„U koalice SPOLU sledujeme určitý pokles, ale je mírnější, než se možná předpokládalo,“ uvedl analytik STEM Martin Kratochvíl s tím, že bitcoinová kauza zastavila pozvolné stoupání preferenci SPOLU.

„Hnutí ANO se pohybuje stabilně už dlouho kolem třiceti procenty. Pokud by volby dopadly tak, jak modely ukazují, tak by bez hnutí ANO nešlo sestavit vládu,“ dodal Kratochvíl.

Na čtvrtém místě by skončili Starostové. Ti posílili a získali by 12,3 % voličských hlasů. Do Sněmovny by se dostali také Piráti se 7,8 % hlasů. Těm podle analytiků výrazně pomohla spolupráce se Zelenými. Strana tak totiž dosáhla na svůj nejlepší letošní výsledek.

Na hraně balancuje hnutí Stačilo! To by získalo pět procent. Mimo Sněmovnu by skončili Motoristé sobě se 4 %, Přísaha s 2,7 % i SOCDEM s 2,4 %.