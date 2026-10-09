Volby 2026 ONLINE: Česko volí. Lidé si vybírají obecní zastupitele a senátory

V pátek budou volební místnosti otevřeny do 22 hodin. V sobotu pak od 8 do 14 hodin.
V komunálních i senátních volbách mají letos voliči na výběr z nižšího počtu kandidátů než při předchozích volbách. O 27 rozdělovaných křesel v horní komoře se letos díky dohodám opozičních stran na společných kandidátech pokouší 154 adeptů, což je o osm desítek méně než při předchozích volbách před šesti lety.
Obecními zastupiteli, jichž je na 62 tisíc, chce být 189 896 kandidátů, zhruba o 5200 méně než při minulých volbách před čtyřmi lety. Lidé budou sestavovat zhruba 6400 zastupitelstev obcí a městských částí.
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V necelé třetině obcí se podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) podařilo sestavit jen jednu kandidátní listinu. Komunální volby se neuskuteční pouze v pěti obcích kvůli nedostatku kandidátů, v Krchlebech na Rychnovsku si alespoň budou moci ze dvou kandidujících zvolit senátora.
Petr Pavel se voleb kvůli soukromé zahraniční cestě nezúčastní. Za chybu to považují koaliční i opoziční politici, kteří takové rozhodnutí kritizují. Ostrou odezvu vyvolala také slova první dámy Evy Pavlové, která se k termínu voleb vyjádřila v úterý.
V příspěvku zkritizovala, že stát sice letos poprvé termín přímo nařídil, ale zároveň podle Pavlové neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji. Její příspěvek přišel jen pár dní poté, co prezident Petr Pavel oznámil, že se letošních komunálních voleb nezúčastní kvůli chybě v plánování.