Stačilo! ukáže program. Chce dřívější odchod do penze i vystoupení z NATO

„Referendum k veškerým zahraničním otázkám v programu zůstává,“ zdůraznila už v létě šéfka KSČM Konečná.
„Prosazujeme nulovou daň na základní potraviny, snížení věku odchodu do důchodu dle věku dožití ve zdraví, zrušení Senátu a zavedení obecného referenda jako nástroje občanů pro vyjádření se ke klíčovým zahraničně politickým i vnitropolitickým záležitostem, jakými jsou například vystoupení z NATO a EU nebo přijetí eura,“ uvedl už tehdy volební lídr Stačilo! v Pardubickém kraji a mluvčí KSČM Roman Roun.
Za Stačilo! budou kromě komunistů a sociálních demokratů kandidovat také zástupci Česká strana národně sociální (ČSNS) a Spojení demokraté – Sdružení nezávislých (SD-SN).
Ústavní soud obdržel podnět strany Volt Česko, který poukazuje na nepřiznané koalice, jedna se týká právě hnutí Stačilo! Volt Česko žádá výklad části zákona týkající se definice pojmu koalice, nebo zrušení této jeho části. V tom případě by soud měl dát zákonodárcům podnět k předpracování zákona.
Podle volebního modelu, který zveřejnila v úterý agentura Median, posílilo Stačilo! už na 9 procent.