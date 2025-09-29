Zářijový model ukazuje posílení koalice SPOLU a Pirátů. SPOLU si oproti srpnovému měření polepšilo o 1,5 procent. Ještě výraznější růst pak zaznamenali Piráti, kteří poskočili o 3,5 procent na 10 procent. Vyrovnali tak výsledek hnutí STAN.
Preference hnutí ANO zůstaly beze změny. Naopak hnutí SPD a STAN oproti minulému měření ztratili jedno procento. Uskupení Stačilo! si pohoršilo o dvě procenta, průzkum jim nyní přisuzuje 7 procent. Motoristům by zisk 4,5 procent na projití do Poslanecké sněmovny nestačil.
Vládní strany SPOLU a STAN by dohromady oslovily 31 procent voličů a získaly celkem 68 mandátů (SPOLU 46, STAN 22). Piráti by měli stejný počet křesel jako Starostové.
ANO by obsadilo 67 mandátů, SPD 28 a Stačilo! 15. Do Poslanecké sněmovny by se tak podle modelu dostalo šest politických subjektů. Ochota zúčastnit se voleb dosáhla 62,5 procent.