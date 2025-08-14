Kalkulačka pro volby 2025: Volební rádce iDNES.cz vám napoví, komu dát v říjnu hlas

  9:57
Stále váháte, komu na podzim ve volbách do Sněmovny dáte svůj hlas? Vyzkoušejte volebního rádce iDNES.cz, který vám na základě 15 klíčových otázek pomůže zjistit, s jakou stranou, hnutím či koalicí, která má šanci na vstup do Sněmovny, se vaše odpovědi nejvíce shodují.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto:  Viktor Chlad, MAFRA

Po zodpovězení patnácti otázek zjistíte procentuální výsledek, který udává, jak velkou shodu máte ve svých odpovědích s konkrétní kandidující stranou, koalicí či hnutím.

Kalkulačka pro volby do Sněmovny 2025

Otázky vybral portál iDNES.cz napříč klíčovými oblastmi, jako jsou ekonomika, zahraniční politika, zdravotnictví, školství, migrace, životní prostředí, dostupnost bydlení, lidsko-právní agenda, regionální rozvoj, státní správa či veřejnoprávní služba.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

Do volebního rádce iDNES.cz zařadil kandidující strany, hnutí a koalice, které mají podle průzkumů šanci překročit pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny. Jmenovitě se jedná o ANO, SPOLU, SPD, STAN, Piráty, Stačilo! a Motoristy. Odpovědi vycházejí z jejich programů, stanov či veřejně deklarovaných postojů.

Tradiční volební kalkulačku od sdružení KohoVolit.eu se 40 otázkami na aktuální politická témata zveřejní iDNES.cz v září.

Volby do Sněmovny se budou konat 3. a 4. října. Lidé v nich vyberou 200 poslanců. Jedná se o první volby, při kterých budou moci Češi žijící v zahraničí využít korespondenční volbu, která jim ušetří cestu na mnohdy vzdálený zastupitelský úřad v cizině.

Sobotka, Hamáček, Šmarda: to jsou hrobníci SOCDEM, řekl v Rozstřelu Paroubek

Škoda po požáru historické pily činí 40 milionů, místním shořel kus minulosti

Odhadovaná škoda po středečním požáru pily v Rajnochovicích na Kroměřížsku je 40 milionů korun. Příčina zatím není známá. K rozsáhlému požáru historické pily hasiči vyrazili ve středu krátce po...

14. srpna 2025  9:44

Souzním s vizí Velkého Izraele, řekl Netanjahu. Kolonialismus, zuří Arabové

Saúdská Arábie, Katar, Jordánsko, Egypt, Palestinská autonomie a Liga arabských států (LAS) vyjádřily hluboké znepokojení nad tvrzením premiéra Benjamina Netanjahua, že souzní s vizí takzvaného...

14. srpna 2025  9:35

