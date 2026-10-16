Hlasování ve druhém kole voleb do Senátu České republiky začíná už dnes, v pátek 16. října 2026, ve dvě hodiny odpoledne. Pokračovat bude také zítra, v sobotu 17. října, do desáté hodiny večer. Jaké jsou ale přesné otevírací doby volebních místností?
O obsazení mandátů ve 22 volebních obvodech, v nichž nevzešli vítězové hned v první kole, rozhodnou voliči v:
- v pátek od od 14 do 22 hodin,
- v sobotu od 8 do 14 hodin.
Kam jít volit ve druhém kole
Adresy a rozčlenění volebních okrsků se mezi jednotlivými koly voleb nemění. Voliči tedy zamíří do stejných místností a za stejnými komisemi jako v prvním kole.
V případě nejistoty – nebo absence na první kolo – lze adresy místností ověřit na úřední desce obce (fyzicky či na internetu). Adresy bývají také v místních novinách a některé obce provozují i vlastní navigační weby, například Praha či Ostrava. Část obcí rovněž využívá portál T-Mapy.
K volbám musí přijít s občanským průkazem nebo cestovním pasem, prokázat se mohou také prostřednictvím aplikace eDoklady.
Volby OBRAZEM
Jak volit ve druhém kole senátních voleb
Způsob volby senátorů o nadcházejícím víkendu se nijak neliší od průběhu hlasování v uplynulém první kole. Senátní volby patří k nejjednodušším:
- Jeden lístek odpovídá jednomu kandidátovi
- Volič má jeden hlas – vybírá jeden lístek
- Ve druhém kole vybírá ze dvou kandidátů
- Lístek se nijak neoznačuje (žádné kroužky nebo křížky)
Za plentou tedy jen vybere lístek jednoho ze dvou kandidátů a vloží jej do úřední obálky. Pozor si musí dát pouze na to, aby se lístky náhodou neslepily k sobě. V takovém případě je totiž hlas neplatný.