Volební průzkumy 2025: Preference stran před volbami do Sněmovny

Petra Škraňková
  13:01
Příští týden čekají Českou republiku volby do Poslanecké sněmovny. Konat se budou v pátek 3. a v sobotu 4. října, takže poslední předvolební průzkumy se mohou zveřejnit v pondělí v noci. Jak si stojí strany v předvolebních průzkumech? Průběžně aktualizovaný graf vám ukáže, které strany mají největší šanci uspět.

Horní řada zleva: Petr Fiala, Vít Rakušan, Filip Turek, Andrej Babiš. Dolní řada zleva: Zdeněk Hřib, Kateřina Konečná a Tomio Okamura | foto: koláž iDNES.cz

Předvolební průzkumy v Česku provádí šest společností a ptají se na míru pravděpodobnosti, s jakou by lidé v aktuálním okamžiku volili konkrétní stranu nebo hnutí. Pořadí na prvních čtyřech příčkách se dlouhodobě nemění.

Podle všech průzkumů za posledního půl roku vede ANO s více než 30 procenty hlasů, koalici SPOLU by volilo až 20 procent dotázaných. Do Sněmovny by se dostalo ještě SPD, STAN, Piráti a Stačilo!. Naopak pod hranicí skončili Motoristé a Přísaha.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

  • STEM 21. září: Boj o třetí místo mezi Starosty a SPD pokračuje

Podle průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima News by hnutí ANO získalo 30,9 procenta, druhá by skončila koalice SPOLU s 19,5 procenty. Třetí příčka náleží Starostům, kteří po delší době výrazně posílili a přeskočili SPD i Piráty.

  • Median 16. září: Stačilo! se blíží dvojcifernému zisku

Nejvyšší voličské preference má stále hnutí ANO (30,5 %), SPOLU by bylo druhé s 19,5 %, třetí příčku by zaujalo SPD. Na rozdíl od nedělního průzkumu agentury STEM by se Piráti s podporou Zelených umístili až za Starosty a posilujícím hnutím Stačilo!, které posílilo na 9 procent.

  • STEM 14. září: Piráti dohnali Starosty, SPD je třetí

Piráti v nedělním průzkumu společnosti STEM překvapili tím, že dohnali hnutí STAN, se kterým v minulých sněmovních volbách tvořili koalici. Podle politologa Milana Školníka jsou to ale hlavně Starostové, kteří svou nevýraznou kampaní dopomohli Pirátům k růstu.

Volební kalkulačka 2025
  • NMS 10. září Ve vládním táboře se přesouvají voliči, tvrdí průzkum

„Ze zářijového modelu je vidět jistá dynamika, která zde přes léto nebyla. Konkrétně se jedná o váhající vládní voliče. Ti k volbám sice plánují dorazit, nicméně začínají váhat ohledně toho, koho nakonec podpoří,“ tvrdí Tereza Friedrichová, politická analytička NMS.

  • STEM 31. srpna: SPD je před Starosty. Těsně by se dostali i Motoristé

Hnutí ANO by vyhrálo se ziskem 31,2 procenta hlasů. S odstupem přes deset procentních bodů se nachází koalice SPOLU. Do Sněmovny by se těsně dostali i Motoristé sobě.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Stačilo! chce založit státní stavební holding
  • Kantar 30. srpna: Volby by jasně vyhrálo ANO s 33 procenty

Hnutí ANO by volby vyhrálo s 33 procenty hlasů, koalice SPOLU by získala hlasy 20 procent voličů. Aktuální výsledek ANO i SPOLU je mírně horší než v červnovém modelu. Oslabení zaznamenala rovněž SPD. Naopak posílili Starostové, Piráti, Stačilo! a také Motoristé sobě, kteří by se do Sněmovny v srpnu těsně dostali.

  • STEM 24. srpna: SPD je těsně před STAN. Prošli by i Piráti a Stačilo!

Volby do Sněmovny by vyhrálo hnutí ANO s 32,7 procenta hlasů. Druhá by skončila koalice SPOLU s 21,3 procenty. Třetí místo by obsadilo hnutí SPD, pronásledované Starosty. Do Sněmovny by se naopak nedostali Motoristé či Přísaha.

  • NMS 12. srpna: Opozice sílí, Babiš by dosáhl na ústavní většinu

Šéf ANO Andrej Babiš by podle tohoto volebního modelu s hnutím Tomia Okamury, Stačilo! a Motoristy dosáhl ve Sněmovně na ústavní většinu, měli by 121 mandátů.

