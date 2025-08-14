Po zodpovězení patnácti otázek zjistíte procentuální výsledek, který udává, jak velkou shodu máte ve svých odpovědích s konkrétní kandidující stranou, koalicí či hnutím.
Kalkulačka pro volby do Sněmovny 2025
Otázky vybral portál iDNES.cz napříč klíčovými oblastmi, jako jsou ekonomika, zahraniční politika, zdravotnictví, školství, migrace, životní prostředí, dostupnost bydlení, lidsko-právní agenda, regionální rozvoj, státní správa či veřejnoprávní služba.
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
Do volebního rádce iDNES.cz zařadil kandidující strany, hnutí a koalice, které mají podle průzkumů šanci překročit pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny. Jmenovitě se jedná o ANO, SPOLU, SPD, STAN, Piráty, Stačilo! a Motoristy. Odpovědi vycházejí z jejich programů, stanov či veřejně deklarovaných postojů.
Tradiční volební kalkulačku od sdružení KohoVolit.eu se 40 otázkami na aktuální politická témata zveřejní iDNES.cz v září.
Volby do Sněmovny se budou konat 3. a 4. října. Lidé v nich vyberou 200 poslanců. Jedná se o první volby, při kterých budou moci Češi žijící v zahraničí využít korespondenční volbu, která jim ušetří cestu na mnohdy vzdálený zastupitelský úřad v cizině.