlád. Jednotlivá období tak může vzájemně porovnat a okomentovat.
Reportéři iDNES.cz a MF DNES pak budou celé odpoledne referovat z volebních štábů stran a hnutí. Nenechte si ujít unikátní mix odborných analýz, čerstvých informací o sčítání hlasů i zákulisních pohledů na zásadní politickou událost roku.
Harmonogram hostů:
14:00-14:30 Anna Shavit, politoložka a marketérka, FSV UK
14:30-15:00 Petr Kamberský, komentátor Lidových novin
15:00-15:30 Jana Matesová, ekonomka; Jan Bureš, politolog
15:30-16:00 Martin Zvěřina, komentátor Lidových novin; Jan Bureš, politolog
16:00-16:30 Martin Zvěřina, komentátor Lidových novin;
16:30-17:00 Jan Bureš, politolog
17:00-17:30 Miroslav Korecký, šéfkomentátor MF DNES
17:30-18:00 Miloslav Kala, šéf Nejvyššího kontrolního úřadu;
18:00-19:00 Petr Nečas, bývalý předseda vlády
19:00-20:00 Jaroslav Plesl, šéfredaktor MF DNES;