kurl Lenka Kuřilová Autor:

Aktualizujeme 14:28 , aktualizováno 14:32

Podzimní volby do Poslanecké sněmovny by i na konci května vyhrálo hnutí ANO. Hlas by mu dalo 34,1 procent Čechů a Češek. Druhá by se ziskem 20,6 procent skončila koalice SPOLU. SPD s podporou Svobodných, PRO a Trikolory patří třetí místo. Nad pětiprocentní hranicí jsou podle modelu agentury Ipsos také hnutí STAN, Stačilo! a Piráti.