Jak volit protestně Vyjádřit nesouhlas se současnou politikou při volbách do Poslanecké sněmovny lze několika způsoby, každý z nich nese jinou váhu a dopad. Volbou alternativní strany

Nejúčinnějším způsobem je podpořit stranu, která představuje odlišný program nebo hodnoty než ty, které dnes dominují ve vládě nebo v parlamentu. Pokud alternativní strana překročí 5% hranici, dostává se do Sněmovny. Kroužkováním kandidátů – vzkaz do strany

I při volbě konkrétní strany můžete dát najevo nesouhlas s jejími lídry – tím, že zakroužkujete jiné kandidáty než ty, které strana dala na přední místa. Je to způsob, jak „promluvit do obsazení Sněmovny“ i v rámci stran, které volič jinak podporuje. Odevzdání prázdné obálky

Můžete si vyzvednout úřední obálku a do ní nevložit žádný hlasovací lístek. Hlas je neplatný, ale účast ve volbách je zaznamenána. Je to symbolický způsob, jak říci: „Nechci žádnou z nabízených možností, ale voleb se účastním.“ Neúčast ve volbách

Pokud se rozhodnete nevolit vůbec, nevyjadřujete přímo nesouhlas, ale předáváte rozhodování ostatním. Hlasy angažovaných voličů tak získají na větší váze, protože při nízké volební účasti bude stačit na jeden mandát ve Sněmovně méně hlasů.