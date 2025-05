ANO by vyhrálo s hlasy od třetiny voličů, do Sněmovny by prošlo sedm uskupení

Na třetí pozici je SPD s 11 procenty. Starostové a nezávislí oslabili na 10 procent. Sedm procent by podle Medianu získali Motoristé, Piráti oslabili na 5,5 procenta. Do sněmovny by se dostalo i Stačilo! se ziskem 5 procent.

Median tvrdí, že k pětiprocentní hranici se blíží sociální demokraté. SOCDEM by podle jeho modelu dostala hlasy od 4,5 procent voličů.

ANO by si v hypotetických volbách za měsíc duben připsalo 70 poslaneckých mandátů, SPOLU by mělo 44 poslanců, SPD s podporou dalších stran 24, Starostové 20, Motoristé 15, Piráti 14 a Stačilo! 13.

Případná koalice ANO + SPOLU by měla většinu 114 poslanců a poslankyň. Jiné koalice by musely být složeny ze tří a více stran. Současná vládní koalice (SPOLU se STAN) by měla celkem 65 poslaneckých mandátů.

Voleb do Poslanecké sněmovny České republiky by se v dubnu 2025 dle svého vyjádření určitě zúčastnilo 49 procent lidí. Dalších 5 procent dotázaných účast zvažuje. Ochota zúčastnit se voleb oproti minulému šetření opět klesla, a to o 3 procentní body.