Hnutí ANO mírně ztratilo, STAN a Motoristé posilují, ukazuje volební model

Hnutí ANO je nadále na prvním místě, ale oproti průzkumu z minulého měsíce pokleslo o 3,2 procentního bodu a v současné době by získalo 31,3 procenta hlasů. To odpovídá přibližně 77 mandátům, což je výrazně méně než v únoru, kdy mělo hnutí ANO získat kolem 94 křesel.

„U hnutí ANO jsme v březnu zaznamenali mírný pokles podpory. Ukazuje se, že ke skvělému výsledku ve volbách mu nebude stačit se pouze prosedět. ANO dlouhodobě zastává pozici chytré horákyně a vyhýbá se formulaci jasné pozice k válce na Ukrajině. V překotném vývoji zahraniční politiky posledních dnů ale může nevyhraněná pozice některé voliče odradit,“ komentuje vývoj politická analytička NMS Market Research Tereza Friedrichová.

Druhé místo v březnovém průzkumu obsadila koalice SPOLU s 19 procenty hlasů, třetí pak hnutí STAN, které posílilo na 13,8 procenta hlasů. „Pro STAN je březnový výsledek nejlepším v historii měření modelu,“ uvádí k průběžným výsledkům autoři průzkumu.

Další příčka pak podle citovaného průzkumu patří hnutí SPD (7,2 procenta), na páté místo by se dostali Motoristé sobě, kteří meziměsíčně posílili na 6,9 procenta hlasů. Dosáhli tak nejvyššího naměřeného výsledku ve volebním modelu NMS od srpna 2024, kdy agentura začala výsledky hnutí samostatně měřit.

Do Sněmovny by se tentokrát dostalo celkem sedm politických subjektů (ještě hnutí Stačilo! a Piráti). Naopak mimo dolní komoru parlamentu by podle březnového volebního modelu zůstala Přísaha (2,5 procenta) a SOCDEM (2,3 procenta).

Voleb by se v březnu zúčastnilo 55,6 procenta respondentů, což je mírný pokles oproti předchozímu měsíci. Sběr dat probíhal od 28. února do 5. března, výzkumu se zúčastnilo 1 013 respondentů.