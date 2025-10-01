Volební lístky: kdy přijdou a kolik kandidátů můžete kroužkovat

Petra Škraňková
  13:46
Do otevření volebních místností v pátek ve 14 hodin zbývají už jen hodiny. Politici i osobnosti z kulturní sféry vyzývají voliče, aby šli hlasovat a rozhodli tak o novém složení Poslanecké sněmovny. Jak správně upravit hlasovací lístky, aby byla volba platná? A jak se kroužkuje? Přinášíme přehledný návod.
Kdy očekávat volební lístky

Volební lístky se doručovaly do úterý 30. září. Podle volebního zákona je má obdržet každý český občan starší 18 let na adresu svého trvalého bydliště nejpozději tři dny před volbami. Pokud se tak z jakéhokoliv důvodu nestalo, novou sadu dostane volič ve volební místnosti.

V případě nepřítomnosti ve svém volebním okrsku může volič zažádat o voličský průkaz. Pokud chce volit ze zahraničí, lze letos poprvé využít možnosti korespondenční volby.

Volební kalkulačka 2025

Jak správně hlasovat, aby byl hlas platný

Platné jsou jen hlasovací lístky na oficiálním tiskopisu. Po ověření totožnosti ve volební místnosti dostane každý volič oficiální obálku pro hlasování a pokud nemá své volební lístky, také sadu volebních lístků.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

S hlasovací obálkou a celou sadou lístků se musí odebrat za plentu. Tam vyndá všechny lístky z modré obálky a vybere jeden, který vloží do bílé obálky oražené razítkem. Obálku nezalepuje.

Hlasovací obálku vhodí do urny. Nepoužité lístky si může odnést nebo vhodit do připravené nádoby na papír.

Volební lístek není třeba dále upravovat, aby platil. Není nuté kroužkovat.

Aby byla volba platná, musí být v hlasovací obálce právě jeden volební lístek, nesmí být přetržený.

Může být popsaný i pokreslený, ale vzkazy politikům volební komise nepředává.

Jak podpořit svého kandidáta: preferenční hlasy

Každý volič může na vybrané kandidátce udělit maximálně čtyři preferenční hlasy. Pokud jich udělí více, ke kroužkování se nebude přihlížet. Započítá se však hlas pro celou stranu, hnutí či koalici, jako kdyby na něm žádné preferenční hlasy nebyly.

Jak se upravují hlasovací lístky

  1. Zakroužkování preferovaných kandidátů
    Každý volič může na jednom hlasovacím lístku zakroužkovat pořadová čísla nejvýše 4 kandidátů.
    Kroužkuje se pořadové číslo kandidáta (nikoli jméno).
    Kandidát, který obdrží alespoň 5 % hlasů dané strany v daném kraji, může postoupit na vyšší místo kandidátky.
  2. Vylučování kandidátů (vyškrtnutí)
    Volič nesmí kandidáty škrtat. Pokud by tak učinil, nemá to žádný právní účinek – hlas se započítává podle původního pořadí kandidátů (kromě preferenčních hlasů).
  3. Kombinování stran (tzv. panašování)
    Není dovoleno. Pokud volič vloží do obálky více než jeden hlasovací lístek (například z různých stran), je hlas neplatný.

Kdy je hlas neplatný?

  • Pokud je v hlasovací obálce více než jeden lístek
  • Pokud lístek není v hlasovací obálce
  • Pokud je lístek přetržený, roztrhaný, výrazně poškozený nebo jinak upravený, že není zřejmé, komu hlas patří.
  • Pokud volič kroužkuje více než 4 kandidáty, všechny preferenční hlasy jsou neplatné, ale hlas pro stranu zůstává platný

Jak volit správně

  • Vyberte si jeden hlasovací lístek podle politické strany
  • Zakroužkujte maximálně 4 kandidáty – kroužkujte jejich pořadová čísla
  • Lístek nijak jinak neupravujte, neškrtejte, nepřepisujte
  • Vložte ho bez úprav a bez překládání do úřední obálky ve volební místnosti.

Voličský průkaz 2025: dnes je poslední šance o něj zažádat. Jak a kde?

Systém stran a koalic

Do Poslanecké sněmovny se dostane každá strana, která ve volbách získá alespoň pět procent platných odevzdaných hlasů. Pro koalice více stran jsou pravidla jiná. Dvoukoalice musí mít alespoň 8 procent odevzdaných hlasů, trojkoalice 11 procent. Takové kvórum platí od roku 2021. Předtím musely mít dvojkoalice alespoň deset procent, trojkoalice 15 a koalice složené ze čtyř a více stran dokonce 20 procent všech hlasů.

V letošních volbách kandiduje jediná koalice – SPOLU, kterou tvoří tři strany: ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Naopak komunisté a s dalšími dvěma levicovými stranami se chtějí vyhnout nutnosti zisku 11 procent hlasů a všichni kandidují na jedné kandidátce hnutí STAČILO! Ke vstupu do Sněmovny tak budou potřebovat jen pět procent hlasů.

Jak volit protestně

Vyjádřit nesouhlas se současnou politikou při volbách do Poslanecké sněmovny lze několika způsoby, každý z nich nese jinou váhu a dopad.

  1. Volbou alternativní strany
    Nejúčinnějším způsobem je podpořit stranu, která představuje odlišný program nebo hodnoty než ty, které dnes dominují ve vládě nebo v parlamentu. Pokud alternativní strana překročí 5% hranici, dostává se do Sněmovny.
  2. Kroužkováním kandidátů – vzkaz do strany
    I při volbě konkrétní strany můžete dát najevo nesouhlas s jejími lídry – tím, že zakroužkujete jiné kandidáty než ty, které strana dala na přední místa. Je to způsob, jak „promluvit do obsazení Sněmovny“ i v rámci stran, které volič jinak podporuje.
  3. Odevzdání prázdné obálky
    Můžete si vyzvednout úřední obálku a do ní nevložit žádný hlasovací lístek. Hlas je neplatný, ale účast ve volbách je zaznamenána. Je to symbolický způsob, jak říci: „Nechci žádnou z nabízených možností, ale voleb se účastním.“
  4. Neúčast ve volbách
    Pokud se rozhodnete nevolit vůbec, nevyjadřujete přímo nesouhlas, ale předáváte rozhodování ostatním. Hlasy angažovaných voličů tak získají na větší váze, protože při nízké volební účasti bude stačit na jeden mandát ve Sněmovně méně hlasů.

Volební systém

Pro rozdělení mandátů se vydělí počet všech platných odevzdaných hlasů počtem poslaneckých mandátů, což je 200, a číslo se zaokrouhlí na jednotky. Výsledek znamená, kolik hlasů je v celorepublikovém měřítku potřeba na jeden poslanecký mandát. Tímto číslem se následně dělí celkový počet hlasů v každém kraji. Výsledné číslo určí počet mandátů z každého kraje.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

