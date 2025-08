ANO ani SPOLU program neukázaly. S čím půjdou do voleb?

Zvýšení slevy na jízdném pro děti, studenty a seniory z 50 procent na původní úroveň 75 procent oznámili v červnu hejtmani ANO z osmi krajů a hnutí by je rádo vrátilo v celé zemi.

Volební program ANO představí v Ostravě 4. září, ale střípky z něj zaznívají na předvolebních setkání s voliči z úst šéfa hnutí Andrej Babiše i místopředsedů Karla Havlíčka a Aleny Schillerové.

ANO se chce třeba zasadit o to, aby energie byly levnější. Počítá s tím, že stát získá sto procent akcií společnosti ČEZ. Odmítne také nové emisní povolenky, které by se promítly do cen bydlení a za dopravu. V tom je opoziční hnutí připraveno jít i do konfliktu uvnitř Evropské unie.

„Nenecháme se řídit. Učiníme tak i za cenu soudních sporů, neboť nehodláme obětovat naše obyvatele zájmům zelených věrozvěstů,“ avizoval Havlíček. Vláda odložila zavedení nových emisních povolenek do zákonů na příští volební období, tedy pro své nástupce.

Havlíček už také oznámil, že se hnutí ANO v případě, že převezme vládní odpovědnost, vrátí k dřívějšímu návrhu stavebního zákona s centrálním stavebním úřadem. ANO chce také zrušit poplatky za rozhlas a televizi a zastropovat důchodový věk na 65 let.

SPOLU zveřejní program před výročím okupace

SPOLU zveřejní podle šéfa poslanců ODS Marka Bendy program v srpnu. „Není důležité psát úplně detailní programy, my nějaký dvacátého zveřejníme nepochybně,“ řekl v Událostech, komentářích v České televizi. Tedy v předvečer výročí invaze vojsk Sovětského svazu a dalších zemí Varšavské smlouvy do Československa.

Už z toho plyne, na jaké téma bude SPOLU v kampani dávat důraz.

„Budou portrétovat opozici jako proruské živly a budu to interpretovat tak, že nám hrozí nějak maďarský a slovenský scénář. Budou voliče vést k tomu, aby to viděli optikou mezinárodní bezpečnostní situace,“ říká politolog Josef Mlejnek. I politolog Jan Kubáček v tom vidí snahu SPOLU stavět kampaň na tématu bezpečnosti. „A podle mě na sloganu typu – může se to stát znovu,“ řekl.

„Musíme držet nějakou kontinuitu a paměť toho, že Rusové už nás jednou okupovali a že si to máme sakra pamatovat,“ dodal Benda v debatě zástupců stran v Událostech, komentářích v České televizi.

Dvě nejsilnější uskupení zvolila jinou taktiku než STAN, který program ukázal už v květnu, či Motoristé sobě před pár dny na kongresu v Olomouci.

Rozhodne, jak lidé vnímají ekonomickou situaci, míní politolog

Politologové se shodují, že rozhodující bude to, jak lidé vnímají ekonomickou situaci. „Obecně si samozřejmě nemyslím, že obyvatelé Českého republiky jsou na tom kdovíjak špatně, ale je pravda, že to není rovnoměrné. Takže určitě ten pocit, že rostoucí ceny energií nebo potravin dopadají na rozpočty, zejména těch skupin s nižšími příjmy, je silné téma,“ odhadl Mlejnek, co podle něj nejvíc ovlivní velkou část voličů.

„Já mám takový tajný tip, že někdo začne chytře s tou symbolikou povolenek pro domácnosti a pro dopravu. Myslím, že spousta marketérů přemýšlí, jak to přinést do nějakého buď lidového příměru i jednoduchého sloganu,“ řekl Kubáček.

Politologové se shodují, že není chybou, když ANO i SPOLU zatím odkládají zveřejnění programů.

„V zásadě lze říci, že programy se píši hlavně pro vlastní straníky, případně pro partnery v povolebních jednáních. Absenci programů přitom strany mohou vnímat i jako výhodu, zejména pokud dochází k častým změnám postojů s ohledem na sledování politické objednávky ze strany veřejnosti, případně hledání mezery na politickém trhu,“ uvedl Ladislav Cabada, prorektor pražské Metropolitní univerzity.