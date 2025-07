Volební průzkumy 2025: Preference stran před volbami do Sněmovny

Předvolební průzkumy v Česku provádí šest společností a ptají se na míru pravděpodobnosti, s jakou by lidé v aktuálním okamžiku volili konkrétní stranu nebo hnutí. Pořadí na prvních čtyřech příčkách se dlouhodobě nemění.

Podle posledního dostupného průzkumu od STEM vede ANO s téměř 33 procenty hlasů, koalici SPOLU by volilo 21 procent. Do Sněmovny by se dostalo ještě SPD, STAN, Piráti a Stačilo!. Naopak pod hranicí skončili Motoristé a Přísaha. Rozšíření populistického hnutí Stačilo! o SOCDEM se v průzkumu z července neprojevilo

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

STEM 25. července: Na Karlovarsku by SPD porazila SPOLU

Průzkum STEM mezi více než 7000 respondenty od března do června 2025 ukázal, že zatímco v Praze přetrvává úspěch SPOLU, STAN a Pirátů, severozápad Česka či Moravskoslezský kraj jednoznačně favorizují hnutí ANO a SPD.

STEM 20. července: Stačilo! nabírá na síle

Uskupení Stačilo! nabírá na síle, ukázal průzkum STEM zveřejněný o týden dřív, 20. července. Oproti minulému průzkumu si polepšilo o jedno procento, hlas by mu dalo 7,4 procenta voličů. „Je to asi dané tím, že se o nich hodně mluví a jsou často v médiích,“ řekl ředitel společnosti STEM Martin Buchtík.

STEM 13. července: SPOLU kleslo těsně pod 20 procent

V předchozím průzkumu předběhlo hnutí STAN Okamurovu SPD. Podle STEM by je na začátku července volilo 13,2 procenta lidí a získali by tak 27 mandátů, zatímco SPD kleslo na 12,4 procenta hlasů a 26 mandátů.

Median 11. července: Piráti posilují na úkor SPOLU a STAN

Přes třicet procent hlasů pro ANO ukazují všechny průzkumy. Ten z června od agentury Median však spočítal, že preference Pirátů posilují na úkor SPOLU a STAN.

NMS Market Research 10. července: ANO kleslo pod 30 procent

Červencový volební model agentury NMS Market Research naopak zaznamenal pokles hnutí ANO. Zatímco koalice SPOLU si polepšila o dva procentní body na 21,5 procenta hlasů, ANO získalo 28,7 procenta hlasů.

Kdo dělá předvolební průzkumy

Data o volebních preferencích sbírá pět výzkumných agentur.

STEM (Středisko empirických výzkumů) – jedna z nejdéle působících agentur v Česku (od 1990)

Median – komerční výzkumná agentura s širokým záběrem (média, marketing, politika)

NMS Market Research – česká agentura se zaměřuje na moderní sběr dat, například pomocí online panelů a mobilních aplikací

Kantar – české zastoupení mezinárodní skupiny Kantar Group používá pokročilé vážící techniky a data z kombinovaných sběrů

Ipsos – mezinárodní výzkumná společnost s českou pobočkou pracuje na rychlých online průzkumech i rozsáhlých šetřeních.

Kdo kandiduje ve volbách do Sněmovny 2025

Voliči v průzkumech vybírají z devíti stran a hnutí a jedné koalice. Tu tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL pod názvem SPOLU.

Kromě ní a čtyř stran, které jsou zastoupeny ve Sněmovně, tedy ANO, Pirátů, STAN a SPD, průzkumy sledují také ochotu volit menší strany, především Motoristy, Přísahu a levicové hnutí Stačilo!.

To sdružuje zástupce komunistické stany a dalších tří stran: Spojení demokraté – Sdružení nezávislých (SD-SN), Česká strana národně sociální (ČSNS) a Sociální demokracie (SOCDEM). Ke vstupu do Sněmovny by jako koalice potřebovali 11 % hlasů, kdežto hnutí stačí pět procent.

Zelení z dotazování vypadli poté, co se na konci června dohodli s Piráty na spolupráci. Na kandidátkách Pirátů bude o hlasy voličů usilovat v osmi krajích asi třicet Zelených. Stejně tak se preference pro SOCDEM od července nepočítají zvlášť, protože se jeho politici objeví na kandidátce populistického hnutí Stačilo!