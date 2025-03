Hnutí ANO mírně oslabilo, SPD má nejlepší letošní výsledek, ukazuje průzkum

Hnutí ANO získalo v posledním předvolebním průzkumu 33,7 procenta hlasů. Ačkoliv oproti výsledku z minulého týdne ztratilo téměř dva procentní body, stále si drží výrazný náskok před ostatními stranami. Současný procentuální zisk by hnutí ANO zajistil 83 mandátů, o deset méně než v minulém průzkumu.

Druhou příčku obsadila koalice SPOLU, která má aktuálně 17procentní přízeň voličů. S takovým výsledkem by obsadila ve Sněmovně 41 křesel. Třetí místo patří hnutí STAN, které v průzkumu získalo 10,6 procenta hlasů a do Sněmovny by usedlo 24 poslanců.

Hnutí SPD Tomia Okamury by v březnu získalo 8,9 procenta hlasů, což je nejvyšší dosažený výsledek v předvolebních průzkumech za letošní rok. V přepočtu by hnutí SPD mělo 19 poslanců. Do Sněmovny by se dostali také Piráti (6,6 procenta, 13 mandátů), hnutí Stačilo! (5,9 procenta, 11 mandátů) nebo Motoristé sobě (5,3 procenta hlasů, 9 mandátů).

Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do dolní komory parlamentu naopak nepřekročilo hnutí Přísaha (2,9 procenta) nebo SOCDEM (2,7 procenta). „Malým stranám se nedaří prolomit hranici tří procent. Například SOCDEM zkrátka nedokáže navázat na své dřívější slavné roky,“ řekl analytik STEMu Martin Kratochvíl.

Sběr dat pro průzkum společnosti STEM se uskutečnil od 21. února do 11. března, zúčastnilo se jej 1 579 respondentů z celé České republiky.

Volby do Poslanecké sněmovny se letos budou v Česku konat nejdříve 12. a 13. září a nejpozději 3. a 4. října, než skončí čtyřletý mandát dosavadních poslanců. Termín voleb vyhlásí prezident Petr Pavel nejpozději 90 dnů před jejich konáním, čas má tedy do léta. Podle svých slov zvažuje termín 26. a 27. září 2025.