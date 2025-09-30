Volební místnosti 2025: kde a kdy volit do Poslanecké sněmovny

Matouš Waller
  16:00
Už jen hodiny zbývají do otevření volebních místností v pátek 3. října ve 14 hodin. V tu chvíli začnou ve všech okrscích po celé republice sněmovní volby 2025. Jak najít správnou volební místnost a kdy můžete požádat o přenosnou volební schránku?
Fotogalerie4

Příprava volební místnosti v v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Letošní volby do Poslanecké sněmovny budou deváté v pořadí v historii samostatné České republiky, která vznikla 1. ledna 1993.

Volební místnosti se otevřou v pátek 3. října ve 14 hodin, hlasování pak skončí v 22 hodin. Opět se otevřou v sobotu v 8:00 a uzavřou ve 14 hodin. Všichni voliči jsou rozděleni podle adresy trvalého bydliště do okrsků – v každém je zhruba tisíc voličů a jedna volební místnost.

Volby 2025 ONLINE: Svěrák v emotivním videu apeluje na mladé voliče, aby šli volit

Jak najít volební místnost

Jako volební místnosti nejčastěji slouží školy, úřady nebo další veřejné budovy. Nezřídka jsou umístěné i v místních hasičských stanicích , jako například v Lysé nad Labem. V menších obcích je často zřízen jen jeden okrsek, kam chodí všichni voliči – zpravidla na obecní úřad.

Za včasné zveřejnění konkrétních místnosti příslušných okrsků a jejich adres je zodpovědný starosta dané obce či městské části. Informace tedy budou uvedeny na stránkách obce, úřední desce či v místním periodiku.

Číslo volebního okrsku, název i adresu lidé také najdou na obálkách s volebními lístky, které obce v těchto dnech distribuují do poštovních schránek.

Adresa volební místnosti bývá uvedená také na obálce s hlasovacími lístky.

Volební místnosti musí být řádně označené.

Kdy jsou adresy známé

Informace o místě konání voleb museli starostové zveřejnit nejpozději patnáct dnů před volbami, tedy ve čtvrtek 18. září 2025. Od té doby musí být informace k nalezení na úředních deskách či na internetu.

Některé obce navíc voličům usnadňují orientaci webovými interaktivními mapami. Občané se v případě nejasností mohou obracet přímo na úřady.

Aktivně se dá volební místnost najít v aplikaci volby.tmapy.cz. Po zadání adresy se ukáže mapa a po kliknutí do mapy vyskočí k místu příslušná volební místnost. Nefunguje však na všechna místa. Například v Jizerských horách nenabízí žádná data.

Voličský průkaz musíte použít, i když zůstanete ve svém obvodu. Jinak neodvolíte

Pro voliče s voličským průkazem v Praze funguje aplikace kudykvolbam.iprpraha.cz od Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Dá se v ní však zadat jen konkrétní adresa. Nedá se vyhledat například pět nejbližších volebních místností.

Kdy požádat o přenosnou urnu

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

Odevzdání hlasu do přenosné volební schránky je určeno voličům, kteří se z vážných zdravotních či rodinných důvodů nemohou do volební místnosti dostavit osobně. V takovém případě za voličem s přenosnou urnou i hlasovacími lístky vyjíždí dva členové příslušné volební komise.

Právě s ní je potřeba domluvit, aby přijeli. Přímo v den voleb můžete o odvolení do přenosné schrány požádat telefonicky členy volební komise. Kontakt do volebních místností naleznete také na webových stránkách obcí – čísla slouží pro komunikaci jen během trvání voleb.

O návštěvu lze požádat i v předstihu na úřadech, písemně, ústně nebo telefonicky – jednotný formulář neexistuje a konkrétní postup upravují obce samostatně.

Jak volit do přenosné urny

Hlasování probíhá stejně jako přímo ve volební místnosti. Volič po prokázání totožnosti dostane hlasovací lístky, které vhodí do přenosné urny. Tímto způsobem lze volit i s hlasovacím lístkem, který členům komise odevzdá.

Členové komise za voliči pravidelně vyrážejí s přenosnou volební urnou.

S jakými doklady je možné volit

Volby do Sněmovny v říjnu 2025 jsou první, ve který se lidé mohou prokázat elektronicky.

S sebou do volební místnosti vezměte platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Doklady slouží k ověření totožnosti voliče a jeho nároku na odevzdání hlasu. Letos poprvé je také možné prokázat svou totožnost prostřednictvím mobilní aplikace eDoklady. Ministerstvo vnitra doporučuje aplikaci před volbami aktualizovat, nejlépe doma ještě ped návštěvou volební místnosti.

Řidičským průkazem se totožnost prokázat nedá.

Potřebovat budete i hlasovací lístky, pokud je však nedostanete či zapomenete vzít s sebou, komise vám s úřední obálkou vydá i novou sadu lístků. Na jejich úpravu máte za pletnou neomezený čas.

