Na tom, že o Velikonocích přeje klidné Vánoce, nevidí Maláčová nic divného. „Je to v souvislosti se třináctým důchodem a ten by se vyplácel před Vánoci,“ řekla k tomu iDNES.cz šéfka sociálních demokratů s tím, že to tak je i jinde.

O tom, že by se podle SOCDEM měl důchodcům každý rok před Vánoci vyplácet mimořádný třináctý důchod ve výši 10 tisíc korun, mluvila Maláčová už v březnu na programové konferenci sociální demokracie. „Důchodci nejsou národohospodářská škoda,“ řekla Maláčová.

„My jsme tento týden zahájili kampaň. Máme sedm programových priorit a ještě více mutací plakátů, nejen se mnou, ale i s Lubošem Zaorálkem a visí to i jinde, než v Praze,“ uvedla Maláčová. „Využili jsme toho, že jsou teď plakáty levnější,“ řekla šéfka strany, která zatím nerozhodla, zda půjde do voleb sama, společně s jinou stranou.

Šéf Přísahy Robert Šlachta v rozhovoru pro MF DNES řekl, že s Maláčovou jedná o možném společném postupu, a bývalý europoslanec za SOCDEM Libor Rouček před pár dny ohlásil odchod ze strany kvůli tomu, že Maláčová a Zaorálek tajně vyjednávají o místa pro sebe, případně ještě pro další funkcionáře strany, na kandidátkách hnutí ANO do Sněmovny.

Na volebních plakátech Motoristů sobě v pražském metru je tvář Borise Šťastného, který má vést kandidátku strany v hlavním městě.

„Máme plakáty nejen v Praze s Borisem, ale také s Matějem Gregorem a se mnou,“ řekl iDNES.cz předseda Motoristů sobě Petr Macinka. Ten bude lídrem kandidátky strany na jižní Moravě, Gregor ji povede v Moravskoslezském kraji. Plakát s Macinkovou tváří visí třeba na brněnském hlavním nádraží.

„Dáváme o sobě vědět, že existujeme,“ řekl Macinka. Nehraje podle něj žádnou roli, že prezident Petr Pavel ještě nevyhlásil termín voleb a chce to udělat až v květnu, takže se nyní vyvěšené plakáty nebudou ještě započítávat stranám do limitů nákladů. Nesmějí utratit za volby do Sněmovny více než 90 milionů korun.

„Tohle nehrálo vůbec žádnou roli. Plakáty se plánují delší dobu a my jsme mysleli, že v tuto dobu bude termín voleb už znám,“ řekla i Maláčová.

Už v březnu hnutí ANO zahájilo kampaň namířenou proti kabinetu premiéra a předsedy ODS Petra Fialy, která se také nebude započítávat do limitu volebních nákladů.

Na billboardech a plakátech po celém Česku tvrdilo, že vláda zdražila léky, energie či jízdné a že Fiala je „nejhorší premiér na světě“. ANO přitom vycházelo z průzkumu jen mezi dvaadvaceti zeměmi. Kampaní se zabývá Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.