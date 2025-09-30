Letošní volby do Poslanecké sněmovny budou deváté v pořadí v historii samostatné České republiky, která vznikla 1. ledna 1993.
Volební místnosti se otevřou v pátek 3. října ve 14 hodin, hlasování pak skončí v 22 hodin. Opět se otevřou v sobotu v 8:00 a uzavřou ve 14 hodin. Všichni voliči jsou rozděleni podle adresy trvalého bydliště do okrsků – v každém je zhruba tisíc voličů a jedna volební místnost.
|
Volby 2025 ONLINE: Svěrák v emotivním videu apeluje na mladé voliče, aby šli volit
Jak najít volební místnost
Jako volební místnosti nejčastěji slouží školy, úřady nebo další veřejné budovy. Nezřídka jsou umístěné i v místních hasičských stanicích , jako například v Lysé nad Labem. V menších obcích je často zřízen jen jeden okrsek, kam chodí všichni voliči – zpravidla na obecní úřad.
Za včasné zveřejnění konkrétních místnosti příslušných okrsků a jejich adres je zodpovědný starosta dané obce či městské části. Informace tedy budou uvedeny na stránkách obce, úřední desce či v místním periodiku.
Číslo volebního okrsku, název i adresu lidé také najdou na obálkách s volebními lístky, které obce v těchto dnech distribuují do poštovních schránek.
Kdy jsou adresy známé
Informace o místě konání voleb museli starostové zveřejnit nejpozději patnáct dnů před volbami, tedy ve čtvrtek 18. září 2025. Od té doby musí být informace k nalezení na úředních deskách či na internetu.
Některé obce navíc voličům usnadňují orientaci webovými interaktivními mapami. Občané se v případě nejasností mohou obracet přímo na úřady.
Aktivně se dá volební místnost najít v aplikaci volby.tmapy.cz. Po zadání adresy se ukáže mapa a po kliknutí do mapy vyskočí k místu příslušná volební místnost. Nefunguje však na všechna místa. Například v Jizerských horách nenabízí žádná data.
|
Voličský průkaz musíte použít, i když zůstanete ve svém obvodu. Jinak neodvolíte
Pro voliče s voličským průkazem v Praze funguje aplikace kudykvolbam.iprpraha.cz od Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Dá se v ní však zadat jen konkrétní adresa. Nedá se vyhledat například pět nejbližších volebních místností.
Kdy požádat o přenosnou urnu
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
Odevzdání hlasu do přenosné volební schránky je určeno voličům, kteří se z vážných zdravotních či rodinných důvodů nemohou do volební místnosti dostavit osobně. V takovém případě za voličem s přenosnou urnou i hlasovacími lístky vyjíždí dva členové příslušné volební komise.
Právě s ní je potřeba domluvit, aby přijeli. Přímo v den voleb můžete o odvolení do přenosné schrány požádat telefonicky členy volební komise. Kontakt do volebních místností naleznete také na webových stránkách obcí – čísla slouží pro komunikaci jen během trvání voleb.
O návštěvu lze požádat i v předstihu na úřadech, písemně, ústně nebo telefonicky – jednotný formulář neexistuje a konkrétní postup upravují obce samostatně.
Jak volit do přenosné urny
Hlasování probíhá stejně jako přímo ve volební místnosti. Volič po prokázání totožnosti dostane hlasovací lístky, které vhodí do přenosné urny. Tímto způsobem lze volit i s hlasovacím lístkem, který členům komise odevzdá.
S jakými doklady je možné volit
S sebou do volební místnosti vezměte platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Doklady slouží k ověření totožnosti voliče a jeho nároku na odevzdání hlasu. Letos poprvé je také možné prokázat svou totožnost prostřednictvím mobilní aplikace eDoklady. Ministerstvo vnitra doporučuje aplikaci před volbami aktualizovat, nejlépe doma ještě ped návštěvou volební místnosti.
Řidičským průkazem se totožnost prokázat nedá.
Potřebovat budete i hlasovací lístky, pokud je však nedostanete či zapomenete vzít s sebou, komise vám s úřední obálkou vydá i novou sadu lístků. Na jejich úpravu máte za pletnou neomezený čas.
Co když nejsem na seznamu voličů
Může se stát, nejčastěji krátce po stěhování do nového bydliště, že obec nestihne občana včas zapsat na seznam voličů. Svůj nárok na odvolení však může prokázat a nechat se do seznamu zapsat s občanským průkazem s novou adresou. Volební komise uznávají i takzvané ustřižené občanky, předložené spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu.
|
Jak ještě získat voličský průkaz do pátečních voleb
Volby mimo trvalé bydliště
Pokud víte, že v době voleb nebudete moci přijít do svého okrsku, stačí si zařídit voličský průkaz. S ním můžete volit v jakékoli místnosti po celé republice nebo na zastupitelských úřadech v zahraničí.
I když se už elektronické žádosti podávat nedají, je ještě způsob, jak ho získat. Osobně na úřadě v místě trvalého bydliště o něj lze žádat do středy 1. října do 16:00 hodin.