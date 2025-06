Na vrcholu nejnovějšího červnového volebního modelu STEM pro CNN Prima NEWS je stále hnutí ANO, oslovilo by 31,9 procenta voličů. Pohodlně se i nadále těší z pozice lídra opozice. Při přepočtu na mandáty by získalo 81 poslanců – pokud by volby dopadly takto, nebylo by prakticky možné sestavit bez něj většinovou vládu.

Největší oporu nachází u občanů bez maturity a lidí ve věku 60 či více let, u žádné sociodemografické skupiny ale vyloženě nepropadá.

V případě koalice SPOLU se v posledních týdnech do preferencí promítla kauza týkající se bitcoinového daru a nyní již bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). V současném modelu však pokles ustal a koalice by získala 20,8 procenta hlasů.

Vládní uskupení ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by vybojovalo 52 mandátů, a to díky menšímu počtu stran, které by se v aktuálním modelu dostaly do Sněmovny.

„SPD je silné především mezi lidmi bez maturity“

Vládní hnutí STAN by v půlce června dosáhlo podpory 10,6 procenta. Získali by 21 mandátů, je to ovšem mnohem horší výsledek ve srovnání s posledními sněmovními volbami.

Hnutí SPD se společným postupem s hnutím PRO, Trikolorou a se Svobodnými podařilo konsolidovat podporu a posílit roli hlavního reprezentanta protestních hlasů. V aktuálním modelu STEM, podobně jako v posledním měsíci, by ve spolupracujícím formátu získalo 13 procent hlasů.

„Hnutí nadále sdílí velkou část potenciálních voličů především s hnutím ANO. SPD je silné především mezi lidmi bez maturity a ve starším středním věku,“ uvedli analytici z ústavu STEM. SPD by – při zohlednění podpory voličů tří stran, s nimiž sdílí společnou kandidátku – dosáhlo na 28 mandátů.

Do červnového modelu se již promítlo i spojenectví Pirátů a Zelených. Díky tomu bývalá vládní strana posílila na nejlepší letošní výsledek, a to 7,8 procenta hlasů. Jejich účast ve Sněmovně by tak byla prakticky jistá.

„Spojenectví má ještě drobný prostor pro růst, pokud bychom uvažovali všechny lidi, kteří v nedávné minulosti podporovali Piráty či Zelené. Další případné pohyby budou záviset na jejich kampani a schopnosti utkat se o váhavější voliče, které sdílí především se STAN a s koalicí Spolu. Opírají se především o voliče v nejmladším věku,“ uvedl výzkumník.

Pirátům společně se Zelenými přepočet přisuzuje hypotetických 18 mandátů.

Pokračuje v oslabení

Hnutí Stačilo! pokračuje v oslabení z posledního měsíce a půl. Nyní by dosáhlo letošního nejhoršího výsledku – získalo by 4,6 procenta. Aktuální výsledek by hnutí v hypotetických volbách konaných v polovině června těsně nestačil na vstup do dolní parlamentní komory.

Strana SOCDEM by v modelu STEM získala 2,9 procenta. Nyní překvapivě oznámila, že se bude ucházet o spolupráci s hnutím Stačilo!, samostatně by se do Sněmovny nedostala. Spojenectví by mohlo sociální demokraty teoreticky dostat do poslaneckých lavic.