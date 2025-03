Stačilo! a Motoristé potvrzují vstup do Sněmovny. Piráti se udrží, ukázal průzkum

12:06 , aktualizováno 12:22

Volby do Sněmovny by tento týden znovu vyhrálo hnutí ANO, byť si oproti minulému týdnu pohoršilo. Druhá by skončila koalice Spolu, která naopak mírně posílila. Do Sněmovny by se dostalo také hnutí STAN či SPD. Vyplývá to z průzkumu společnosti STEM pro televizi CNN Prima News.