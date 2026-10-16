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Volební místnosti druhého kola senátních voleb: kdy mají otevřeno a kde volit

Matouš Waller
  13:00

Volební místnosti 2. kola senátních voleb: kde volit a termín | foto: Anna Kristová, MAFRA

Už dnes ve dvě hodiny odpoledne se ve 22 volebních obvodech po celém Česku otevřou volební místnosti pro druhé kolo voleb do Senátu. „Otevírací doba“ okrskových místnosti bude stejná jako během uplynulého prvního kola – voliči budou moci svůj hlas pro senátory odevzdávat až do soboty 17. října. Volby skončí přesně úderem druhé hodiny odpoledne.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Hlasování ve druhém kole voleb do Senátu České republiky začíná už dnes, v pátek 16. října 2026, ve dvě hodiny odpoledne. Pokračovat bude také zítra, v sobotu 17. října, do desáté hodiny večer. Jaké jsou ale přesné otevírací doby volebních místností?

O obsazení mandátů ve 22 volebních obvodech, v nichž nevzešli vítězové hned v první kole, rozhodnou voliči v:

  • v pátek od od 14 do 22 hodin,
  • v sobotu od 8 do 14 hodin.

Kam jít volit ve druhém kole

Adresy a rozčlenění volebních okrsků se mezi jednotlivými koly voleb nemění. Voliči tedy zamíří do stejných místností a za stejnými komisemi jako v prvním kole.

V případě nejistoty – nebo absence na první kolo – lze adresy místností ověřit na úřední desce obce (fyzicky či na internetu). Adresy bývají také v místních novinách a některé obce provozují i vlastní navigační weby, například Praha či Ostrava. Část obcí rovněž využívá portál T-Mapy.

K volbám musí přijít s občanským průkazem nebo cestovním pasem, prokázat se mohou také prostřednictvím aplikace eDoklady.

Volby OBRAZEM

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
22 fotografií

Jak volit ve druhém kole senátních voleb

Způsob volby senátorů o nadcházejícím víkendu se nijak neliší od průběhu hlasování v uplynulém první kole. Senátní volby patří k nejjednodušším:

  • Jeden lístek odpovídá jednomu kandidátovi
  • Volič má jeden hlas – vybírá jeden lístek
  • Ve druhém kole vybírá ze dvou kandidátů
  • Lístek se nijak neoznačuje (žádné kroužky nebo křížky)

Za plentou tedy jen vybere lístek jednoho ze dvou kandidátů a vloží jej do úřední obálky. Pozor si musí dát pouze na to, aby se lístky náhodou neslepily k sobě. V takovém případě je totiž hlas neplatný.

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