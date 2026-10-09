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Volební místnosti 2026: kdy mají otevřeno a jak najít tu svou

Matouš Waller
  13:15

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Kde jsou volební místnosti a co si k volbám vzít? | foto: Michal Turek, MAFRA

Už zanedlouho se otevřou dveře tisíců volebních místností. V pátek 9. října 2026 ve dvě hodiny odpoledne začnou v celé republice volby do zastupitelstev obcí, třetina země bude rovněž vybírat i nové senátory. Jak najít správnou volební místnost, co si vzít k volbám a kdy mohou voliči hlasovat do přenosné schránky?

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Volební místnosti pro komunální a senátní volby 2026 jsou v pátek 9. října otevřené od 14 do 22 hodin. A další den, v sobotu 10. října od 8:00 do 14 hodin. Jak najít tu svou a kde všude se dá hlasovat?

Obsah

Kde hledat volební místnost?

Voliči hlasují v obci, městské části či obvodu podle místa trvalého pobytu. Na základě adresy trvalého bydliště jsou navíc rozděleni do volebních okrsků – na každý připadá přibližně tisícovka voličů, kteří půjdou do jedné volební místnosti. Malé obce mají zpravidla jeden okrsek a jednu místnost.

Jako sídla volebních místností nejčastěji slouží budovy škol a úřadů, ale neobvyklé není ani umístění v místních hasičských stanicích nebo dalších veřejných institucích.

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Za včasné zveřejnění konkrétních místnosti příslušných okrsků a jejich adres je zodpovědný starosta dané obce či městské části. Informace tedy budou uvedeny na stránkách obce, úřední desce či v místním periodiku.

Kdy jsou adresy známé

Informace o místě konání voleb museli starostové zveřejnit nejpozději patnáct dnů před volbami, tedy ve čtvrtek 24. září 2026. Číslo volebního okrsku, název i adresu lidé také najdou na obálkách s volebními lístky, které obce v těchto dnech distribuují do poštovních schránek.

Některé obce navíc voličům usnadňují orientaci webovými interaktivními mapami – například Praha či Ostrava. Část obcí rovněž využívá portál T-Mapy. Občané se v případě nejasností mohou obracet přímo na úřady.

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V Česku začaly komunální a senátní volby. Premiér Andrej Babiš (ANO) odevzdal hlas v komunálních volbách v Průhonicích. (9. září 2026)
V Česku začínají komunální a senátní volby. (9. září 2026)
V Česku začaly komunální a senátní volby. (9. září 2026)
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Jak a proč požádat o přenosnou urnu?

Do přenosné volební schránky mohou hlasovat voliči, kteří se z vážných zdravotních či rodinných důvodů nemohou do volební místnosti dostavit osobně. Volit však mohou jen ve svém volebním okrsku.

Volební kalkulačka největších měst ČR

Volební lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy 2026

V takovém případě za ním dva členové okrskové volební komise i s přenosnou urnou i sadou hlasovacích lístků.

Jejich příjezd je nicméně nutné domluvit. Volič může přímo v den voleb o odevzdání hlasu tímto způsobem požádat telefonicky přímo členy volební komise. Kontakt do volebních místností je k nalezení webových stránkách obcí.

O návštěvu lze požádat i v předstihu a to na dotčených úřadech. Jednotný postup ale neexistuje.

Jak volit do přenosné urny

Hlasování probíhá stejně jako přímo ve volební místnosti. Volič po prokázání totožnosti dostane hlasovací lístky, které vloží do úřední obálky a tu vhodí do přenosné urny. Zákon u hlasování do přenosné urny výslovně říká, že se nevyžaduje hlasování ve zvláštním prostoru za plentou, jako je tomu ve volební místnosti. Členové komise ale musí postupovat tak, aby byla zachována tajnost hlasování – prakticky tedy například odstoupí stranou nebo nechají voliče upravit lístek o samotě v jiné části místnosti.

Bez platného dokladu volit nebudete. Proč nespoléhat jen na eDoklady

Jaké doklady jsou k volbám potřeba?

Volič musí po příchodu do volební místnosti prokázat svou totožnost, teprve poté od komise dostane úřední obálku, která slouží k odevzdání hlasovacího lístku.

Volby 2026

Potřeba je tedy platný občanský průkaz nebo cestovní pas, použít lze také mobilní aplikaci eDoklady. Ministerstvo vnitra doporučuje aplikaci v předstihu aktualizovat, nejlépe ještě před návštěvou volební místnosti. Žádné jiné průkazy (například řidičský) komise neuzná.

S sebou je vhodné vzít i připravené volební lístky – zejména ve větších městech jde v komunálních volbách o velké archy, se kterými bude manipulace a křížkování teprve za plentou přinejmenším nesnadná.

Komise však na vyžádání vydá i novou sadu lístků.

Co když nejsem na seznamu voličů

Může se stát, nejčastěji krátce po stěhování do nového bydliště, že obec nestihne občana včas zapsat na seznam voličů. Svůj nárok na odvolení však může prokázat a nechat se do seznamu zapsat s občanským průkazem s novou adresou.

V komunálních volbách v Česku mohou volit Slováci i další cizinci. Co musí splnit?

Volební komise uznávají i ustřižené občanky, předložené spolu se žlutým potvrzením o změně místa trvalého pobytu.

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