Motoristé by se nedostali do Sněmovny, ukazuje průzkum. SPOLU a Piráti rostou

Autor:
  11:14aktualizováno  11:32
Volby do Poslanecké sněmovny by v září podle modelu agentury Median opět vyhrálo hnutí ANO s 30,5 procenty hlasů, což znamená stagnaci oproti minulému měření. Koalice SPOLU posílila na 21 procent. SPD má 13procentní podporu. Piráti podle průzkumu dotáhli Starosty. Do Sněmovny by se dostalo Stačilo, Motoristé by naopak těsně neprošli.
Večerní debatě Turka s Macinkou přihlížel plný sál Terazza baru v Brně. (27....

Večerní debatě Turka s Macinkou přihlížel plný sál Terazza baru v Brně. (27. září 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš (28. září 2025)
Koalice SPOLU zahájila horkou fázi kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny....
Ministr vnitra Vít Rakušan, lídr STAN ve Středočeském kraji. (23. září 2025)
Předvolební kampaň PIRÁTI. Na pivo se Zdeňkem Hřibem a Ivanem Bartošem. (24....
34 fotografií

Zářijový model ukazuje posílení koalice SPOLU a Pirátů. SPOLU si oproti srpnovému měření polepšilo o 1,5 procent. Ještě výraznější růst pak zaznamenali Piráti, kteří poskočili o 3,5 procent na 10 procent. Vyrovnali tak výsledek hnutí STAN.

Preference hnutí ANO zůstaly beze změny. Naopak hnutí SPD a STAN oproti minulému měření ztratili jedno procento. Uskupení Stačilo! si pohoršilo o dvě procenta, průzkum jim nyní přisuzuje 7 procent. Motoristům by zisk 4,5 procent na projití do Poslanecké sněmovny nestačil.

Vládní strany SPOLU a STAN by dohromady oslovily 31 procent voličů a získaly celkem 68 mandátů (SPOLU 46, STAN 22). Piráti by měli stejný počet křesel jako Starostové.

Volební kalkulačka 2025

ANO by obsadilo 67 mandátů, SPD 28 a Stačilo! 15. Do Poslanecké sněmovny by se tak podle modelu dostalo šest politických subjektů. Ochota zúčastnit se voleb dosáhla 62,5 procent.

Vstoupit do diskuse (74 příspěvků)

Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Triumf proevropských sil v Moldavsku. Proruská opozice chystá protesty

Proevropská Strana akce a solidarita (PAS) prezidentky Maii Sanduové získala v nedělních volbách v Moldavsku více než 50 procent hlasů, uvedla ústřední volební komise po sečtení více než 99,5...

29. září 2025  6:32,  aktualizováno  11:07

Dozimetr, den šestý. Kučera z dopravního podniku u soudu odmítl vinu

Po víkendové pauze u soudu opět pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Vypovídá další muž z Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP), bývalý šéf právního odboru Dalibor Kučera podle obžaloby...

29. září 2025,  aktualizováno  10:57

Neexistují žádná útočiště. Trump souhlasí s útoky v hloubi Ruska, tvrdí Kellogg

Zvláštní vyslanec USA pro Ukrajinu Keith Kellogg prohlásil, že prezident Donald Trump souhlasí s tím, aby Kyjev prováděl útoky dlouhého doletu na ruském území. Stanici Fox News ale zároveň řekl, že...

29. září 2025  10:53

Pavel na Hradě jednal s Babišem. Dostojím zákonům o střetu zájmů, řekl mu šéf ANO

Petr Pavel jednal s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem o střetu zájmů, Čapím hnízdě i povolební strategii. „Prezident pozval předsedu nejsilnější opoziční strany na Pražský hrad, aby ho požádal o...

29. září 2025  9:52,  aktualizováno  10:47

Cybertruck i vtipy s Klausem. Jak Turek v Brně soupeřil s lovci a vyprodal hospodu

„Kdo je žena filmového Supermana?“ láme si hlavu soutěžící z davu, zatímco naproti zkušený lovec Lišák už zvedá kartu se správnou odpovědí. Zelný trh v Brně v sobotu odpoledne zaplnily hvězdy...

29. září 2025  10:46

Volební kalkulačka 2025: zjistěte, ke které straně máte nejblíž

Stále váháte, které straně nebo hnutí dáte v pátek nebo v sobotu svůj hlas? S rozhodnutím pomůže volební kalkulačka, kterou připravilo občanské sdružení KohoVolit.eu. Abyste zjistili, ke kterému...

29. září 2025  10:36

Jarda má narozeniny, my máme přání jediný. Uhlíř slavil osmdesátku koncertem

V sobotu se v pražském sále Lucerna rozezněly hity známého skladatele Jaroslava Uhlíře, který koncertem oslavil své již osmdesáté narozeniny. Do Lucerny zamířilo i několik předních českých zpěváků,...

29. září 2025  10:34

Manžel poslankyně STAN čelí trestnímu stíhání z krácení daně

Policie obvinila manžela jedničky olomoucké kandidátky STAN Hany Naiclerové z zkrácení daně. Jan Naicler sám připustil, že v daňovém přiznání „nezohlednil“ částku téměř 1,2 milionu korun týkající se...

29. září 2025  10:33

Volby 2025 ONLINE: Pavel jednal s Babišem o střetu zájmů

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

29. září 2025  10:31

Zloději paralyzovali MHD v Trenčíně, z autobusů ukradli katalyzátory

Krádež katalyzátorů z autobusů vyřadila z provozu část vozidel městské hromadné dopravy ve slovenském Trenčíně. Podle policie zloději ukradli součástky z autobusů na parkovišti vozidel MHD. Případ...

29. září 2025  10:26

Slzy, objetí i spousta díků. Mladá žena po letech poznala své zachránce

Mimořádně emotivní moment prožila v minulém týdnu slečna Jesika v Brně. Její kamarád pro ni přichystal setkání se zdravotníky, kteří jí před třinácti lety po zástavě srdce zachránili život. Jesika do...

29. září 2025  10:23

Otázka na zrušení práva veta v EU vyvolala zmatek. Pro byli jen Rakušan a Hřib

Případné zrušení práva veta v zahraničněpolitických otázkách Evropské unie přineslo do nedělní superdebaty lídrů politických stran na České televizi zmatek. Moderátorka Marcela Augustová vyzvala...

29. září 2025  10:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.