Co když nejsem na seznamu voličů

Může se stát, nejčastěji krátce po stěhování do nového bydliště, že obec nestihne občana včas zapsat na seznam voličů. Svůj nárok na odvolení však může prokázat a nechat se do seznamu zapsat s občanským průkazem s novou adresou. Volební komise uznávají i takzvané ustřižené občanky, předložené spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu.

Jak ještě získat voličský průkaz do pátečních voleb

Volby mimo trvalé bydliště

Pokud víte, že v době voleb nebudete moci přijít do svého okrsku, stačí si zařídit voličský průkaz. S ním můžete volit v jakékoli místnosti po celé republice nebo na zastupitelských úřadech v zahraničí.

I když se už elektronické žádosti podávat nedají, je ještě způsob, jak ho získat. Osobně na úřadě v místě trvalého bydliště o něj lze žádat do středy 1. října do 16:00 hodin.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.
Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Obžaloba chce výjimečné tresty za smrt Arména. Pohřbení zaživa znalec zpochybnil

Pro hlavní obviněné v případu pohřbení Arména v pražském parku žádá státní zástupkyně Jana Murínová výjimečné tresty 28 a 25 let vězení. Vraždu si podle ní objednal ze msty jiný Armén Richard...

30. září 2025  12:48,  aktualizováno  17:28

Voják, který napadl nožem generála Hyťhu, je podezřelý ze čtyř trestných činů

Brigádní generál Roman Hyťha, blízký spolupracovník náčelníka generálního štábu Karla Řehky, se zotavuje po útoku nožem. V Brně ho minulý týden zranil voják z jiného útvaru po soukromé oslavě na...

30. září 2025  17:28

Naše priorita je jasná. Chceme konec Fialovy vlády, řekl Macinka v Rozstřelu

Rozstřel

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka věří, že jeho strana míří do Poslanecké sněmovny. A už přemýšlí, s kým a jak může spolupracovat. Na prvním místě to je předpokládaný vítěz voleb - hnutí ANO....

30. září 2025

Šílené opatření, kritizuje Rusko zákaz vstupu svých diplomatů do Česka

Za další šílené opatření označila ruská diplomacie zákaz vstupu do České republiky pro držitele ruských diplomatických a služebních pasů, kteří nejsou v ČR akreditováni. Ruské ministerstvo zahraničí...

30. září 2025  16:22,  aktualizováno  16:50

Legendární SMS zase přišla. Marek Benda svolává příznivce k volbám

Dlouholetý zákonodárce a předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda opět rozeslal Pražanům esemesky, aby ho podpořili v pátek a v sobotu u volebních uren. Politik, který ve Sněmovně zasedá od roku...

30. září 2025  16:45

Šéf pražské zoo Bobek končí. Zaměstnanci ho kritizovali za nevhodné chování

Ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek po kritice ze strany bývalých a současných zaměstnanců ohledně svého chování z posledních dnů ke konci října rezignuje na funkci. Ve svém vyjádření...

30. září 2025  14:10,  aktualizováno  16:44

Turečtí rybáři vylovili námořní dron. Bylo v něm 300 kilo výbušnin

Rybáři u pobřeží Trabzonu na severovýchodě Turecka v noci na úterý vylovili námořní „sebevražedný“ dron, který do Ruska vyslala ukrajinská armáda. Podle úřadů nesl zhruba 300 kilogramů výbušnin....

30. září 2025  16:40

Trump a Hegseth rovnali do latě armádní elitu. První se chválil, druhý tepal diverzitu

Několik stovek nejvýše postavených amerických generálů a admirálů se v úterý setkalo na jednání, které svolal ministr války Pete Hegseth. Ten v proslovu udeřil na iniciativy v oblasti diverzity,...

30. září 2025  7:43,  aktualizováno  16:30

Evropa si kope hrob a chce, abychom u toho tleskali, říká lídryně ANO Oulehlová

Pro Renatu Oulehlovou ze Sokolova je nejdůležitější rodina. Sedmapadesátiletá politička je vdaná, má dva syny s velkým věkovým rozmezím a radost jí dělají i dvě vnučky. Od října 2021 je poslankyní...

30. září 2025  16:30

Babiš zklamal pražské příznivce. Proč nepřijel? smutnili na mítinku ANO

V Praze, kde jsou dlouhodobě nejsilnější vládní strany, úterní spanilá jízda Andreje Babiše a Karla Havlíčka vyvolávala obavy z možných konfliktů. Na střet podobný tomu na severní Moravě ale nedošlo....

30. září 2025  16:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vláda omezila Rusy s diplomatickými pasy. Šílené opatření, tvrdí Moskva

Držitelé ruských diplomatických a služebních pasů budou mít zakázaný vstup do České republiky. Po jednání vlády to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský, podle kterého se to ale netýká diplomatů...

30. září 2025  11:34,  aktualizováno  16:29

Česko je jednoznačným cílem kyberútoků z Ruska, řekl Rakušan. Poučí se v Moldavsku

Ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan v úterý na tiskové konferenci řekl, že Česko je jednoznačným cílem kybernetických útoků z Ruska. Zároveň ujistil, že stát dělá maximum, aby volby do...

30. září 2025  13:49,  aktualizováno  16:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.