Nejvíc Čechů si přeje jednobarevnou vládu Andreje Babiše, ukázal průzkum
  • Ipsos 6. srpna: Pirátům se Zelenými rostou preference

Hnutí ANO si oproti minulému průzkumu agentury Ipsos mírně pohoršilo. Zatímco na konci června by získalo 35,1 procenta hlasů, v současné době jeho zisk mírně klesl na 34,9 procenta. Přesto má však velký náskok na ostatní uskupení, a to i dle průzkumů jiných agentur.

  • STEM 3. srpna: SPD zvyšuje náskok přes STAN

Hnutí ANO ve volebním modelu STEM oslabilo o více než jeden procentní bod na 31,5 procenta. Stále však přesvědčivě vede. Mírně si pohoršila i druhá koalice Spolu, kterou by volilo 20,8 procenta lidí. Opoziční hnutí SPD si na třetím místě polepšilo. Za ním je hnutí STAN, které naopak již třetím týdnem oslabuje.

Volební lístky: kdy přijdou a kolik kandidátů můžete kroužkovat
  • STEM 25. července: Na Karlovarsku by SPD porazila SPOLU

Průzkum STEM mezi více než 7000 respondenty od března do června 2025 ukázal, že zatímco v Praze přetrvává úspěch SPOLU, STAN a Pirátů, severozápad Česka či Moravskoslezský kraj jednoznačně favorizují hnutí ANO a SPD.

  • STEM 20. července: Stačilo! nabírá na síle

Uskupení Stačilo! nabírá na síle, ukázal průzkum STEM zveřejněný o týden dřív, 20. července. Oproti minulému průzkumu si polepšilo o jedno procento, hlas by mu dalo 7,4 procenta voličů. „Je to asi dané tím, že se o nich hodně mluví a jsou často v médiích,“ řekl ředitel společnosti STEM Martin Buchtík.

  • STEM 13. července: SPOLU kleslo těsně pod 20 procent

V předchozím průzkumu předběhlo hnutí STAN Okamurovu SPD. Podle STEM by je na začátku července volilo 13,2 procenta lidí a získali by tak 27 mandátů, zatímco SPD kleslo na 12,4 procenta hlasů a 26 mandátů.

Důchodců bude přibývat. Co před volbami politické strany slibují seniorům?
  • Median 11. července: Piráti posilují na úkor SPOLU a STAN

Přes třicet procent hlasů pro ANO ukazují všechny průzkumy. Ten z června od agentury Median však spočítal, že preference Pirátů posilují na úkor SPOLU a STAN.

  • NMS Market Research 10. července: ANO kleslo pod 30 procent

Červencový volební model agentury NMS Market Research naopak zaznamenal pokles hnutí ANO. Zatímco koalice SPOLU si polepšila o dva procentní body na 21,5 procenta hlasů, ANO získalo 28,7 procenta hlasů.

Kdo dělá předvolební průzkumy

Data o volebních preferencích sbírá pět výzkumných agentur.

STEM (Středisko empirických výzkumů) – jedna z nejdéle působících agentur v Česku (od 1990)

Median – komerční výzkumná agentura s širokým záběrem (média, marketing, politika)

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

NMS Market Research – česká agentura se zaměřuje na moderní sběr dat, například pomocí online panelů a mobilních aplikací

Kantar – české zastoupení mezinárodní skupiny Kantar Group používá pokročilé vážící techniky a data z kombinovaných sběrů

Ipsos – mezinárodní výzkumná společnost s českou pobočkou pracuje na rychlých online průzkumech i rozsáhlých šetřeních.

Kdo kandiduje ve volbách do Sněmovny 2025

Voliči v průzkumech vybírají z devíti stran a hnutí a jedné koalice. Tu tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL pod názvem SPOLU.

Kromě ní a čtyř stran, které jsou zastoupeny ve Sněmovně, tedy ANO, Pirátů, STAN a SPD, průzkumy sledují také ochotu volit menší strany, především Motoristy, Přísahu a levicové hnutí Stačilo!.

To sdružuje zástupce komunistické stany a dalších tří stran: Spojení demokraté – Sdružení nezávislých (SD-SN), Česká strana národně sociální (ČSNS) a Sociální demokracie (SOCDEM). Ke vstupu do Sněmovny by jako koalice potřebovali 11 % hlasů, kdežto hnutí stačí pět procent.

Zelení z dotazování vypadli poté, co se na konci června dohodli s Piráty na spolupráci. Na kandidátkách Pirátů bude o hlasy voličů usilovat v osmi krajích asi třicet Zelených. Stejně tak se preference pro SOCDEM od července nepočítají zvlášť, protože se jeho politici objeví na kandidátce populistického hnutí Stačilo!

