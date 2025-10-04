Ambice Motoristů? Nad pět procent to bude jízda, řekl Macinka. Turek chce sedm

Po průlomu v eurovolbách čekají Motoristé poprvé i na výsledky voleb do Sněmovny. Podle šéfa Petra Macinky bude úspěch cokoliv nad pět procent. „Já chci sedm, ale i 5,01 by po třech letech existence bylo fajn,“ dodal čestný prezident Filip Turek. Reportéři iDNES.cz sledují dění přímo v jejich štábu na pražských Hradčanech.
Pro volební štáb si Motoristé vybrali prostory renesančního Martinického paláce nedaleko Pražského hradu. Kromě politiků a příznivců tu bude výsledky sledovat i přes devadesát akreditovaných novinářů.

„Úspěch by pro mě jednoznačně byl udělat z Motoristů parlamentní stranu. Cokoliv nad pět procent bude velká jízda,“ nastínil Macinka před volebním víkendem.

S Turkem zároveň oba často připomínají loňskou „křivdu“, kdy analytici před Evropskými volbami očekávali, že se strana bude pohybovat kolem pětiprocentní hranice, načež pak získala 10,26 procenta a dva mandáty. „Tohle jsou ale těžší volby. Bylo víc času nás poškodit, do mě se střílelo brutálně. Uvidíme, jaký to bude mít vliv,“ hodnotil Turek před volbami.

Turkova kauza škodila víc, než čekali

Často si na problémy během kampaně však nabíhal sám. Nadějný rozjezd Motoristů z počátku roku srazila právě jeho kauza, kdy se v dubnu na sítích chlubil rychlou jízdou po dálnici. „Je potřeba objektivně přiznat, že aféra okolo jeho jízdy nás poškodila trošku víc, než jsme si mysleli,“ přiznal posléze Macinka.

O prázdninách měli Motoristé dokonce krizový sněm, který měl propad podpory voličů zastavit. „Sněm jsme svolali, abychom si přiznali pravdu, jež není příjemná. Udělali jsme chyby a podcenili jsme sílu mediálního prostoru, kterému jsme sami dali záminku, aby nás náležitě potrestal,“ uvedl předseda strany.

Obecné referendum je blbost, řešme energie, potraviny a bydlení, říká Macinka

Na akci Motoristé představili volební program a hlavní lídry. A zdálo se, že se jim podařilo zatáčku vybrat.

Pozornost poutalo také angažmá marketéra a hudebníka Oty Klempíře, kterého po oznámení, že bude lídrem Motoristů v Plzeňském kraji, vyhodili kolegové z populární kapely J.A.R. „Já počítal se vším. Kromě vyhazovu z kapely,“ přiznal poté v rozhovoru pro iDNES.cz Klempíř. Právě on stál v září i za podobou závěrečné fáze kampaně a volebním heslem: „Volte Motoristy, nikdo se to nedozví“.

Strana se od začátku staví proti Green Dealu a zákazu spalovacích motorů, vymezuje se také proti migračnímu paktu, zvyšování daní nebo inkluzi ve školství. Podporuje automobilismus a zpochybňuje dopady lidské činnosti na klimatické změny.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

