ANO slíbí lidem bezúročné půjčky na první bydlení i penzijní věk znovu 65 let

Z programu ANO jsou známé zatím jen útržky. V srpnu hnutí zveřejnilo stručnou verzi, v níž se o bezúročných půjčkách na první bydlení hovoří.
„Snížíme lidem daně, zrušíme poplatky za rozhlas a televizi. Zastropujeme důchodový věk na 65 let a obnovíme spravedlivé valorizace důchodů, rozšíříme předčasné důchody na další náročné profese a podpoříme seniory valorizací rostoucí s věkem,“ napsalo také opoziční hnutí v letáku, jehož obsah jako první zveřejnil iDNES.cz. Učitelům ANO slibuje průměrný plat 75 tisíc korun měsíčně na konci volebního období.
ANO slíbí učitelům plat 75 tisíc, snížení daní i boj za konec Green Dealu
„Obnovíme školkovné a slevy na dani, obnovíme slevu na studenta, důchodcům a studentům vrátíme slevy na jízdné ve výši 75 %, zrušíme zastropování volnočasových benefitů,“ píše se také ve zkrácené části programu. ANO také před volbami slibuje, že bydlení prohlásí za veřejný zájem a že radikálně zrychlí stavební řízení.
„Absolutně nepřipustíme nové zelené daně pro domácnosti a osobní dopravu, tzv. emisní povolenky ETS 2, které prosadila Fialova vláda na úrovni EU. Budeme bojovat za zrušení Green Dealu, zasadíme se o to, aby energie byly levnější,“ slíbilo už také ANO v kratší verzi programu.
Ke zveřejnění kompletního programu a zahájení hlavní části kampaně si opoziční ANO zvolilo Dolní oblast Vítkovice v Ostravě, kde je volebním lídrem předseda hnutí, bývalý premiér Andrej Babiš.
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Po pondělním útoku je podle šéfky poslanců ANO Aleny Schillerové v dobré kondici a ve čtvrtek bude hlavním mluvčím při představování programu ANO. Babiše v pondělí odpoledne na předvolebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku udeřil jeden z účastníků berlí do hlavy.